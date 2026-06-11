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আইপ্যাক ও মমতার সিদ্ধান্তই দলের ভরাডুবির কারণ, ইটিভি ভারতে মৌনব্রত ভাঙলেন অনুব্রত

দলের বিপর্যয়ে বর্ষীয়ান এই নেতার কি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ? এবার তা নিয়েই ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের সামনে মুখ খুললেন বীরভূমের কেষ্ট ।

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ইটিভি ভারতে মৌনব্রত ভাঙলেন অনুব্রত (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 8:28 PM IST

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বোলপুর, 11 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি নিয়ে অবশেষে মৌনব্রত ভাঙলেন তৃণমূলের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল । ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বিস্ফোরক কিছু কথা উঠে এল তাঁর কণ্ঠে ৷ আইপ্যাককে চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণের পাশাপাশি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানও স্পষ্ট করেছেন কেষ্ট ।

অনুব্রত সোজাসাপটা জানালেন, জেল থেকে ফেরার পর তিনি আর রাজনীতি করেননি, ভোটও করেননি । বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস দুরমুশ হয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর দাবি, আইপ্যাকের জন্যই আজ দলের ভরাডুবি ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও একরাশ চাপা ক্ষোভ উগরে দিলেন একদা দিদির 'প্রিয় কেষ্ট'। 'কেউ যদি জেগে ঘুমায় কী করা যাবে', 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষে কার পাল্লায় পড়লো জানি না', 'আমার হাতে শেষদিকে ঘি খায়নি মমতা' - কোনও রাখঢাক না করেই এমনই নানান ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলেছেন অনুব্রত ৷ পাশাপাশি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, "সম্মান পেলে দল করব, না হলে রাজনীতি ছেড়ে দেব ।" অর্থাৎ, এখনই অন্য দলে যোগ দেওয়ার কোনও পরিকল্পনাই নেই ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন কেষ্ট ৷

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মুখ খুললেন বীরভূমের কেষ্ট (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, 15 বছর বাংলার মসনদে ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার । 4 মে দলের ব্যাপক ভরাডুবি হয় ৷ পশ্চিমবঙ্গে রাশ এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাতে ৷ ঝাঁকে ঝাঁকে তৃণমূল বিধায়ক-সাংসদরা সরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে । হারের কারণ নিয়ে দিকে দিকে তৃণমূলের অন্যান্য নেতারা প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিলেও, এতদিন পর্যন্ত মৌনব্রতে ছিলেন বীরভূমের একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল । তাঁর রাজনৈতিক অবস্থার জানার জন্য সবাই উদগ্রীব ছিল ৷ দলের বিপর্যয়ে বর্ষীয়ান এই নেতার কি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ? এবার তা নিয়েই ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে মুখ খুললেন বীরভূমের কেষ্ট । আলাপচারিতা ঠিক যেভাবে এগিয়েছে...

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দলের ভরাডুবির জন্য মমতার সিদ্ধান্তকে দায়ী করলেন অনুব্রত (নিজস্ব চিত্র)

ইটিভি ভারত: দীর্ঘদিন রাজনীতি করছেন, কী মনে হয়, কী কারণে এই ভরাডুবি তৃণমূল কংগ্রেসের ?

অনুব্রত: 98 সালে যখন দল তৈরি হল, সেই সময় অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী, তখন আমরা সাতটা আসন পেলাম । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হলেন । দলে একটা সুন্দর ভাব এল । তখন আইপ্যাক ছিল না, কেউ ছিল না, কোনও জ্ঞানী গুণী ছিল না । আমাদের মতো রাখালবাগাল, মুকুল রায়, গৌতম বসু, অনুব্রত মণ্ডল, বালু, পঙ্কজদা, মদন মিত্র - এরাই ছিল । আমরাই ছিলাম তখন দলের প্রধান । আইপ্যাককে আমাদের দরকার হয়নি । 2009 সালে তৃণমূলের সিম্বল নিয়েই শতাব্দী রায়কে জিতিয়েছিলাম ৷ তখনও আইপ্যাক ছিল না । 2011 সালে যখন দল ক্ষমতায় আসে, তখনও আইপ্যাক ছিল না । কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সরকারে এসেছিলাম । কংগ্রেসকে চটানোটাও আমাদের ভুল হয়েছে । কিন্তু কে কার কথা শোনে !

