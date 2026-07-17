অভিষেকের আচরণে ক্ষোভ, কালীঘাট ছেড়ে এবার ঋতব্রত শিবিরে বনগাঁর বিশ্বজিৎ

অভিষেকের আচরণে ক্ষোভ, কালীঘাট ছেড়ে এবার ঋতব্রত শিবিরে বনগাঁর বিশ্বজিৎ
আজ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে যান বিশ্বজিৎ দাস। সেখানে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।
Published : July 17, 2026 at 4:07 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত আড়াআড়ি বিভক্ত। দলের অন্দরে তৈরি হয়েছে চরম অস্থিরতা। নেতৃত্বের একাংশের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে অনেকেই কালীঘাটের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন হলেন বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার দীর্ঘদিনের সভাপতি। একইসঙ্গে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থীও ছিলেন তিনি। আজ তিনি কালীঘাট তৃণমূলের শিবির থেকে বেরিয়ে সরাসরি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে যোগ দিলেন। রাজ্য রাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে দু'বারের বিধায়কের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
আজ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে যান বিশ্বজিৎ দাস। সেখানে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশ এই সাক্ষাৎ ঘিরে জল্পনা শুরু করতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিশ্বজিৎ। দলবদল বা বিরোধী দলনেতার ঘরে আসা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানান, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি "আমার নেতা" হিসেবেই মানছেন। তিনি অবিকল বলেন, "ঋতব্রতদা কি তৃণমূল নয়? তৃণমূলের ঘরে এসেছি। 15 বছর আগে খুব যাতায়াত ছিল। 15 বছর সরকারে ছিলাম বলে এই ঘরে আসিনি। ওই যে লিডার আমার অপজিশন লিডার, তার সঙ্গে আসব এটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে অন্য কিছু নেই।"
দীর্ঘদিন তিনি কালীঘাট তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু বর্তমানে সেই সমীকরণ পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। তিনি কি কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাবেন? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে বিশ্বজিৎ দাসের গলায় স্পষ্টতই দূরত্বের সুর শোনা যায়। তিনি বলেন, "না, তিনি কি আমাকে ডেকেছেন? হঠাৎ করে কেন যাব? আমি তো ওরকম যাইও না। জানি না। আমার কাছে অ্যাজ এ লিডার অফ অপোজিশন, বিধানসভায় এসেছি, তাই তৃণমূল হিসাবে আমি এখানে দেখা করতে এসেছি। তৃণমূল কংগ্রেস আমার পার্টি, আমি লিডারের সঙ্গেই আছি।"
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঠিক কেমন, তা নিয়েও এদিন খোলামেলা আলোচনা করেন বিশ্বজিৎ। তিনি জানান, এই সম্পর্ক আজকের নয়। বিরোধী দলনেতার বাগ্মিতার প্রতি তাঁর মুগ্ধতাও এদিন গোপন করেননি তিনি। বিশ্বজিৎ বলেন, "রাজ্যের আমাদের যখন আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি, তখন থেকে আমার সঙ্গে খুব ইন্টিমেসি, ভালো সম্পর্ক। সুবক্তা, আমি খুব পছন্দ করি, বক্তব্য শুনি। আর এখন তিনি আমার লিডার, এখন অপজিশন লিডার রাজ্যের।"
তবে কালীঘাট শিবির ত্যাগ করলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর যে কোনও ক্ষোভ নেই, তা এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। নিজের রাজনৈতিক উত্থানের পিছনে তৃণমূল নেত্রীর অবদানের কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ আমি এখানে এসেছি, যে পর্যন্ত এসেছি আমি দু'বারের এমএলএ হয়েছি, সবটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। আর অপজিশন লিডার ঋতব্রতদাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান করেন।"
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি এই অগাধ শ্রদ্ধা থাকলেও, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা এদিন আর রাখঢাক করেননি বিশ্বজিৎ। ভোটের পর দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যে তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই, তা তিনি স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, "ভোটের পর একটা অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। কারওর সঙ্গে সেই রকম যোগাযোগ রাখেনি।"
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণ মেনে নিতে না পেরে দলের একাধিক বিধায়ক ইতিমধ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে ঋতব্রত শিবিরে এসেছেন। বিশ্বজিৎ দাসও কি ঠিক সেই কারণেই দল ছাড়লেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করেই তাঁর আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। ক্ষুব্ধ বিশ্বজিতের স্পষ্ট জবাব, "সকলেই যখন বলছেন, যে তার আচার আচরণ নিয়ে তখন একটা বিষয় তো নিশ্চয়ই আছে। এই যে আমার এতগুলি এমএলএ যখন চলে এসেছে, তা আমি নিশ্চিতভাবে ব্যতিক্রমী মানুষ নই।"