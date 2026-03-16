ভাঙড়ে রাজনৈতিক ভূমিকম্প ! ফুরফুরায় আরাবুল, তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ যোগের জল্পনা

ভাঙড়ে রাজনৈতিক ভূমিকম্প ! ফুরফুরায় আরাবুল, তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ যোগের জল্পনা
আরাবুল ইসলামের রাজনৈতিক কেরিয়ার বরাবরই বর্ণময় এবং বিতর্কে ঘেরা । একসময় কলেজের এক শিক্ষিকার মাথায় জগ ছুড়ে মারার ঘটনায় দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি ।
Published : March 16, 2026 at 1:39 PM IST
ফুরফুরা, 16 মার্চ: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে ভাঙড়ের রাজনীতিতে জোর চাঞ্চল্য ! তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত নেতা আরাবুল ইসলাম সোমবার পৌঁছলেন ফুরফুরা শরিফে। আইএসএফ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক জল্পনা । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, খুব শীঘ্রই তৃণমূল ছেড়ে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এ যোগ দিতে পারেন ভাঙড়ের এই দাপুটে নেতা ।
সূত্রের খবর, সোমবার ফুরফুরায় আইএসএফের উপদেষ্টা ও পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে আরাবুলের । যদিও এদিন ফুরফুরায় উপস্থিত ছিলেন না ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । তবে আরাবুল ইসলামের আগমন ঘিরে অনেকেরই ধারণা, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় কেন্দ্রেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে পারেন তিনি ।
রাজনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কিছু দিন ধরেই আইএসএফ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন আরাবুল ইসলাম । ভাঙড়ের তৃণমূল সংগঠনের সঙ্গে তাঁর দূরত্বও ক্রমশ বাড়ছিল । দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে দলের কোনও কর্মসূচিতে দেখা যায়নি । এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠদেরও তৃণমূলের সক্রিয় রাজনীতিতে তেমন দেখা যাচ্ছিল না বলে স্থানীয় সূত্রের দাবি ।
সোমবার পবিত্র রমজান মাসে ফুরফুরা শরিফে আবুবক্কর সিদ্দিকীর মাজারে প্রার্থনা জানাতেও যান আরাবুল ইসলাম । সেই সূত্রেই আইএসএফ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এই সম্ভাব্য যোগদান নিয়ে এখনই প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি আইএসএফ নেতৃত্ব । দলের অন্দরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে ।
অন্য দিকে, আরাবুল ইসলামের সম্ভাব্য দলবদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে নতুন সমীকরণ। ইতিমধ্যেই বামেদের সঙ্গে আইএসএফের আসন সমঝোতা অনেকটাই চূড়ান্ত। তার মধ্যেই যদি আরাবুল ইসলাম আইএসএফ শিবিরে যোগ দেন, তা হলে ভাঙড়ের রাজনীতিতে তার প্রভাব পড়তে পারে বলেই মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ।
দল ছাড়ার প্রসঙ্গে আবেগঘন প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন আরাবুল ইসলাম। তিনি বলেন, "আমার বলার ভাষা নেই বুঝলেন ? নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 26 দিন অনশন করেছিলেন, সেই 26 দিনই আমি সেখানে ছিলাম । ভাঙড় থেকে আমরা দু-তিন গাড়ি করে লোক নিয়ে যেতাম । পার্থদার সঙ্গে বহুবার গিয়েছি, প্রায় 21 বারের মতো । সেই সময় দু'বার পার্থদার গাড়ির ওপর গুলি চলেছিল । আমরা নেমে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম । সেই পরিস্থিতিতে এই দল করেছি । অথচ আজ সেই দল আরাবুল ইসলামকে চিনতে পারল না । পাঁচবার কেস খেয়েছি, তিনবার বহিষ্কার হয়েছি । সেই কারণেই মনের দুঃখে আজ তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিচ্ছি ।"
তবে নতুন রাজনৈতিক গন্তব্য নিয়ে এখনই স্পষ্ট কিছু বলতে চাননি আরাবুল। তিনি জানান, "ফুরফুরা শরিফে আমার হুজুর আছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলব। তারপর কী সিদ্ধান্ত হবে সেটা জানাব ।" আইএসএফে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "এখন কিছু বলব না। সময় হলেই সব বলা হবে । হয়তো দু-এক দিনের মধ্যেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে ।"
আরাবুল ইসলামের পাশাপাশি ভাঙড়ের আরেক প্রভাবশালী নেতা কাইজার আহমেদের দলত্যাগ নিয়েও শুরু হয়েছে জোর জল্পনা । যদি এই দুই নেতা একসঙ্গে তৃণমূল শিবির ত্যাগ করেন, তাহলে ভাঙড়ে দলের সংগঠন বড় ধাক্কা খেতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা । নিচুতলার কর্মীদের একাংশও আশঙ্কা করছেন, এতে ভাঙড়ে তৃণমূলের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে ।
আরাবুল ইসলামের রাজনৈতিক কেরিয়ার বরাবরই বর্ণময় এবং বিতর্কে ঘেরা । একসময় কলেজের এক শিক্ষিকার মাথায় জগ ছুড়ে মারার ঘটনায় দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি । পরে জেল খেটে ফিরে আবার ভাঙড়ে নিজের রাজনৈতিক দাপট প্রতিষ্ঠা করেন । তবে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের অশান্তির পর জেলে যাওয়ার পর থেকেই দলের অন্দরে তাঁর গুরুত্ব কমতে শুরু করে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, ভাঙড়ের আরেক তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার প্রতি দলের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াতেই ক্ষুব্ধ ছিলেন আরাবুল । সেই ক্ষোভ থেকেই শেষ পর্যন্ত দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় আসনটি তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী । সেই আসন ফের দখলে আনতে মরিয়া তৃণমূল। ঠিক সেই সময়েই ভাঙড়ের প্রভাবশালী নেতা আরাবুল ইসলামের ফুরফুরা সফর নতুন করে চাপ বাড়াল শাসক শিবিরের উপর । এখন নজর ফুরফুরার বৈঠকের দিকে—সেখানেই হয়তো স্পষ্ট হবে আরাবুল ইসলামের আগামী রাজনৈতিক পথ ।
