মমতাই জানেন দলটার এই অবস্থা কেন হল ! বিস্ফোরক অনুব্রত, 'লড়াকু ছেলে' শুভেন্দুর প্রশংসা
এক সময় তিনি ছিলেন 'মমতার কেষ্ট' ৷ বাংলার পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই অনুব্রত বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের সুপ্রিমো হতে পারেন !
Published : July 12, 2026 at 7:40 PM IST
বোলপুর, 12 জুলাই: এক সময় যাঁর পরিচয় ছিল 'মমতার কেষ্ট' হিসেবে, সেই অনুব্রত মণ্ডলের মুখেই এ বার এমন সব মন্তব্য শোনা গেল, যা নতুন করে আলোড়ন ফেলেছে রাজ্য রাজনীতিতে । একদিকে তিনি বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানেন দলটার এই অবস্থা কেন হল', অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আখ্যা দিলেন 'খুবই লড়াকু ছেলে' বলে ! আবার একইসঙ্গে দাবি করলেন, ভবিষ্যতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলেরও সুপ্রিমো হতে পারেন ! ফলে কেষ্টর মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা ।
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দেওয়ার পর ফের বীরভূম জেলা সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন অনুব্রত । রবিবার বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে প্রথম সাংবাদিক বৈঠকেই কার্যত একাধিক রাজনৈতিক বার্তা দিলেন তিনি । নিজের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে অনুব্রতের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, "তৃণমূলের সভাপতি ছিলাম, আবার হলাম । দলকে ধন্যবাদ জানাই ।"
তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে তাঁর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পর্কিত মন্তব্য । কেষ্ট বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি দুর্বলতা ছিল, আছে, থাকবে । দিদির প্রতি শুধু আমার নয়, ঋতব্রত, ববি, অরূপ, বালুরও দুর্বলতা আছে । শুভেন্দুও একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা করতেন ।" এরপরই সুকৌশলে মমতাপন্থীদের দিকে ছুড়ে দিয়েছেন প্রশ্ন, "তাহলে ঋতব্রতের দিকে গেলেই বেইমান বলা হবে কেন ?"
খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই ৷ অনুব্রতের দাবি, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানেন দলটার এই অবস্থা কেন হল । উনি নেত্রী, যা ইচ্ছা বলতে পারেন । আগামিকাল চাইলে উনিই এই দলের (ঋতব্রত তৃণমূল) সুপ্রিমো হতে পারেন । পার্টি অফিসে মমতার ছবি সব সময় থাকবে ।"
এই মন্তব্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েই জোর চর্চা শুরু হয়েছে । প্রশ্ন উঠছে, ঋতব্রতের নতুন তৃণমূল কি আদৌ মমতার বিরুদ্ধে, নাকি মূল লক্ষ্য অন্য কেউ ? বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দূরত্বের জল্পনার আবহে অনুব্রতের মন্তব্য নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।
তবে শুধু মমতাই নন, এদিন বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসাও করেন অনুব্রত । তাঁর বক্তব্য, "বিজেপি যখন ক্ষমতায় এসেছে, তখন উন্নয়ন করবে । অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার দিচ্ছে, স্বাস্থ্যসাথী দিচ্ছে, আয়ুষ্মান ভারত দেবে, একশো দিনের কাজ দিচ্ছে । এখনও বিজেপির কোনও খারাপ কাজ চোখে পড়েনি ।"
শুভেন্দুকে নিয়েও তাঁর মন্তব্য কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় । কেষ্ট বলেন, "শুভেন্দু খুবই লড়াকু ছেলে । কংগ্রেস করার সময় থেকেই লড়াই করেছে । তৃণমূলে থেকেও নন্দীগ্রামে লড়াই করেছে । লড়াই করেই রাজনীতি শিখেছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনি এমনি ওকে পাঁচ জেলার অবজারভার করেননি ।"
বীরভূমের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়েও আত্মবিশ্বাসী শোনাল অনুব্রতকে । তাঁর দাবি, জেলায় কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই । নাম না করেই কাজল শেখকে কটাক্ষ করে বলেন, "বীরভূমে কোনও গ্রুপ নেই । সবাই আমার সঙ্গে আছে । কে ছুটকো-ছাটকা সাইডে চলে গেল, তাতে কী এসে যায় !"
আগামী 21 জুলাইয়ের সমাবেশকে নতুন তৃণমূলের প্রথম বড় শক্তিপ্রদর্শন হিসেবেই দেখছে ঋতব্রত শিবির । অনুব্রতের দাবি, বীরভূম থেকেই 25 থেকে 30 হাজার কর্মী-সমর্থক কলকাতার সমাবেশে যোগ দেবেন । একই সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে 'ডিম থেরাপি'রও নিন্দা করেছেন তিনি ।
সবমিলিয়ে, বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলের সাংবাদিক বৈঠক শুধু জেলা সভাপতির প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা নয়, বরং রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণেরও এক স্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে গেল বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, মমতার প্রতি আবেগ, শুভেন্দুর প্রতি প্রশংসা এবং ঋতব্রতের প্রতি আনুগত্য- এই তিন সুর একসঙ্গে মিলিয়ে কেষ্ট যে নতুন রাজনৈতিক বার্তা দিতে চাইলেন, তা স্পষ্ট ৷