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জেল থেকে ফেরার পর তো আর সভাপতি করেনি ! অভিমানী অনুব্রত এবার ঋতব্রতপন্থী

ঋতব্রত-তৃণমূলের তরফে অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূমের জেলা সভাপতি করা হয়েছে৷ পদ ফিরে পেয়ে অভিমান ঝরে পড়ল কেষ্টর গলায়৷ তবে জানালেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তিনি এখনও শ্রদ্ধাশীল৷

ANUBRATA MONDAL
অনুব্রত মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 9:11 PM IST

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বোলপুর, 11 জুন: অবশেষে বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি পদে আবার ফিরলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ তবে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে নয় ৷ তাঁকে ওই পদে ফেরাল ঋতব্রত তৃণমূল ৷ স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্ত শোরগোল ফেলে দিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ যে কেষ্ট এতদিন মমতার প্রিয়পাত্র বলেই পরিচিত ছিলেন, তিনি কি না শেষপর্যন্ত বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখালেন !

কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন ? ইটিভি ভারত-কে ফোনে অনুব্রত বলেন, "আমি জেল থেকে ফেরার পর আমাকে তো আর সভাপতি পদে বসায়নি ৷ ভোটে আমাকে কোনও দায়িত্বও দেওয়া হয়নি ৷ আমি জানতে চেয়েছিলাম আমার দায়িত্ব কী কী, কিছুই বলা হয়নি ৷ আমার জ্বর, একটু ঠিক হলে পার্টি অফিসে যাব ৷ সংগঠনের কাজ করব।"

অভিমানী অনুব্রত এবার ঋতব্রতপন্থী (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, এক সময় বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের একছত্র অধিপতি ছিলেন অনুব্রত ৷ বরাবর তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন ৷ রাজ্যজুড়ে বহুবার তৃণমূলের সাংগঠনিক পদে রদবদল হলেও বীরভূমের জেলা সভাপতি পদে প্রতিবার তিনিই থেকে গিয়েছেন ৷ এমনকী, গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পরও ওই পদে তিনি ছিলেন ৷ প্রায় একবছর পর তাঁকে ওই পদ থেকে সরানো হয় ৷

এরপর বীরভূমে আর কাউকে জেলা সভাপতি করেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ জেলা সংগঠন চালানোর জন্য গড়ে দিয়েছিলেন কোর কমিটি ৷ অনুব্রত জামিন পেয়ে ফিরে আসার পরও সেই কমিটিই জেলা তৃণমূল পরিচালনা করেছে ৷ অনুব্রতকে অবশ্য কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছিল ৷ কিন্তু জেলা সভাপতি পদ আর ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি ৷

শনিবার কলকাতায় ঋতপন্থী তৃণমূল একটি বৈঠক করে ৷ সেখানে একাধিক জেলার সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয় ৷ ওই বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডলেরও যোগদানের কথা ছিল ৷ কিন্তু তিনি যেতে পারেননি ৷ কারণ, তিনদিন ধরে তিনি জ্বরে ভুগছেন। বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়িতেই রয়েছেন। দলীয় কার্যালয়েও আসতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হয় ইটিভি ভারত-এর তরফে৷ তখনই তিনি এই কথা জানান ৷

একই সঙ্গে অনুব্রত বলেন, "নির্বাচনে ভরাডুবির পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি দিদিকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। তবে এবার বীরভূমের সংগঠনের কাজ করব, কর্মীদের নিয়ে কাজ করব।"

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পরেই একে একে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে গিয়েছে দলের বিধায়ক-সাংসদরা ৷ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের জায়গায় কালীঘাট-বিরোধী বিধায়কদের সই নিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনের কাছেও নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করেছে ওই শিবির ৷ ঋতপন্থী অনেক নেতাই মমতা-অভিষেকের বিরুদ্ধে দল পরিচালনা নিয়ে একাধিকবার তোপ দেগেছেন গত দু’মাসে ৷

এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি নিয়ে প্রথম ইটিভি ভারত-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অনুব্রত মণ্ডল জানিয়েছিলেন, আইপ্যাক-এর জন্যই ভরাডুবি হয়েছে ৷ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি আরও জানিয়েছিলেন, জেল থেকে ফেরার পর তাঁকে সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, এমনকী বিধানসভা নির্বাচনেও তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যাযয়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল।

এবার তিনি সরাসরি ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিলেন ৷ তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট যে তাঁকে গুরুত্বহীন করে দেওয়ার জন্যই অভিমানে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ আর ঋত-শিবিরে যোগ দিয়েই তিনি ফিরে পেলেন বীরভূমের জেলা সভাপতির পদ ৷

এদিকে তিনি এদিন কলকাতায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বৈঠকে যোগ না দিলেও হাজির ছিলেন বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ, হাঁসনের বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ প্রমুখ৷ অর্থাৎ, অনুব্রত মণ্ডলের সভাপতিত্বে ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে থাকছেন একদা যুযুধান হিসাবে পরিচিত কাজল শেখ। যা নিয়ে রীতিমতো জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে দুই নেতার অনুগামীদের মধ্যে।

প্রসঙ্গত, কাজল শেখের উত্থানে গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল অনুব্রতর। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের যোগ দিতেই পুনরায় পদ ফিরে পেলেন বীরভূমের কেষ্ট। তবে একই শিবিরে কাজল শেখও রয়েছেন ৷ তাহলে কি দু’জনের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল ? এবার কেষ্ট নেতৃত্বেই বীরভূমে কাজ করবেন কাজল? উত্তরের অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল ৷

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মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ANUBRATA MONDAL

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