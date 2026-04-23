মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন অনুব্রত, 230 আসনে জয়ের বার্তা

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিলেন অনুব্রত, 230 আসনে জয়ের বার্তা
Published : April 23, 2026 at 1:48 PM IST
বোলপুর, 23 এপ্রিল: দীর্ঘ বিরতির পর আবার ভোটের লাইনে বীরভূমের 'কেষ্ট' । বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটে বোলপুরের ভগবতী নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বুথে মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলকে পাশে নিয়ে ভোট দিলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল । বুথ থেকে বেরিয়েই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, "খুব ভালো লাগল । আপনারাও শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট দিন ।"
2021 সালের বিধানসভা ভোটের পর এটাই অনুব্রতের প্রথম ভোটদান । 2022 সালে গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেফতারির জেরে 2024 এর লোকসভা ভোটে অংশ নিতে পারেননি তিনি । সেই অধ্যায় পেরিয়ে এ দিন তাঁর ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতি ঘিরে জেলায় বাড়তি রাজনৈতিক তাৎপর্য তৈরি হয়েছে ।
এ দিন সকালে আপ্তসহায়কের বাইকে চড়ে বুথে পৌঁছন কেষ্ট । অন্যদিকে, হাতে মায়ের ছবি নিয়ে ভোট দিতে দেখা যায় মেয়ে সুকন্যাকে, যা আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি করে বুথ চত্বরে । ভোট দিয়ে বেরিয়ে চেনা ভঙ্গিতে আত্মবিশ্বাসী সুরে অনুব্রতের দাবি, "খুব সুন্দর ভোট হচ্ছে । 230টা আসন নিশ্চিত । মানুষ নিজের রায় দিচ্ছেন ।" বুথে ভোটদানের পর সরাসরি বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে যান তিনি, সেখান থেকেই শুরু হয় বুথভিত্তিক খোঁজখবর নেওয়া ।
অন্যদিকে এ দিন সকালেই ভোট দেন হাসনের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ । নানুরের পাপুড়ি গ্রামে নিজের বুথে ভোট দিয়ে তিনি জানান, "এখনও পর্যন্ত কোথাও অশান্তির খবর নেই । মানুষ শান্তিতে ভোট দিচ্ছেন ।" পরে নিজের বিধানসভা এলাকার একাধিক বুথ ঘুরে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে । ভদ্রপুরের 52 ও 53 নম্বর বুথে গিয়ে সংগঠনকে সক্রিয় রাখার বার্তাও দেন ।
সকাল 11টা পর্যন্ত বীরভূমে ভোটের হার প্রায় 41 শতাংশ ছাড়িয়েছে । শাসক শিবিরের দাবি, উন্নয়নের ইস্যুতেই মানুষের এই ভিড়, আর সেই জনসমর্থনের ওপর ভর করেই বাড়ছে জয়ের আশা । অন্যদিকে পদ্ম শিবিরের বক্তব্য, বাড়তি ভোট মানেই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া ৷ তবে শেষ পর্যন্ত এই বাড়তি ভোট কার ঝুলিতে যাবে, তা স্পষ্ট হবে 4 মে ফল প্রকাশের দিনেই ৷
