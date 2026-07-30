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পাহাড়ে বদলে গেল রাজনৈতিক সমীকরণ ! অনীত থাপার দলে ধস, 11 জিটিএ সদস্য বিজেপিতে

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই পাহাড়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল । এবার 11 জিটিএ সদস্যের বিজেপিতে যোগদান পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল ।

GTA members join BJP
বিজেপি নেতা সঞ্জীব লামার সঙ্গে মণিকুমার রাই (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 6:10 PM IST

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কালিম্পং, 30 জুলাই: পাহাড়ের রাজনীতিতে ফের বড়সড় পালাবদলের ইঙ্গিত । এক ধাক্কায় ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র নির্বাচিত 11 জন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) সদস্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে । এই গণ-দলবদলকে পাহাড়ের রাজনীতিতে সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় রাজনৈতিক ধাক্কা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

বৃহস্পতিবার কালিম্পংয়ে আয়োজিত এক কর্মসূচিতে বিজেপি বিধায়ক ভারত ছেত্রী এবং দার্জিলিং হিল বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব লামার উপস্থিতিতে দলত্যাগী জিটিএ সদস্যদের হাতে পদ্ম পতাকা তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন বিজিপিএমের হয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব করার পর একসঙ্গে এতজন সদস্যের বিজেপিতে যোগদানকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের জল্পনা শুরু হয়েছে ।

পাহাড়ে বদলে গেল রাজনৈতিক সমীকরণ ! অনীত থাপার দলে ধস, 11 জিটিএ সদস্যের বিজেপিতে যোগ (ইটিভি ভারত)

যাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বোং-দুরপিনের সুমন গুরুং, লাভা-লিংশেইয়ের কুমার শর্মা, গোরুবাথানের রতন থাপা, টুং-সান্টামারির নুরি শেরপা, তাকলিং-পেশকের মণিকুমার রাই, পেডংয়ের কমল সুব্বা, চুংথাং-মারিবংয়ের সন্দীপ ছেত্রী, চিবো-তাশিডিংয়ের সিনোরা নামচু, রোঙ্গো-তোদে-জলঢাকার লাকপা নামগ্যাল ভুটিয়া, মনসং-বারমেকের বিরে রাই এবং তাকদাহ-তিস্তার ধেন্দুপ পাখরিন ।

দলবদলের পর বিজেপিতে যোগ দেওয়া জিটিএ সদস্য লাকপা নামগ্যাল ভুটিয়া বলেন, "পাহাড়ের মানুষের স্থায়ী উন্নয়ন এবং গোর্খা সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানই আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । আমরা বিশ্বাস করি, সেই সমাধান বিজেপির পক্ষেই সম্ভব । সেই কারণেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ।"

GTA members join BJP
পাহাড়ে বদলে গেল রাজনৈতিক সমীকরণ (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে, এই দলবদলকে রাজনৈতিক 'সুযোগসন্ধান' বলেই কটাক্ষ করেছে বিজিপিএম । দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার দাবি, "আমরা আগেই জিটিএ থেকে সরে এসেছি । বিজেপি এতদিন জিটিএকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অবৈধ বলে এসেছে । আজ তারাই সেই জিটিএ-র সদস্যদের নিজেদের দলে নিচ্ছে । এটা পাহাড়বাসীর সঙ্গে প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয় ।"

2022 সালের জিটিএ নির্বাচনে 45টি আসনের মধ্যে 27টিতে জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল অনীত থাপার বিজিপিএম । পরে নির্দল এবং অন্যান্য সদস্যদের সমর্থনে বোর্ডে নিজেদের প্রভাব আরও শক্তিশালী করেছিল তারা । সেই নির্বাচনে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (তৎকালীন হামরো পার্টি) 8টি, তৃণমূল কংগ্রেস 5টি এবং নির্দল প্রার্থীরা 5টি আসনে জয়ী হন । বিজেপি সরাসরি নির্বাচনে অংশ না নিলেও পাহাড়ের বিরোধী শক্তির প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন বজায় রেখেছিল ।

GTA members join BJP
পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে সেই সমীকরণ দ্রুত বদলে যাচ্ছে । একদিকে অনীত থাপা-সহ জিটিএর নয়জন সভাসদ আগেই পদত্যাগ করেছেন । তার উপর এবার বিজিপিএমের নির্বাচিত 11 জন সদস্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় দলের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা 27 থেকে কমে দাঁড়াল 16 তে । রাজনৈতিক সূত্রের দাবি, পদত্যাগের জেরে কার্যকরীভাবে অনীত থাপার ঘনিষ্ঠ শিবিরে এখন হাতে গোনা কয়েকজন সদস্যই রয়েছেন ।

অন্যদিকে, সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমর্থন পাওয়ায় পাহাড়ে বিজেপির রাজনৈতিক উপস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটাই শক্তিশালী হল বলে মনে করা হচ্ছে । দীর্ঘদিন ধরে গোর্খাল্যান্ড ইস্যু এবং পাহাড়ের স্বশাসনকে সামনে রেখে রাজনীতি করা বিজেপির কাছে এই দলবদল আগামী দিনের সংগঠন বিস্তারের ক্ষেত্রে বড় প্রাপ্তি বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা ।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই পাহাড়ে রাজনৈতিক আনুগত্যের পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছিল । সেই আবহেই একসঙ্গে 11 জন জিটিএ সদস্যের বিজেপিতে যোগদান পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল বলেই মনে করা হচ্ছে । আগামী দিনে এই দলবদলের প্রভাব শুধু জিটিএর অন্দরে নয়, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণেও পড়তে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

TAGGED:

KALIMPONG
ANIT THAPAS PARTY BGPM
BJP NORTH BENGAL
অনীত থাপার দলে ধস
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