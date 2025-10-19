ব্লকের তুলনায় শহরে রদবদল, তৃণমূলের জেলা কমিটির তালিকায় খুশি অনুব্রত

ব্লকের তুলনায় শহরে রদবদল, তৃণমূলের জেলা কমিটির তালিকায় খুশি অনুব্রত
এদিন সর্বভারতীয় তৃণমূল-কংগ্রেসের তরফে প্রকাশিত বীরভূম জেলার তালিকায় দেখা গেল ব্লক স্তরের তুলনায় শহর স্তরে একাধিক পদে রদ বদল৷
Published : October 19, 2025 at 6:11 PM IST
বোলপুর, 19 অক্টোবর: বীরভূমে তৃণমূল-কংগ্রেসের ব্লক ও শহর কমিটির তালিকা দেখে খুশি অনুব্রত মণ্ডল৷ তবে বিধানসভা নির্বাচন হোক, কিংবা লোকসভা নির্বাচন, বীরভূমে জেলায় শহরাঞ্চলে লিড পায় না তৃণমূল-কংগ্রেস৷ তাই এদিন সর্বভারতীয় তৃণমূল-কংগ্রেসের তরফে প্রকাশিত বীরভূম জেলার তালিকায় দেখা গেল ব্লক স্তরের তুলনায় শহর স্তরে একাধিক পদে রদ বদল৷
যদিও, তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "সকলকে শ্যামাপুজোর শুভেচ্ছা৷ কলকাতা থেকে যে তালিকা পাঠিয়েছে, খুব সুন্দর তালিকা করেছে৷ এটা দলের পক্ষে ভালো হবে৷ যা ছিল তাই করেছে, ঠিকই৷ আছে, সবাই তৃণমূলের হয়েই কাজ করবে৷ সকলকে ধন্যবাদ জানাই৷"
তিনি আরও বলেন, "কালী পুজো, ছট পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো যাক তারপর সবাইকে নিয়ে বৈঠক করবো৷ নতুন মুখ কই, যা ছিল তাই আছে৷ যুবতে পরিবর্তন হয়েছে কিছু, বয়স হলে তো হবেই৷ মেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, তাঁরা যা করবেন তাই হবে৷"
লোকসভা নির্বাচনে আগেই সর্বভারতীয় তৃণমূল-সংগ্রেসের সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ফল খারাপ হলে পদ খোয়াতে হবে৷ যদিও, পরবর্তীতে তা খুব একটা কার্যকরী হয়নি৷
অন্যদিকে, 2021 সালে অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে বিধানসভা নির্বাচনে বীরভূম জেলার 11টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 10টি জয়ী হয়েছে তৃণমূল৷ তবে বোলপুর, সিউড়ি ও রামপুরহাট শহরে লিড পেয়েছিল বিজেপি৷ একই ভাবে অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে কোর কমিটির নেতৃত্বে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমের দুটি লোকসভাতেই জয়ী তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রার্থীরা৷ কিন্তু, এক্ষেত্রেও জেলার 3 শহরে লিড পেয়েছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি৷
এদিন সর্বভারতীয় তৃণমূল-কংগ্রেসের তরফে বীরভূম জেলার ব্লক ও শহর কমিটির পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশিত হয়৷ উল্লেখযোগ্য ভাবে তাতে দেখা যাচ্ছে ব্লক স্তরের তুলনায় শহরাঞ্চলের বেশকিছু পদে রদ বদল করা হয়েছে, অনেকক্ষেত্রে নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে৷
যেমন, বোলপুর শহর সভাপতি পদে ছিলেন কাউন্সিল সুকান্ত হাজরা। তাঁকে সরিয়ে সভাপতি করা হয়েছে সুব্রত হাজরা ওরফে ডালিম হাজরাকে। বোলপুর শহর যুব সভাপতি পদে নতুন মুখ সৌরভ চক্রবর্তী।
রামপুরহাট শহর সভাপতির পদ থেকে সৈয়দ সিরাজ জিম্মিকে সরিয়ে সভাপতি করা হল অর্ণব গঙ্গোপাধ্যায়কে৷ আর দুজনকে সহ-সভাপতি করা হয়, যথাক্রমে প্রিয়নাথ সাউ ও অনিন্দ কুমার সাহাকে, যারা নতুন মুখ৷ সিউড়ি শহর সহ-সভাপতি পদে পুরনো তৃণমূল নেতা রমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হল৷
এছাড়াও, একাধিক যুব সভাপতি ও।সহ-সভাপতি পদে রদ বদল করা হয়েছে। যদিও, বীরভূমের ব্লক সভাপতি পদে কোনও বদল হয়নি৷ পুরনো সভাপতিদের উপরি আস্থা রেখে দল৷ শুধুমাত্র ময়ূরেশ্বর 2 নম্বর ব্লকে সভাপতি পদে ছিলেন প্রমোদ রায়৷ 'সভাপতি' পদটিই সরিয়ে দিয়ে 2 জনের কমিটি করে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে৷ প্রমোদ রায়কে রেখেই আরেকজন যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন শামসুল আলম মল্লিক৷
তালিকায় বীরভূম জেলা কমিটির সহ-সভাপতি পদে জায়গা পেয়েছেন সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, জেলা সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মঈনুদ্দিন হোসেন ও বোলপুরের কাউন্সিল সুকান্ত হাজরা, জেলা সম্পাদক পদে কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষকে সরিয়ে সুশান্ত মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করা হল৷ বীরভূম জেলা যুব সহ-সভাপতি হলেন ওয়াসিম আলি ওরফে ভিক্টর, যুব সাধারণ সম্পাদক হলেন প্রিয়ম ভাণ্ডারী ও জেলা যুব সম্পাদক হলেন এমদাদুল হোসেন৷
প্রসঙ্গত, সিউড়ি 2 নম্বর ব্লকের তৃণমূল-কংগ্রেসের সভাপতি নুরুল ইসলামের পদ নিয়ে বিস্তর জাল ঘোলা হয়েছিল৷ নাম না করে একাধিকবার প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে অনুব্রত মণ্ডলকে আক্রমণ করেছিল এই নুরুল ইসলাম৷ অনেকেই মনে করেছিলেন তিনি হয় তো আর এই পদে থাকবেন তা৷ তবে তালিকা অনুযায়ী দেখা গেল তিনি সিউড়ি 2 নম্বর ব্লক সভাপতি পদেই বহাল রইলেন৷