তালা ঝুলিয়েছিল বিজেপি, পুলিশ সুপারকে অভিযোগের পরই খুলল অনুব্রতর কার্যালয়

তালা ঝুলিয়েছিল বিজেপি, পুলিশ সুপারকে অভিযোগের পরই খুলল অনুব্রতর কার্যালয়
ঘটনার পর কয়েক ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই পুলিশের উদ্যোগেই খুলে দেওয়া হয় তৃণমূলের জেলা কার্যালয় ৷
Published : July 8, 2026 at 1:05 PM IST
বোলপুর, 8 জুলাই: মধ্যরাতে খুলে দেওয়া হল অনুব্রত মণ্ডলের তৃণমূল জেলা কার্যালয় । জানা গিয়েছে, ইমেল মারফৎ বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারকে অভিযোগ করা হয়েছিল, তারপরেই পুলিশের তরফে চাবি তুলে দেওয়া হয় তৃণমূল কর্মীদের হাতে ৷ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বোলপুর পুরসভা অভিযানের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় থেকে কর্মীদের বের করে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিল বিজেপি ৷ আর পুলিশ ছিল নীরব দর্শক ৷ সেই ঘটনার পর কয়েক ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই পুলিশের উদ্যোগেই খুলে দেওয়া হয় তৃণমূলের জেলা কার্যালয় ৷
তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই বোলপুরে তাদের কার্যালয় রয়েছে । তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই কার্যালয়কে ঢেলে সাজানো হয়েছিল ৷ এটি মূলত অনুব্রত মণ্ডলের কার্যালয় হিসাবেই পরিচিত । এই কার্যালয় থেকেই একদা বীরভূম জেলা পরিচালনা করা হতো ৷ এমনও শোনা যায় যে, বোলপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় থেকেই নাকি ঠিক করা হতো কে কোন থানার ওসি হবেন, কোন ঠিকাদার কীসের টেন্ডার পাবেন ইত্যাদি । এমনকী, বীরভূমের প্রশাসনিক কাজ নিয়েও বকলমে নির্দেশ যেত এই কার্যালয় থেকেই ৷
তবে, নাগরিক পরিষেবা না-মেলা, দুর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে বোলপুর পুরসভা অভিযান করা হয় ৷ পুর আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে তৃণমূল কংগ্রেসের 22 জন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, লুট, আর্থিক তছরুপের লিখিত অভিযোগ করে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এই সময় অদূরে থাকা অনুব্রত মণ্ডলের দলীয় কার্যালয়ে চড়াও হন বিজেপির যুব মোর্চার নেতা-কর্মীরা । কার্যালয় থেকে কর্মীদের বের করে দুটি তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বিজেপির তরফে ৷ আর সেই সময় বোলপুর থানার পুলিশ উপস্থিত থাকলেও তাদের কোনও বাধা দিতে দেখা যায়নি ৷ কার্যত দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল পুলিশ ৷ এই ঘটনার সময় নিচুপট্টির বাড়িতেই ছিলেন অনুব্রত ৷
তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মর্মে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার ও বোলপুর থানার আইসি-কে ইমেল মারফৎ অভিযোগ করেন অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামীরা । তারপরেই বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলের কাছ থেকে তৃণমূল কার্যালয়ের চাবি নেন বোলপুরের এসডিপিও অর্পিত আর পারেখ । মধ্য রাতে তৃণমূল কর্মীদের ডেকে কার্যালয়ের চাবি ফিরিয়ে দেয় পুলিশ । ফের খুলে যায় অনুব্রত মণ্ডলের কার্যালয় । যদিও, এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি কেষ্ট ৷
প্রসঙ্গত, রাজ্যে পালাবদলের পরই বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনও দলের কার্যালয় দখল করা, ভাঙচুর করা যাবে না ৷ তারপরেও দেখা যায় বোলপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে তালা ঝোলান বিজেপি নেতা-কর্মীরা । যা নিয়ে দলের অন্দরেই তাঁদের জবাবদিহি করতে হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে । ফলে সেই ঘটনার পর কয়েক ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই খুলে দেওয়া হল কার্যালয় ৷