'নেতাজি সুযোগের অপব্যবহার করেছিলেন'! অনন্ত মহারাজের মন্তব্যে অস্বস্তিতে বিজেপি
বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদের আরও দাবি, "কোচবিহারের মহারাজাকে যদি স্বাধীন ভারতের সম্রাট করা হতো, তবে দেশভাগ হতো না । ভারত ও পাকিস্তান এক থাকত।"
Published : July 20, 2026 at 9:48 PM IST
কোচবিহার, 20 জুলাই: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজের একাধিক মন্তব্যে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজ্যের রাজনীতি । আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা, নেতাজির নেতৃত্ব এবং কোচবিহারের মহারাজার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক । বিরোধী দলগুলির পাশাপাশি বিজেপির একাংশও তাঁর মন্তব্য থেকে প্রকাশ্যে দূরত্ব বজায় রেখেছে । ফলে একুশে জুলাইয়ের আবহে নতুন রাজনৈতিক তরজার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে অনন্ত মহারাজের বক্তব্য ।
রবিবার অনন্ত মহারাজ দাবি করেন, "শুধু মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু বা কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই ভারত স্বাধীন হয়েছে, এই ধারণা সঠিক নয় । কোচবিহারের মহারাজার ভূমিকাও ইতিহাসে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি ।" তাঁর দাবি, "কোচবিহারের মহারাজা যুদ্ধ করে হিটলার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে পরাজিত করেছিলেন ।"
এখানেই না থেমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে তিনি দাবি করেন, জার্মানির হাতে বন্দি হওয়া ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের নেতাজির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই সেনাদের নিয়েই আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। তাঁর বক্তব্য, "নেতাজি সেই সুযোগের অপব্যবহার করেছিলেন ।" একই সঙ্গে তিনি ব্রিটিশ শাসনের আইনশৃঙ্খলার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "আজ যদি আমি সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিই, তা হলে আমাকে এনকাউন্টার করা হবে । ব্রিটিশ আমলেও আইন ছিল ।"
তাঁর আরও দাবি, "কোচবিহারের মহারাজাকে যদি স্বাধীন ভারতের সম্রাট করা হতো, তবে দেশভাগ হতো না । ভারত ও পাকিস্তান এক থাকত ।" এই মন্তব্যও রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।
বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ
মন্তব্য সামনে আসতেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা । ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন সাংসদ নৃপেন রায় বলেন, "এই মন্তব্য ইতিহাস বিকৃত করার সামিল । নেতাজির মতো জাতীয় বীর সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করার নৈতিক অধিকার অনন্ত মহারাজের নেই । তিনি রাজবংশী সমাজের আবেগকে ব্যবহার করে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করেছেন ।"
তৃণমূলের প্রবীণ নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বক্তব্য, "নেতাজি শুধু বাংলার নন, গোটা দেশের গর্ব । স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য । তাঁকে অপমান করে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । আমরা এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছি ।"
বিজেপির অন্দরেও অস্বস্তি
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া এসেছে বিজেপির অন্দর থেকেই । উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেন, "অনন্ত মহারাজ কেন এই মন্তব্য করেছেন, তা আমার জানা নেই । আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বক্তব্য সমর্থন করি না । নেতাজি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী ।"
যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা নেতৃত্ব এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি । রাজ্য বিজেপির তরফেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি ।
ইতিহাস কী বলছে?
ঐতিহাসিকদের মতে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু 1941 সালে দেশত্যাগ করে জার্মানি এবং পরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যান । 1943 সালে তিনি সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । ভারতীয় জাতীয় সেনা (আইএনএ)-র বড় অংশ গঠিত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের হাতে বন্দি হওয়া ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের নিয়ে । ইতিহাসে কোচবিহারের রাজপরিবারের নিজস্ব গুরুত্ব থাকলেও, কোচবিহারের মহারাজা হিটলার বা আজাদ হিন্দ ফৌজকে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিলেন- এমন দাবির পক্ষে মূলধারার ইতিহাসচর্চায় স্বীকৃত প্রমাণ নেই । এই কারণেই অনন্ত মহারাজের বক্তব্য নিয়ে ইতিহাসবিদদের একাংশও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন ।
রাজনৈতিক তাৎপর্য
নেতাজিকে ঘিরে বাংলার আবেগ দীর্ঘদিনের । বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাঁকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরলেও, তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা বিতর্কিত মন্তব্য অতীতেও রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করেছে । এবার বিজেপিরই এক সাংসদের মন্তব্যে বিরোধীদের পাশাপাশি দলের অন্দরেও অস্বস্তি তৈরি হওয়ায় বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নেতাজির মতো সর্বজনস্বীকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীর ভূমিকা নিয়ে এই বিতর্ক আগামী কয়েক দিন রাজ্যের রাজনৈতিক আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠতে পারে ।