2014-তেও আইপ্যাক ছিল না, 2016-তেও আইপ্যাক ছিল না । 2019 সালেও আইপ্যাক ছিল না । তাহলে আইপ্যাককে আমাদের প্রয়োজন হল কেন? আজ ভরাডুবি হল আইপ্যাকের জন্য । মিসগাইড করল আইপ্যাক । দুনিয়ার লোকের কাছ থেকে টাকা তুলল আইপ্যাক । এমন কোনও মানুষ নেই যার কাছ থেকে টাকা তোলেনি ৷ পঞ্চায়েত নির্বাচন, পুরসভা নির্বাচনে টাকা তুলেছে । দলে পদ দেওয়ার নাম করে টাকা তুলেছে । এবার কেউ যদি জেগে ঘুমায় ! জেগে ঘুমালে দলের তো এই অবস্থাই হবে । সংগঠনে দল চলে । আইপ্যাক নিয়ে দল চলে না । একটা ইউপির লোক, সে বীরভূমের মুরারইয়ের কথা কী করে বুঝবে ! একটা বিহারের লোক কী করে বুঝবে এখানে লাভপুরের ঘটনা !

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নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেছেন কেষ্ট (নিজস্ব চিত্র)

ইটিভি ভারত: তাহলে আইপ্যাকই দলের ক্ষতি করেছে ?

অনুব্রত: একশো বার, আইপ্যাক আসায় দলের ক্ষতি হয়েছে ।

ইটিভি ভারত: বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত একা, দলের অনেকেই সরে গিয়েছেন, কী বলবেন?

অনুব্রত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা হয়েছেন খারাপ লাগছে । কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসতাম । আমি কেন, অনেকজনই ভালোবাসতো । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ দিকে কার পাল্লায় পড়ল আমি বুঝতে পারলাম না । এবারে যেমন আমাকে ভোটের দায়িত্ব দেয়নি । আপনারা জানেন নিশ্চয়ই । কোর কমিটির মিটিংয়ে বলছে, কোনও বিধায়ক ডাকলে আপনি যাবেন । তাই আগ বাড়িয়ে আমার ভোট করতে যাওয়ার দরকার কী আছে ! তাই এবারে আমি সেই রকম ভোট করিনি ।

ইটিভি ভারত: তাই কি বিজেপি বীরভূমে ভালো ফল করেছে ?

অনুব্রত: সেটা কর্মীদের দোষ হতে পারে । আমি বলতে পারব না । ওরা (বিজেপি) খেটেছে জিতেছে । ওরা পরিশ্রম করেছে জিতেছে । কিন্তু আমাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি । কোর কমিটির মিটিং-এর রেজোলিউশন আছে । আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আমার কী ভূমিকা এবার । বলেছিল, যেখানে বিধায়করা ডাকবে যাবেন ।

ইটিভি ভারত: বীরভূমের বিধায়ক-সাংসদরা বেসুরো, অন্যদিকে হাঁটছেন । কীভাবে দেখছেন ?

অনুব্রত: সবাই যে দিকে যাবে, যাচ্ছে ৷ অন্যায় করেনি। খারাপ কাজ তো করেনি কিছু ৷ তারা বিজেপি করেনি, তারা আলাদা একটা ফ্রন্ট তৈরি করেছে ।

ইটিভি ভারত: অনুব্রত মণ্ডলের রাজনৈতিক অবস্থান এই মুহূর্তে কী ?

অনুব্রত: আমার রাজনৈতিক অবস্থান এই মুহূর্তে এটাই ঠিক আছে - সম্মান পেলে দল করব, সম্মান না-পেলে চুপচাপ থাকব ।

ইটিভি ভারত: অন্য কোনও দলে যাওয়ার কথা ভাবছেন ?

অনুব্রত: না । সম্মান পেলে দল করব, সম্মান না-পেলে দল করব না ।

ইটিভি ভারত: কংগ্রেস বা বিজেপিতে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে ?

অনুব্রত: সেই বিষয়ে কোনও চিন্তা ভাবনা করিনি । এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের স্ট্যাম্পটাই লেগে আছে । সম্মান পেলে থাকব, না-হলে থাকব না ।

ইটিভি ভারত: রাজনীতি করবেন না ?

