নিম্ন আদালতে খারিজ আগাম জামিনের আবেদন, গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে অনুব্রত

নিম্ন আদালতে খারিজ আগাম জামিনের আবেদন, গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টে অনুব্রত
ইটভাটা লুটের অভিযোগে সম্প্রতি অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় ৷ নিম্ন আদালতে আগাম জামিনের আবেদন আগেই খারিজ হয়েছে ৷ এবার তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ ৷
Published : July 14, 2026 at 7:52 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বীরভূমে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ৷ 2021 সালের ইটভাটা লুঠ সংক্রান্ত একটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে সম্প্রতি এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ সেই এফআইআর খারিজ ও অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষাকবচের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন অনুব্রত ৷ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি করবে ৷
ইটভাটা মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হয় শান্তিনিকেতন থানায় ৷ সেই মামলাতে নিম্ন আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ কিন্তু তা খারিজ হয় ৷ এবার তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷
ঘটনার মূল অভিযোগকারী বোলপুরের ত্রিসুলাপট্টির বাসিন্দা শুভেন্দু মণ্ডল নামে এক ব্যবসায়ী ৷ তিনি নিজেকে বিজেপি সমর্থক বলেও দাবি করেছেন ৷ তিনি দীর্ঘ 35 বছর ধরে ওই এলাকায় ইটের ব্যবসা চালাচ্ছেন ৷ ব্যবসায়ীর দাবি, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ফের সরকার গঠন করার পরেই তাঁর উপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেমে আসে ৷
অভিযোগ, খোদ অনুব্রত মণ্ডলের সবুজ সংকেত পেয়ে কঙ্কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন উপপ্রধান মামন শেখের নেতৃত্বে প্রায় 200 জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী শুভেন্দুর ইটভাটায় চড়াও হয় ৷ সেখানে ব্যাপক তাণ্ডব ও ভাঙচুর চালানো হয় ৷ কর্মচারীদের বেধড়ক মারধর করে প্রায় 30 লক্ষ টাকার ইট লুঠ করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷
শুধু তাই নয়, ব্যবসায়ী ও তাঁর কর্মীদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ৷ শুভেন্দু মণ্ডলের বক্তব্য, তিনি বিজেপি সমর্থক হওয়ার অপরাধেই তৎকালীন শাসকদলের রোষানলে পড়েছিলেন ৷ রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকায় তিনি এতদিন মুখ খোলেননি ৷ পালাবদলের পর আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছেন ৷
উল্লেখ্য, বীরভূম জেলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা হিসেবে বরাবর পরিচিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ সবসময়ই তাঁকে মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের প্রিয়পাত্র হিসেবেই জেনেছে রাজ্য রাজনীতি ৷ সেই অনুব্রত মণ্ডল কয়েকবছর আগে গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলার গ্রেফতার হন ৷ দীর্ঘ সময় তিনি দিল্লির তিহার জেলে বন্দি ছিলেন ৷ তার পর জামিন পেয়ে ফিরে আসেন বীরভূমে ৷
রাজনীতিতে সক্রিয় হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে আর বীরভূমের জেলা সভাপতি করেননি ৷ অনুব্রত জেলে থাকাকালীন বীরভূমে দল পরিচালনা করতে কোর কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন মমতা ৷ সেই কমিটির আহ্বায়ক করা হয় অনুব্রতকে ৷ ফলে বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের ভরাডুবির পরই তিনি তোপ দাগেন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ৷ তার পর তিনি সামিল হন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলে ৷ সম্প্রতি তাঁকে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের তরফে বীরভূমের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে ৷