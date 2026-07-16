দলের ভরাডুবিতে দায়ী মমতা, রথের দড়িতে টান দিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত

দলের ভরাডুবিতে দায়ী মমতা, রথের দড়িতে টান দিয়ে বিস্ফোরক অনুব্রত
এদিন বোলপুরে নিজের বাড়ির সামনেই রথের রশিতে টান দেন তিনি । আর তাঁর বাড়ির সামনেই বাজল 'চড়াম-চড়াম' ঢাক, যা উপভোগ করলেন কেষ্ট ৷
Published : July 16, 2026 at 9:24 PM IST
বোলপুর, 16 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি নিয়ে ক্ষোভ যেন প্রশমিত হচ্ছেই না অনুব্রত মণ্ডলের । রথযাত্রার দিনেও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর দাবি, দলের পতনের জন্য একমাত্র 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী'৷ বীরভূমের কেষ্টর পরামর্শ, যদি 'বুদ্ধিমতী হন' তাহলে সবাইকে নিয়ে চলবেন মমতা ৷ শতাব্দী রায়ের প্রশংসা করলেও একদা দলের বাকি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তীব্র কটাক্ষ করেন অনুব্রত ৷
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে নাম লিখিয়েছেন 'বীরভূমের বাঘ' অনুব্রত মণ্ডল । তারপর থেকেই একের পর এক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা তুলে ধরে সংবাদমাধ্যমের সামনে তোপ দেগেছেন ৷ কলকাতায় ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের বৈঠকে যোগ দিয়েও 'ভাইপো' অভিষেককে তুলোধোনা করতে দেখা গিয়েছে অনুব্রতকে ৷
এদিন বোলপুরে নিচুপট্টির বাড়ির সামনে রথের দড়ি টানেন অনুব্রত মণ্ডল । তাঁর সামনে 'চড়াম-চড়াম' ঢাক বাজালেন বাদ্যকররা, যা উপভোগ করেন কেষ্ট ৷ রথ থেকে তাঁর বাড়ির সামনে বাতাসা ও নকুলদানা প্রসাদ হিসাবে ছোড়া হলে তা গ্রহণ করেন । এদিন বেশ খোশমেজাজে দেখা যায় তাঁকে । তবে তার মধ্যেও দলের ভরাডুবির জন্য এদিন ফের সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করলেন তিনি ।
ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "দলটাকে অনেক কষ্ট করে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলাম ৷ সিপিআইএমকে তাড়িয়েছি । কলকাতার প্রতিটি মিটিংয়ে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে যেতাম ৷ আমরা পুরনো কর্মীরা সব ইতিহাস জানি । এই দলটা কী করে চলে গেল ? আমি অন্য কাউকে নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করব ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেগে ঘুমালে কী আর সাড়া পাওয়া যায় ! নিজে দলের সুপ্রিমো ছিল, দলটার এই অবস্থা করল ৷ কীসের আইপ্যাক ৷ আইপ্যাক কী করবে ! কী জানে ওরা ? গ্রামের মানুষের ভাষা বোঝে ? আইপ্যাকের দ্বারা কি কোনও সংগঠন হয় ?"
এরপরেই একদা দলের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিশানা করেন কেষ্ট । যদিও, বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়ের প্রশংসা শোনা গেল তাঁর মুখে ৷ তাঁর কথায়, "ব্রিগেড হত, আমরা হাজার হাজার লোক নিয়ে যেতাম ৷ এক পয়সা কলকাতা দিত না । ভোরবেলা থেকে মুড়ি খেয়ে কর্মীরা যেত, আর সামনের সারিতে বসে থাকতো যত সিনেমা ও সিরিয়ালের আর্টিস্টরা ৷ কেন ওরা সামনে বসবে ? ওরা দলের কী করে ? বিনা পয়সায় কোনও অনুষ্ঠান পর্যন্ত করে না । হ্যাঁ, শতাব্দী, সায়নী, কাকলি ঠিক আছে ৷ যারা পুরনো তারা ঠিক আছে ৷ শতাব্দী দলের জন্য কাজ করে ৷ যেখানে পাঠায় দল, সেখানে যায় ৷"
একুশে জুলাই প্রসঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল জানান, "এবার একুশে জুলাই ভালো লোক হবে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আসেন আসবেন, আসা তো উচিত ৷ সবাইকে নিয়ে চললে বুদ্ধিমানের কাজ করবেন ।" তিনি আরও বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসতাম । আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কান দিয়ে দেখেন আর চোখ দিয়ে শোনেন । তাই আজ দলটার এই পরিণতি ।"