আইএসএফে যোগ দিয়েই ভাঙড়ের বোমাবাজি নিয়ে সরব আরাবুল ! পালটা তোপ শওকতের

Published : March 19, 2026 at 4:48 PM IST

ভাঙড়, 19 মার্চ: গত 16 মার্চ ফুরফুরা শরিফে গিয়ে প্রকাশ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন ভাঙড়ের দাপুটে নেতা আরাবুল ইসলাম ৷ তখনই মনে করা হয়েছিল, আরাবুল এবার আইএসএফে যোগ দিতে পারেন ৷ রাজনৈতিক মহলের সেই জল্পনা সত্যি করে বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে আইএসএফে যোগদান করলেন ভাঙড়ের একদা বিতর্কিত তৃণমূল নেতা ৷

যোগদান মঞ্চ থেকেই বিস্ফোরক অভিযোগ করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়ালেন তিনি। এর আগে তৃণমূল ত্যাগের দিন সরাসরি দলনেত্রীকে নিশানা করে আরাবুল বলেছিলেন, "আমি তোলাবাজ নই, গরিব মানুষের হয়ে রাজনীতি করেছি । অথচ যারা রক্তের হোলি খেলেছে, আজ তাদের নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দল করছেন !"

আর এদিন নতুন দলে যোগদানের পর মুহুর্তেই আরাবুলের দাবি, ভাঙড়ে সাম্প্রতিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় চারজন আহত হয়েছে এবং সেই আহতদের ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা জীবনতলা এলাকার একটি গোপন আস্তানায় লুকিয়ে রেখেছেন । তিনি বলেন, "এই ধরনের অত্যাচার এবং অশান্তির প্রতিবাদেই আমি আইএসএফে যোগদান করেছি ।"

আইএসএফের টিকিটে কি এবারের বিধানসভা ভোটে দাঁড়াবেন ? সরাসরি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'তে কৌতূহল জারি রেখে আরাবুল জানান, আগামী দিনে ক্যানিং পূর্ব এবং ভাঙড় বিধানসভা এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনাই তাঁর মূল লক্ষ্য । দলের নির্দেশ মেনেই তিনি কাজ করবেন । একই সঙ্গে নওশাদ সিদ্দিকী ও আব্বাস সিদ্দিকীর নেতৃত্বে এলাকার মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ করার কথাও বলেন ।

অন্যদিকে, আরাবুল ইসলামের এই যোগদানকে কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তথা ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন । তিনি বলেন, "আরাবুল ইসলামের অত্যাচারের কারণেই অনেক কর্মী আইএসএফে গিয়েছিল । আমি তাঁদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা আবার তৃণমূলে ফিরে আসুক ।"

শওকত মোল্লা আরও বলেন, আইএসএফ ভাঙড়ে আসার পর থেকেই এলাকায় অশান্তি বেড়েছে । তাঁর অভিযোগ, "2021 সালের আগে ভাঙড়ের মানুষ এত অশান্তি দেখেনি । আইএসএফ একটি ভয়ঙ্কর দল, তারা এলাকায় অশান্ত পরিবেশ তৈরি করছে ।" আরাবুল ইসলামকে আক্রমণ করে তিনি কটাক্ষ করেন, "কাক গায়ে সাদা রং করলেই বক হয় না ।" পাশাপাশি আরাবুলের অতীত বহিষ্কার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি ।

বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে আরাবুলের তোলা অভিযোগ উড়িয়ে শওকত মোল্লার দাবি, "এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না । আমি সবসময় মানুষের সঙ্গে রয়েছি । বরং আইএসএফই এলাকায় অশান্তি ছড়াচ্ছে ।" সব মিলিয়ে আইএসএফে আরাবুলের যোগদান ঘিরে ভাঙড় ও ক্যানিং পূর্বে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে । আরাবুলের এই দলবদল, বিধানসভা ভোটে এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণে কোনও প্রভাব ফেলে কিনা, আপাতত সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ৷

