দু’দফায় ভোট! কমিশনের 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের, স্বাগত বিজেপির

দু’দফায় ভোট! কমিশনের 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের, স্বাগত বিজেপির
বিরোধীদের প্রশ্ন, যদি কোনও কেন্দ্রে 12 হাজার ভোটার বিচারাধীন থাকে আর জয়ের ব্যবধান পাঁচ হাজার হয়, তখন নির্বাচন কমিশন কী ব্যাখ্যা দেবে?
Published : March 15, 2026 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 15 মার্চ: রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বেজে গেল বিধানসভা নির্বাচনের দামামা । ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন । এ বছর রাজ্যে দু’দফায় ভোটগ্রহণ হবে- 23 এপ্রিল এবং 29 এপ্রিল । 4 মে হবে গণনা । ভোটের দিন ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠেছে । শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস থেকে শুরু করে বাম-কংগ্রেস—প্রায় সব বিরোধী দলই নির্বাচন কমিশনের 'ভূমিকা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে । অন্যদিকে কমিশনের সিদ্ধান্তকে 'স্বাগত' জানিয়েছে বিজেপি ।
কমিশনকে নিশানা তৃণমূলের
দু’দফায় ভোটের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর কমিশনের 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী । তাঁর অভিযোগ, কমিশন বিজেপির চাপে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে । তাঁর কথায়, "এই নির্বাচন কমিশন বিজেপির ক্রীতদাস কমিশন । বিজেপি নেতারা গিয়ে কমিশনে বলে এসেছেন দু’দফায় ভোট করতে হবে । মালিকরা যা বলেছেন, কর্মচারীরা সেটাই করেছেন ।"
তিনি আরও বলেন, "আগের বিধানসভা নির্বাচনে ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও আট দফায় ভোট করানো হয়েছিল । তখন বিজেপি বাংলাকে দখল করার স্বপ্ন দেখছিল । সেই সময় মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন, অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে । এখন আবার কমিশন দু’দফায় ভোট করছে । নিজেদের যুক্তিতেই কমিশন ফেঁসে যাচ্ছে ।"
ভোট হিংসা প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র । তাঁর দাবি, "আমরাও হিংসামুক্ত ভোট চাই । কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় প্রতিটি নির্বাচনে তৃণমূল কর্মীদেরই সবচেয়ে বেশি রক্ত ঝরে ।" একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বাইরে থেকে অস্ত্র বাংলায় ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে । তাঁর প্রশ্ন, "বিহার এবং মুঙ্গের থেকে যাতে অস্ত্র না আসে সেটা কমিশনকে দেখতে হবে । বিহারে তো বিজেপির সরকার, তাহলে এত অস্ত্র তৈরি হচ্ছে কীভাবে?"
'এসআইআর' নিয়ে বাড়ছে জট
এবারের নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক আরও বেড়েছে । বহু ভোটারের নাম এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে বলে অভিযোগ । এই প্রসঙ্গে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "এখনও পর্যন্ত মাত্র 15 লক্ষ ভোটারের ভেরিফিকেশন হয়েছে । বাকি 45 লক্ষের প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে কেউ জানে না । যদি কারও নাম বিচারাধীন থাকে, তাহলে সে কি প্রার্থী হতে পারবে ? কমিশন বিজেপির দালালি করতে গিয়েই এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে ।"
কমিশনের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট বিজেপি
অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি । রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই । বাংলার মানুষ বর্তমান সরকারকে বিদায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ।" তিনি দাবি করেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হবে। শমীকের কথায়, "ফল ঘোষণার 42 দিনের মধ্যে সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো চালু করা হবে ৷"
মহিলাদের জন্য প্রতি মাস আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে বিজেপি । শমীকের বক্তব্য, "অন্নপূর্ণা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে প্রতি মাসে 3 হাজার টাকা করে দেওয়া হবে মহিলাদের ।" পাশাপাশি তিনি বলেন, "বিজেপি সরকার এলে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে।"
বিজেপির রাজ্য সভাপতির আশ্বাস, "পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার মতো পরিবেশ তৈরি হবে । কৃষকের জমি অধিগ্রহণ করলে বাজারদরের তিনগুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ৷ নির্দিষ্ট শিল্পে কৃষকদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে ।" চাকরি দুর্নীতি প্রসঙ্গেও সরব হয়েছেন তিনি । তাঁর দাবি, "যাঁরা দুর্নীতির কারণে চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের নতুন করে সুযোগ দেওয়া হবে ।"
'বিচারাধীন' ইস্যুতে প্রশ্ন বাম-কংগ্রেসরও
নির্বাচনের দফা সংখ্যা নিয়ে আপত্তি না থাকলেও ভোটার তালিকার 'বিচারাধীন' ইস্যুতে কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছে বাম ও কংগ্রেস । সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে এক দফা, দুই দফা, তিন দফায়ও ভোট হয়েছে । তাই দফা সংখ্যা বড় বিষয় নয় । কিন্তু 60 লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন—ভারতের নির্বাচনী আইনে এমন কোনও শব্দ নেই । একজন হয় ভোটার, নয় ভোটার নন ।" তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যদি কোনও কেন্দ্রে 12 হাজার ভোটার বিচারাধীন থাকেন আর জয়ের ব্যবধান পাঁচ হাজার হয় তাহলে নির্বাচন কমিশন কী ব্যাখ্যা দেবে? "
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও একই প্রশ্ন তুলেছেন । তাঁর বক্তব্য, "কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছে । কিন্তু নির্ভীক নির্বাচনের কথা বলছে না । যখন 60 লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন, তখন ভোটাধিকারের প্রশ্নে কমিশন কী উত্তর দেবে?" তিনি সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েও আবেদন জানিয়েছেন । তাঁর দাবি, প্রথম দফার ভোটের আগেই বিচারাধীন ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করা হোক ।
বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ
ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে । একদিকে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে একাধিক দল, অন্যদিকে বিজেপি দাবি করছে—এই নির্বাচনেই রাজ্যে 'প্রকৃত পরিবর্তন' আসবে । এখন নজর আগামী সপ্তাহগুলির দিকে—যখন প্রার্থী তালিকা, প্রচার এবং রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে চরমে উঠবে বাংলার নির্বাচনী লড়াই ।
আরও পড়ুন: