গোর্খা সত্তা ও পাহাড়ি অধিকার রক্ষায় একমঞ্চে লড়াইয়ের ডাক অনীত থাপার

গোর্খা সত্তা ও পাহাড়ি অধিকার রক্ষায় একমঞ্চে লড়াইয়ের ডাক অনীত থাপার
নির্বাচনী ফায়দা তুলতে বারবার 'গোর্খাল্যান্ড' ইস্যুকে ব্যবহার করার রাজনৈতিক চক্রান্তের তীব্র সমালোচনা করেন বিজিপিএম প্রধান ।
Published : September 9, 2026 at 6:13 PM IST
কার্শিয়াং, 9 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ! কার্শিয়াংয়ে ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে সমগ্র গোর্খা জাতির স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক মঞ্চের আহ্বান জানালেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সভাপতি অনীত থাপা । 9 সেপ্টেম্বর কার্শিয়াংয়ের মন্টিভিট প্লেগ্রাউন্ডে আয়োজিত সভায় পাহাড়ে এক নতুন চিন্তাধারার সূচনা হয়েছিল বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "বহু লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বিজিপিএম আজ এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে । পাহাড়ি অঞ্চলের অস্তিত্ব ও গোর্খা জাতির অধিকার রক্ষায় এখন সমস্ত রাজনৈতিক বিভেদ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অহংকার ত্যাগ করে সবাইকে একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে সরব হতে হবে ।"
প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণে দল ছেড়ে যাওয়া সহযোদ্ধা ও বিরোধীদের উদ্দেশে অনীত থাপা বলেন, "আমার দুয়ার সবার জন্য সবসময় খোলা । গাছের ঝরে যাওয়া পাতাও আমি কুড়িয়ে নেব । রাজনীতিতে সব ধরনের পাতারই প্রয়োজন হয় ।" তিনি মনে করিয়ে দেন যে, বিভক্ত রাজনৈতিক অবস্থান বা অন্যকে ছোট করে পাহাড়ের উন্নতি সম্ভব নয় । পাহাড়ে অতীতের রক্তাক্ত হিংসাত্মক আন্দোলনের পথ সম্পূর্ণ ত্যাগ করার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, কোনও অবস্থাতেই স্কুল-কলেজ, পর্যটন ব্যবসা, দূরপাল্লার যানবাহন বা স্থানীয় কাজকারবার স্তব্ধ করা যাবে না । দিল্লির দরবার থেকে নিজেদের মৌলিক অধিকার ও দাবি আদায় করতে হলে কৌশলগত ও আইনি উপায়ে একজোট হয়ে লড়াই চালাতে হবে বলে মনে করেন তিনি ।
নির্বাচনী ফায়দা তুলতে বারবার 'গোর্খাল্যান্ড' ইস্যুকে ব্যবহার করার রাজনৈতিক চক্রান্তের তীব্র সমালোচনা করেন বিজিপিএম প্রধান । পাহাড়ি মানুষ দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক চালের শিকার হয়ে আসছে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, "গোর্খাল্যান্ডের নাম করে পাহাড়ের মানুষকে আর রাজনীতির শিকার বানানো চলবে না । পরিষ্কার রোডম্যাপ নিয়ে আমাদের এগোতে হবে ।"
নিজের পদত্যাগের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি জানান, "যদি আমার চেয়ার ছাড়লে গোর্খাল্যান্ড দ্রুত মেলে, তবে তাই হোক ! আমি চেয়ারম্যানের চেয়ারও ছেড়ে দিয়েছি, যাতে পাহাড়ের দাবি আদায়ের পথ প্রশস্ত হয় ।" বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলোর প্রতিশ্রুতি পূরণের দায় মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, "যদি গোর্খাল্যান্ড দেওয়ার সত্যি সদিচ্ছা থাকে, তবে তা অবিলম্বে রূপায়ণ করা হোক, অন্যথায় জনগণ আগামীতে ভোট ফিরিয়ে নিয়ে চরম শিক্ষা দেবে ।"
পাহাড়ের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আবহাওয়া ও নাগরিক অধিকার সংকোচন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিজিপিএম সভাপতি । তিনি বলেন, "বিজিপিএম পাহাড়ে বাকস্বাধীনতা এনেছিল । আজ সেই জায়গাও হরণ করে নেওয়া হচ্ছে ।" সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষ, চা-বাগান ও শ্রমিকমহলের অধিবাসীদের জমির অধিকার পাইয়ে দেওয়া, পাহাড়ের তরুণদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং পর্যটন শিল্পকে শক্তিশালী করাকে বিজিপিএম-এর প্রধান কাজ বলে উল্লেখ করেন তিনি ।
দলের দেড় লক্ষেরও বেশি ভোটারের সমর্থন ও রাজনৈতিক ভিত্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে নেতাকর্মীদের উদ্দেশে অনীত থাপা বলেন, "অনীত থাপা কখনও ক্লান্ত হয় না, আর কখনও মাথা নতও করে না, আর পালিয়েও যায় না । হার তো কেবল মানসিক এক চিন্তা বা ধারণা মাত্র ।"
1 লাখ 76 হাজার ভোট পেয়ে বিজিপিএম এখনও পাহাড়ের একক বৃহত্তম দল বলে এদিন দাবি করেন তিনি ৷ পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, দ্রুত গ্রামস্তর থেকে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে বুথভিত্তিক টিম গঠন করা হবে এবং তিনি নিজে প্রতিটি অঞ্চলে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাবেন । গোর্খাদের মর্যাদা, আঞ্চলিক পরিচয় ও অধিকার রক্ষার জন্য বিজিপিএম যে কোনও রাজনৈতিক ত্যাগ ও যৌথ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে সে বার্তাই দিয়েছেন পাহাড়ি এই নেতা ।