ক্যানিং পূর্বে ISF এজেন্ট বসতে বাধা তৃণমূলের ! বুথে হাজির প্রার্থী আরাবুল
ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার একাধিক বুথে এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ৷ ক্যানিংয়ের 283 বুথে এবার প্রথমবার ভোট হবে, দাবি আরাবুলের ৷
Published : April 29, 2026 at 11:36 AM IST
জীবনতলা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 29 এপ্রিল: ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের গোরাইআটি 122/123 নম্বর বুথে উত্তেজনা ৷ জীবনতলা থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গোরাইআটির ওই বুথে আইএসএফ-এর এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে আইএসএফ ৷ পরে ক্যানিং পূর্বের আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলাম ওই বুথে গিয়ে এজেন্টকে বসিয়ে দিয়ে আসেন ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, সেখানকার 283টি বুথের সবক’টিতেই তৃণমূল গা-জোয়ারি করছে ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, সকালে গোরাইআটি 122/123 নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই গণ্ডগোল শুরু হয় ৷ আইএসএফ-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের নির্ধারিত পোলিং এজেন্ট বুথে ঢুকতে গেলে বাধা দেওয়া হয় ৷ ঝামেলা শুরু হওয়ায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয় ৷ আইএসএফ-এর তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, ক্যানিং পূর্বের একাধিক বুথে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনও স্বচ্ছতা নেই ৷
এজেন্টকে বসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগের খবর পেয়েই গোরাইআটির বুথে চলে আসেন আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলাম ৷ পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর মদতে তিনি এজেন্টকে ভিতরে বসিয়ে দিয়ে আসেন ৷ তিনি বলেন, "ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার 283টি কেন্দ্রের কোনও ভোটারই এতদিন ভোট কী জিনিস জানতেন না ৷ এখানে শওকত মোল্লা নিজের সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়েছে ৷ এবার আমি 283টা বুথে ঘুরবো ৷ এজেন্ট বসিয়ে আসব ৷ এবারে ক্যানিং পূর্বে আর তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীর দাপট চলবে না ৷"
যদিও, তৃণমূলের তরফে আইএসএফ-এর এজেন্টকে বুথে বসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷ তাদের দাবি, সমস্ত নিয়ম মেনেই ভোটগ্রহণ চলছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন আইএসএফ প্রার্থী ৷ তবে, পুলিশ দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে বলে জানিয়েছে তৃণমূল ৷
উল্লেখ্য, ক্যানিং পূর্বে গত নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন শওকত মোল্লা ৷ কিন্তু, তৃণমূলের তরফে এবার শওকতকে ভাঙড়ে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ ফলে ক্যানিং পূর্বে বাহারুল ইসলামকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল ৷ সেখানে বাহারুলের প্রধান প্রতিপক্ষ হলেন আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলাম ৷