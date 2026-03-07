ভোটের মুখে বিজেপি বিধায়ক-বিরোধী পোস্টার, শোরগোল গাজোলে

ভোটের মুখে বিজেপি বিধায়ক-বিরোধী পোস্টার, শোরগোল গাজোলে
কে দিল এই পোস্টার, সেই নিয়েই আলোচনা চলছে মালদার গাজোলে৷
Published : March 7, 2026 at 9:25 PM IST
মালদা, 7 মার্চ: গাজোলে বিজেপির নতুন প্রার্থী চেয়ে পোস্টার পড়ল৷ সেখানে লেখা রয়েছে, ‘গাজোল বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক প্রার্থীর নতুন মুখ চাই৷’ পোস্টারের নীচে লেখা, সৌজন্যে ভারতীয় জনতা পার্টি, গাজোল বিধানসভা৷
উল্লেখ্য, একুশের বিধানসভা নির্বাচন৷ জেলাবাসীর চোখ গাজোল কেন্দ্রের দিকে৷ লড়াই তৃণমূলের দীপালি বিশ্বাস আর বিজেপির চিন্ময় দেব বর্মনের মধ্যে৷ দীপালিদেবী তখনকার নির্বাচিত বিধায়ক৷ সিপিআইএম-এর হয়ে ষোলোর বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন৷ পরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন৷
অন্যদিকে, রাজনীতিতে একেবারেই আনকোরা চিন্ময়৷ ঝকঝকে তরুণ৷ শক্তি বলতে গেরুয়া শিবিরের সংগঠন৷ সেই নির্বাচনে চিন্ময় পেয়েছিলেন 1 লাখ 655 ভোট৷ দীপালি পান 98 হাজার 857 ভোট৷ নতুন বিধায়ক পেয়ে আশায় ভর করেছিলেন গাজোলবাসী৷
পাঁচ বছর পর তাঁদের আশা পূরণ হয়েছে কি হয়নি, এখন সেই হিসাব মেলাচ্ছেন তাঁরা৷ ঠিক সেই সময় গাজোলে পড়ল চিন্ময়ের বিরুদ্ধে পোস্টার৷ শুক্রবার সন্ধে নাগাদ গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রের গাজোল ও আলমপুর এলাকায় এই পোস্টার চোখে পড়ে স্থানীয় মানুষজনের৷ এনিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় সাধারণ মানুষজনের মধ্যে৷ শনিবার আলমপুর গ্রামের বিনোদ সামন্ত বলেন, “গতকাল সন্ধের দিকে বাসস্ট্যান্ডে হঠাৎ এই পোস্টার চোখে পড়ে৷ শুনি, কয়েকজন অপরিচিত যুবক পোস্টারগুলো সেঁটে দিয়ে গিয়েছে৷ তবে তাদের কেউ চিনতে পারেনি৷”
কিন্তু কে বা কারা লাগাল এই পোস্টার৷ গাজোলে বিজেপি শিবিরে বেশ কিছুদিন ধরেই দ্বন্দ্বের চোরাস্রোত বইছে৷ একদিকে বিধায়কের গোষ্ঠী, অন্যদিকে গেরুয়া শিবিরের পুরনো নেতা ঠাকুরদাস সরকারের গোষ্ঠী৷ তাহলে এই কাজ কি ঠাকুরদাস গোষ্ঠীর? এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে ঠাকুরদাসবাবু সাফ বলেন, “আমাদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে যে মতবিরোধ রয়েছে, তা স্বীকার করি৷ কিন্তু আমরা আমাদের মতামত দল কিংবা প্রকাশ্য সভামঞ্চ থেকে জানাই৷ দলে থেকে এসব নোংরামিকে কখনও প্রশ্রয় দিই না৷ কে বা কারা এই পোস্টার লাগাল, সেটা আমারও প্রশ্ন৷ তবে আমাদের কেউ এই কাজ করেনি৷ এই কাজ তৃণমূলেরও হতে পারে৷”
নিজের বিরুদ্ধ গোষ্ঠী নয়, এই কাজ তৃণমূলের লোকজন করেছে বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন৷ তিনি বলেন, “এই কাজ আমাদের দলের কারও নয়৷ এটা তৃণমূলের কাজ৷ আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিক লড়াইয়ে এঁটে না উঠতে পেরে তারা ভোটের মুখে এই ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু করেছে৷ তবে এসব করে কোনও লাভ হবে না৷ মানুষ তৃণমূলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে৷ ভোটে তারা যোগ্য জবাব পাবে৷”
বিধায়কের অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলের গাজোল ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকারের প্রতিক্রিয়া, “এই ধরনের কাজ করার মনোবৃত্তি বা সময়, কোনোটাই আমাদের নেই৷ এখন আমাদের একের পর এক কর্মসূচি চলছে৷ সেসব কর্মসূচি নিয়ে আমরা দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি৷ এটা বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল৷ গাজোলে ওদের মধ্যে যে দীর্ঘদিন ধরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছে, তা গাজোলবাসীর অজানা নয়৷ আর এবার ভোটে জিততে আমাদের এসব পোস্টার লাগানোর প্রয়োজন নেই৷ মানুষ বিজেপির উপর চরম ক্ষুব্ধ৷ এসআইআর সেই ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে৷ এবার এই কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী নিশ্চিত জিতবেন৷”