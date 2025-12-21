ছাব্বিশে 230-235 আসনে জয়ী হবে তৃণমূল, চ্যালেঞ্জ অনুব্রতর ! বিঁধলেন শুভেন্দুকে

ছাব্বিশে 230-235 আসনে জয়ী হবে তৃণমূল, চ্যালেঞ্জ অনুব্রতর ! বিঁধলেন শুভেন্দুকে
মানুষের জন্য দরকার হলে আবার জেলে যাব । নাম না-করে শুভেন্দুকে জবাব দিলেন কেষ্ট ৷
Published : December 21, 2025 at 4:13 PM IST
নলহাটি, 21 ডিসেম্বর: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় 230 থেকে 235টা আসনে জয়ী হবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন বীরভূম তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল ৷ পাশাপাশি তাঁর জেলে যাওয়া নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষেরও কড়া জবাব দিয়েছেন তিনি ৷
গত বৃহস্পতিবার লাভপুরের একটি সভা থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অনুব্রত মণ্ডলকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, দু'বছর জেল খেটেছে, আরও চার বছর বাকি আছে । শনিবার তাঁর সেই কথারই জবাব দেন কেষ্ট ৷ নলহাটি বিধানসভার রুদ্রনগর পঞ্চায়েতের সুবুদিঘি গ্রামে একটি জনসভা থেকে নাম না-করে তিনি বার্তা দিতে চেয়েছেন শুভেন্দুকে ৷
বীরভূম তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির আহ্বায়ক বলেন, "কথায় কথায় বলছো জেলে রেখেছিলাম ৷ চুরি করিনি, ডাকাতি করিনি । ভয় পাই না ৷ দল করতে এসে, সাধারণ মানুষের উপকার করতে এসে, যদি জেলে যেতে হয়, আবারও যাব । ভয় দেখিয়ে আমাকে রোখা যায় না ।"
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কয়েক দিন আগেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফেরত এসেছে পাইকর গ্রামের সোনালি বিবি । তাঁর প্রসঙ্গ টেনেও এদিন অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "এসআইআর করলেন, কিছু তো পেলেন না । কিছু পেলেন ? এখানে আছে নাকি মায়ানমারের লোক । এখানে আছে নাকি মায়ানমারের মহিলা । লজ্জা লাগে না ! আপানরা মুরারই-এর সোনালিকে বলে দিলেন তুমি বাংলাদেশি । আমরা রোহিঙ্গা নই, আমরা মায়ানমারের লোক নই । আমরা বাঙালি । আমাদের এই মাটিতে জন্ম হয়েছে । মৃত্যু হবে এই মাটিতে । এই মাটি বাংলার মাটি ৷"
আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনের জন্য বিজেপির দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, "যতই ভয় দেখান, ছাব্বিশের ইলেকশনের আগে চ্যালেঞ্জ করে বলে গেলাম । 230 থেকে 235টা আসন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাবে । কারা দেবে জানেন, আমার মা-বোনেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দু'হাত তুলে ভোট দেবেন । তোমরা ক্ষতি ছাড়া ভালো জানো না । তোমার একটা রাজ্য দেখাও যেখানে 96টা প্রকল্প আছে । তোমরা সব রাজ্যের সর্বনাশ করেছো । পশ্চিমবাংলায় এসেছো । হিন্দিভাষী এলাকা করবে বলে ! হিন্দি ভাষী লোকদের নিয়ে আসবে ! মিলিটারি দিয়ে জেলে ভরবে ! জীবন থাকতে তা হতে দেব না । আমরা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব ।"