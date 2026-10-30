ভারতকে অস্থির করতে বিদেশি ফান্ডিং পান অভিষেক, বিস্ফোরক দাবি অর্জুন সিংয়ের

ভারতকে অস্থির করতে বিদেশি ফান্ডিং পান অভিষেক, বিস্ফোরক দাবি অর্জুন সিংয়ের
Arjun Singh Slams Abhishek Banerjee: অর্জুন সিংয়ের দাবি, জেহাদিদের নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গতিবিধির উপর নজর রাখছেন ৷
Published : October 30, 2026 at 5:05 PM IST
ভাটপাড়া (উত্তর 24 পরগনা), 30 অক্টোবর: রাজ্য পুলিশের আধিকারিকদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজেপির তোপের মুখে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ শুক্রবার সকালেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করেছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোডিয়াম-পটাশিয়াম গন্ডগোল হয়েছে ৷ তার পরই শুভেন্দুর মন্ত্রিসভার আরেক সদস্য অর্জুন সিং বিস্ফোরক দাবি করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ সম্পর্কে ৷ রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রীর দাবি, ভারতকে অস্থির করতে বিদেশি ফান্ডিং পান অভিষেক ৷
শুক্রবার উত্তর 24 পরগনার ভাটপাড়া পুরসভায় বৈঠকে উপস্থিত হন অর্জুন ৷ সেখানেই তিনি অভিষেকের বিরুদ্ধে বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়া, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রীর উপর নজর রাখার অভিযোগ তোলেন ৷ একই সঙ্গে দাবি করেন, শুভেন্দু প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক খুনের সঙ্গে জড়িত অভিষেক ৷
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