অনুব্রত: জেল থেকে আসার পর তো রাজনীতি করা বন্ধ করে দিয়েছি । দিদিও জানে, সবাই জানে রাজনীতি করা বন্ধ করে দিয়েছি । তখন তো অন্যজনের হাতে ঘি খেয়েছে । আমার হাতে ঘি খায়নি তো । আপনারা তো দেখেছেন সাংবাদিক হিসেবে, আমার কোনও ভূমিকাই ছিল না নির্বাচনে । ওই দিদি যতবার এসেছে গিয়েছি, অভিষেক যতবার এসছে গিয়েছি ।"

ইটিভি ভারত: বীরভূম জেলায় এখনও পর্যন্ত আপনিই একমাত্র তৃণমূল নেতা যিনি দলীয় কার্যালয়ে বসছেন, বাকিদের দেখা যাচ্ছে না ।

অনুব্রত: দলীয় কার্যালয় আমি এটাকে ভাবি না । এটাকে একটা মন্দির ভাবি । কারণ এটা বহু পুরনো । আমি সিপিআইএমকে তাড়িয়েছি । মানুষের পাশে থেকেছি । তাই এটাকে আমি কোনও সময় কার্যালয় ভাবি না, মন্দির ভাবি । তাই প্রতিদিন বিকেলে একবার করে আসি ।

ইটিভি ভারত: আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সঙ্গী, কোথাও গিয়ে খারাপ লাগছে ।

অনুব্রত: একশো বার ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য প্রচণ্ড খারাপ লাগছে । ভদ্রমহিলাকে দেখলে কষ্ট হচ্ছে । শুধু আমি কেন, যতজন বিধায়ক-সাংসদ বেরিয়ে গিয়েছেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেও একই কথা বলবেন । তাঁরা বলবেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আমরা আছি ।

ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসে যেতে পারেন এমন একটা জল্পনা তৈরি হয়েছে ।

অনুব্রত: সেটা আমি শুনিনি । তাই সেটা নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না । আমরা তো সবাই একসঙ্গে কংগ্রেসেই ছিলাম । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো কংগ্রেসে ছিল । সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেস যদি জোট না-বাঁধতো, আজ কংগ্রেস কোন জায়গায় পৌঁছে যেত !"

ইটিভি ভারত: অনুব্রত মণ্ডলের বিশ্লেষণ আইপ্যাক-এর জন্যই ভরাডুবি ?

অনুব্রত: শুধু আমি কেন, সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন বলে দেবে । বিজেপির লোকজনকে জিজ্ঞাসা করুন, বলবে আইপ্যাক শেষ করল তৃণমূলকে । সিপিএমকে জিজ্ঞাসা করুন একই কথা বলবে, কংগ্রেসও একই কথা বলবে । সব তথ্য পাচার করেছে, ওরা কিছু জানে না, পয়সা কামাতে এসেছিল ।

প্রসঙ্গত, 1998 সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছেন । সেই সময় থেকেই অনুব্রত মণ্ডল ছিলেন নেত্রীর ঘনিষ্ঠ । দলের বীরভূম জেলার সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন তিনি ৷ ডাকাবুকো কেষ্ট রাজনীতিতে বরাবরই সকলের নজর কেড়েছেন ৷ দল ক্ষমতায় আসার পর নানা সময় নানা বিতর্কিত মন্তব্য করে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছেন তিনি ৷

2022 সালে গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেফতার করা হয় বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতাকে ৷ সংশোধনাগারে থেকেও প্রায় এক বছর তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি ছিলেন কেষ্ট ৷ পরে দলনেত্রী জেলার সাংগঠনিক রাশ ধরার জন্য কোর কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন ৷ জামিনে ছাড়া পেয়ে কেষ্টর প্রত্যাবর্তন হলেও, আর তাঁকে পদে আসীন করা হয়নি ৷ কোর কমিটির আহ্বায়ক পদে রাখা হয় তাঁকে ৷ সেই অনুব্রত এবার এবার দলের ভরাডুবির জন্য আইপ্যাককে দায়ী করলেন ৷ অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তকেও দুষলেন একদা দিদির প্রিয় কেষ্ট মণ্ডল ।

TAGGED:

ANUBRATA MONDAL TMC DEBACLE
ANUBRATA SLAMS I PAC
অনুব্রত মণ্ডল
আইপ্যাক
ANUBRATA MONDAL

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