বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে' হুঙ্কার অনুব্রত'র

2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনুব্রতর গলায় 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে' হুঁশিয়ারি ৷ বেঙ্গল সুপার লিগে 'কোপা টাইগার বীরভূম' দলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মন্তব্য তৃণমূল নেতার ৷

Anubrata mondal
ফের অনুব্রতর 'খেলা হবে' হুঁশিয়ারি, (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 8:26 PM IST

2 Min Read
বোলপুর, 10 ডিসেম্বর: ফের অনুব্রতর গলায় 'ভয়ঙ্কর খেলা' হবে হুঙ্কার। বুধবার বোলপুর ডাকবাংলো স্টেডিয়াম মাঠে বেঙ্গল সুপার লিগে 'কোপা টাইগার বীরভূম' দলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক মুখোমুখি হলে তিনি বলেন, 'এই খেলা শুরু হল, ইলেকশনের পর শেষ হবে'।

এই খেলায় বীরভূমের টিম থাকবে বলেও জানান অনুব্রত মণ্ডল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের অনুব্রতর 'খেলা হবে' হুঁশিয়ারি, যে তাৎপর্যপূর্ণ তা বলাইবাহুল্য। বীরভূমে গোষ্ঠী কোন্দোলের মাঝে ফের হুঙ্কার দিলেন অনুব্রত ৷

অনুব্রতর গলায় এবার 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে' (ইটিভি ভারত)

প্রথমবার রাজ্যে হচ্ছে 'বেঙ্গল সুপার লিগ'। 8টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ৷ রাজ্য-সহ দেশ, এমনকি, বিদেশি খেলোয়াড়রাও অংশ নিচ্ছেন এই প্রতিযোগিতায়। ইতিমধ্যেই বিএসএল-এর ট্রফির ভ্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে জেলায় জেলায় ৷ প্রায় 1 কোটি টাকা দিয়ে 'কোপা টাইগার বীরভূম' দল কিনেছেন উদ্যোগপতি অভিজিৎ রায় ৷

এদিন বোলপুর ডাকবাংলো স্টেডিয়াম মাঠে কোপা টাইগার বীরভূম' দলের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ৷ দলের হেডকোচের দায়িত্বে জর্জি কোস্তাদিনভ রাইভ । কাতার, ইংল্যান্ড, সৌদি আরব-সহ একাধিক দেশের লিগে কোচিং করিয়েছেন এই বুলগেরিয়ান ম্যানেজার । মেন্টরের দায়িত্ব সামলাবেন রঞ্জন ভট্টাচার্য। যিনি জর্জ টেলিগ্রাফ, সাদার্ন সমিতির পাশাপাশি বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফির ডাগআউটে ছিলেন। এদিনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল-সহ রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বীরভূম জেলা স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি বিদ্যাসাগর সাউ, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্টরা ৷

বেঙ্গল সুপার লিগের 'কোপা টাইগার বীরভূম' (ইটিভি ভারত)

অনুব্রত মণ্ডলের নামে একটি জার্সিও তাঁর হাতে তুলে দেন 'কোপা টাইগার বীরভূম' দলের চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায়। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "খুব ভালো উদ্যোগ। ভালো আয়োজন। তবে 17 ডিসেম্বর থেকে এই খেলা শুরু হবে ৷ ইলেকশনের পর শেষ হবে। বীরভূমের টিমও থাকবে।" এরপরেই অনুব্রত মণ্ডলের গলায় শোনা গেল সেই পরিচিত হুঙ্কার। তিনি বলেন, "ভয়ঙ্কর খেলা হবে ৷"

অনুব্রতর গলায় 'ভয়ঙ্কর খেলা' (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, 2021 সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনুব্রত মণ্ডলের হুঙ্কার ছিল, 'খেলা হবে, এই মাটিতেই খেলা হবে'। যা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি ৷ বিরোধীদের অভিযোগের জেলে অনুব্রতকে নজরবন্দি পর্যন্ত করেছিলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় ইডি-সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হয়ে তিহারে বন্দি থেকে প্রত্যাবর্তন। ফের বীরভূমের রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে অনুব্রত হুঙ্কার 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে'।

