ভাটপাড়া-সহ ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে কাউন্সিলরদের পদত্যাগ ! প্রশাসক নিয়োগের দাবি অর্জুনের
বীজপুর, নৈহাটি, হালিশহর ও কাঁচরাপাড়া পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলরদের পদত্যাগ ৷ কাউন্সিলরহীন পুরসভায় নাগরিক পরিষেবা নিয়ে সংশয় ৷
Published : May 22, 2026 at 8:57 PM IST
ব্যারাকপুর, 22 মে: সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে তৃণমূল পরিচালিত একাধিক পুরসভায় কাউন্সিলরদের পদত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছে ৷ যে তালিকায় ভাটপাড়া পুরসভার 28 জন কাউন্সিলর রয়েছেন ৷ শুক্রবার তাঁরা পদত্যাগ করেছেন ৷ একইভাবে বীজপুর, নৈহাটি, হালিশহর ও কাঁচরাপাড়া পুরসভাতেও বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে এই সব পুরসভায় প্রশাসক বসানোর দাবি তুললেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক ৷
একদা তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত উত্তর 24 পরগনা ৷ সেখানকার পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলি ছিল তৃণমূলের দখলে ৷ কিন্তু, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে দেখা যাচ্ছে অন্য ছবি ৷ দলবদলের সুযোগ না-পেয়ে, সরাসরি পদত্যাগ করা শুরু করলেন পুরসভাগুলির তৃণমূলের কাউন্সিলররা ৷ এ দিন বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিং, রাজেশ কুমার, পবন সিং ও সুদীপ্ত দাস মিলিতভাবে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন পুরসভায় পালাবদল হতে চলেছে ৷ ভাটপাড়া-সহ কয়েকটি পুরসভার কাউন্সিলররা দলে দলে পদত্যাগ করছেন ৷
ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, "ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন পুরসভায় নাগরিক পরিষেবা প্রায় বন্ধের মুখে ৷ আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে আবেদন করেছি, ওই পুরসভাগুলোয় প্রশাসক নিয়োগ করা হোক ৷ সঙ্গে অভিজ্ঞ পাঁচজন কাউন্সিলরকে দায়িত্ব দেওয়া হোক ৷ যাতে নাগরিক পরিষেবা কোনও রকমভাবে বিঘ্নিত না-হয় ৷"
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের ভাটপাড়া পুরসভা রাজনৈতিকভাবে ভীষণ স্পর্শকাতর ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং জয়লাভ করার পর ভাটপাড়া পুরসভাতেও পালাবদল হয়ে যায় ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবি হতেই সেই পুরনো ছবি ফুটে উঠছে ৷ তবে, তৃণমূলের কাউন্সিলররা পদত্যাগ করলেও, বিজেপি কোনও দখলদারিতে যাচ্ছে না ৷ শীর্ষনেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী, আপাতত তৃণমূলের কোনও নেতাকে বিজেপিতে নেওয়া হবে না ৷ পরবর্তী সময়ে শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে দলবদল বা যোগদানের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বিজেপি ৷
উল্লেখ্য, ভাটপাড়া পুরসভায় মোট ওয়ার্ড সংখ্যা পঁয়ত্রিশ ৷ দু'টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মারা গিয়েছেন ৷ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গিয়েছে, ভাটপাড়ার পুরপ্রধান রেবা রায় ও উপ-পুরপ্রধান দেবজিৎ ঘোষ-সহ 33 জন কাউন্সিলরের মধ্যে 28 জন ইতিমধ্যে তাঁদের পদত্যাগপত্র মহকুমাশাসকের কাছে পাঠিয়েছেন ৷ কেউ-কেউ নিজে গিয়ে মহকুমাশাসকের অফিসে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ৷ কেউ আবার ইমেল করে তাঁদের পদত্যাগপত্র মহকুমাশাসকে পাঠিয়েছেন ৷ তবে, পদত্যাগ করা জনপ্রতিনিধিরা কেউ সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলেননি ৷
অন্যদিকে, নৈহাটি পুরসভার 31 জন কাউন্সিলরের মধ্যে 27 জন পদত্যাগ করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে ৷ হালিশহর পুরসভার 23 জন কাউন্সিলরের মধ্যে 16 জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন ৷ কাঁচরাপাড়া পুরসভা 24 জন কাউন্সিলরের মধ্যে সাত জন পদত্যাগ করেছেন ৷ তবে কাঁচরাপাড়ার উপ-পুরপ্রধান তথা মুকুল রায়ের ছেলে শুভ্রাংশু রায় পদত্যাগ করেননি ৷ এ নিয়ে ব্যারাকপুরের মহকুমাশাসক যাদব সূর্যবন আচ্ছেলালের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয় ৷ তবে, তিনি ফোন ধরেননি ৷