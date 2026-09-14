রাতে রাস্তার ধারে বাস রাখায় প্রশাসনিক কঠোরতা ! লাগবে 'নাইট পার্কিং' চার্জ: অর্জুন সিং

রাতে রাস্তার ধারে বাস রাখায় প্রশাসনিক কঠোরতা ! লাগবে 'নাইট পার্কিং' চার্জ: অর্জুন সিং
Night Parking Charge for Buses: সরকার সঠিকভাবে চালাতে ব্যুরোক্রেসি নির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ অর্জুন সিংয়ের ৷
Published : September 14, 2026 at 4:00 PM IST
ব্যারাকপুর, 14 সেপ্টেম্বর: এবার থেকে রাতে কোনও বাস রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবেন না মালিকরা ৷ বদলে নির্দিষ্ট জায়গায় বা গ্যারেজে বাস রাখতে হবে ৷ আর তা না-করে রাস্তার ধারে বাস রাখলে নাইট পার্কিং-এর জন্য 700 টাকা দিতে হবে পরিবহণ দফতরকে ৷ রাজ্যের বেসরকারি বাস ও মিনিবাসগুলির ক্ষেত্রে এমনই কঠোর ব্যবস্থা আনছে রাজ্য পরিবহণ দফতর ৷
উত্তর 24 পরগনার কাকিনাড়া নারায়ণপুর স্টেডিয়ামে জেলা ফুটবল লিগের ফাইনালের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান থেকে বাস পার্কিং নিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং ৷ খুব শীঘ্রই এই নিয়ম লাগু করতে দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, কোনও দফতর চালানোর ক্ষেত্রে এককভাবে আধিকারিকদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না-হয়ে, সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীদের আরও বেশি সচেতন ও সজাগ থাকার কথা বলেন পরিবহণমন্ত্রী ৷
অর্জুন সিংয়ের মতে, "সরকার চালাতে গিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের কখনও ব্যুরোক্রেসির উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না ৷ তাঁদেরও সজাগ থাকতে হবে ৷ তবে সব আধিকারিকরা খারাপ হন না ৷ কিন্তু, কিছু কিছু থাকেন যাঁরা ঠিকভাবে কাজ করেন না ৷ এদিক থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রত্যেকটি সরকারি দফতরের খোলনলচে পালটানোর উপর জোর দিয়েছেন ৷ আগের সরকারের সময়ে পরিবহণ দফতর যে ডাইরেক্টর দেখছিলেন, তিনি কাজে দক্ষ ছিলেন না ৷ তাঁকে সরিয়ে একজন IAS অফিসারকে আনা হয়েছে ৷ এখন পরিবহণ দফতরের কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে ৷"
পরিবহণমন্ত্রী একটি উদাহরণ টেনে বলেন, "বর্ধমান থেকে একজন আমাকে ফোন করে জানান, সোমবার থেকে বর্ধমানে 130টা মিনিবাস ধর্মঘট করবে ৷ টোটো চালকদের সঙ্গে কোনও সমস্যার জেরে এই অচলাবস্থা তৈরি হচ্ছিল ৷ সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ দফতরের সচিবকে ফোন করি ৷ টোটো কেন বাস রাস্তায় এখনও চলছে, সেই প্রশ্ন করি ৷ তৎক্ষণাৎ বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিয়েছি ৷ সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয় ৷" এইভাবে ব্যুরোক্র্যাটদের উপর নির্ভরশীল না-হয়ে, সজাগ দৃষ্টি রাখার বার্তা দেন অর্জুন ৷
রাজ্যের বিশেষ করে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে আগে যেভাবে খেলোয়াড় তৈরি হতো, সেই নিয়েও কথা বলতে শোনা গেল অর্জুন সিংকে ৷ তিনি বলেন, "আগে যেভাবে খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে এই বাংলায়, সেটা আগের সরকারের উদাসীনতায় অনেকটাই বন্ধ হয়ে গেছে ৷ কিন্তু, বর্তমান বিজেপি সরকার খেলাধুলোতেও রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় ৷ খেলোয়াড় তৈরি করতে চায় ৷"
এদিন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং দাবি করেন, আগের সরকার অবৈধভাবে একাধিক খেলার মাঠ দখল করে নিয়েছিল ৷ যার ফলে খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস করার জায়গায় পায়নি ৷ সেটা অনেকটাই বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে নতুন সরকারের আমলে ৷" পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, "একটা সময় কলকাতার মাঠগুলোতে দাপিয়ে ফুটবল খেলতেন জেলা ও শহরতলি থেকে উঠে আসা খেলোয়াড়রা ৷ এখন তো কলকাতার মাঠগুলোতে বিদেশিরা দখল নিয়েছে ৷" তাই মন্ত্রীর পরামর্শ, জেলা ও শহরতলি থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনতে হবে ৷