আমাকে কি মারার প্ল্যান করছে? শাহের 'ব্যান্ডেজ' কটাক্ষে বিস্ফোরক প্রশ্ন তুললেন মমতা
মমতা বলেন, 'আগে নিজেদের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করুন ৷ কত মানুষকে মেরেছেন তার হিসেব দিন ৷'
Published : March 29, 2026 at 4:27 PM IST
মানবাজার, 29 মার্চ: শনিবার নিউটাউনে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর চোট-অসুস্থতা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ রবিবার পুরুলিয়ার মানবাজারের জনসভা থেকে নাম না-করে শাহের সেই মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর বিরুদ্ধে এসব বলার অর্থ কি এটাই যে, তাঁকে এবার মেরে ফেলার ছক কষা হচ্ছে ? এমন বিস্ফোরক প্রশ্নও তুলেছেন মমতা ৷ গেরুয়া শিবিরকে 'দাঙ্গাবাজ' আখ্যা দিয়ে এদিন তাঁর হুঁশিয়ারি, তৃণমূলের দিকে আঙুল তোলার আগে বিজেপি নিজেদের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করুক এবং দেশবাসীকে জানাক কত মানুষকে তারা সাম্প্রদায়িক হিংসা করে মেরেছে ।
চব্বিশ ঘণ্টা আগেই অমিত শাহ তৃণমূলের চার্জশিট প্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেন, "ভোট এলেই তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) ভিকটিম কার্ড খেলেন । কখনও পা ভাঙা, কখনও মাথায় ব্যান্ডেজ, কখনও আবার অসুস্থতার ভান করেন । মানুষ এই ভিকটিম কার্ডের খেলা বুঝে গিয়েছে ।"
শাহের এই কটাক্ষের জবাব এদিন নিজের মতো করে দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, তাঁর চোটের সত্যতা প্রমাণ করতে চিকিৎসকদের রিপোর্টই যথেষ্ট । গত বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙা পায়ে হুইলচেয়ারে বসে রাজ্যজুড়ে প্রচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মমতা প্রশ্ন তোলেন, তাঁকে নিয়ে এই লাগাতার চরিত্রহননের নেপথ্যে তাঁকে প্রাণে মারার কোনও গভীর চক্রান্ত লুকিয়ে নেই তো ?
তাঁর কথায়, "বলছে, আমি নাকি ভোটের সময় ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াই । ওরে অপদার্থ, আমি মৃত্যুর মুখ থেকে বার বার ফিরে এসেছি। হাসপাতালে গিয়ে রিপোর্ট নিয়ে নাও । আমাকে মারার প্ল্যান করছে নাকি ?"
চার্জশিট পেশের সময় অমিত শাহ আরও দাবি করেছিলেন যে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় আসবে বিজেপি । সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে মমতা গেরুয়া শিবিরকে 'স্বৈরাচারী' ও 'গণতন্ত্র হত্যাকারী' বলে কটাক্ষ করেন । তাঁর অভিযোগ, মানুষের কথা শোনার বদলে সাধারণ মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দেওয়াই বিজেপির প্রধান কাজ । এই ধরনের বিভাজনের রাজনীতি করা দলকে একটিও ভোট না-দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।
মুখ্যমন্ত্রী কথায়, "গতকাল বিজেপি দলের এক খুব বড় নেতা তৃণমূলের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করেছেন । আমি বলছি, আগে নিজেদের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রকাশ করুন - সাম্প্রদায়িক হিংসা করে কত মানুষকে মেরেছেন, তার হিসেব দিন । যখন আমেরিকা থেকে শিকল বেঁধে বিমানে করে দিল্লি নিয়ে আসা হল, তখন কোথায় ছিলেন ? এটা একটা গর্দভসত্য দল । মানুষের কথা শোনে না, মানুষের নাম কেটে দেওয়াই ওদের কাজ । দাঙ্গাকারী, স্বৈরাচারী, গণতন্ত্র হত্যাকারী - এদের কেউ ভোট দেবেন না ।"
রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরে এদিন জঙ্গলমহলের সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো সামাজিক সুরক্ষা সারা বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে মিলবে । কিন্তু বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে এই সমস্ত সুবিধা অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে । 'যুবসাথী' প্রকল্প প্রসঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা, এটি কোনও খয়রাতি বা ভাতা নয়, বরং তরুণ প্রজন্মের স্বনির্ভর হওয়ার পথে একটি প্রাথমিক আর্থিক সাহায্য । যাঁদের আবেদনপত্রে বা নথিতে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা বা ডুপ্লিকেট সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে, তা দ্রুত সমাধানেরও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী ।
বিজেপির বিরুদ্ধে খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেও এদিন সরব হন তৃণমূল নেত্রী । তাঁর আশঙ্কা, বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে সাধারণ মানুষের স্বাধীনভাবে মাছ, ডিম বা মাংস খাওয়ার অধিকারও খর্ব হতে পারে । বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মহিলা ও আদিবাসীদের ওপর ক্রমাগত নির্যাতনের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি গেরুয়া শিবিরকে 'বক ধার্মিক' বলে কটাক্ষ করেন । এর পাশাপাশি, ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া বাংলার মানুষদের অযৌক্তিকভাবে 'বাংলাদেশি' তকমা দেওয়ার প্রবণতারও তীব্র নিন্দা করেন তিনি ।
সবশেষে প্রশাসনিক স্তরে নিজের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি জানান, সাধারণ মানুষের দেওয়া আশীর্বাদ এবং ক্ষমতাই এখন তাঁর একমাত্র সম্বল ।