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প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন, দাবি অনন্ত মহারাজের

সোমবার কোচবিহারের মাথাভাঙায় এই কথা বলেন রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ ৷ তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেননি ৷

Anant Maharaj
(বাঁদিকে) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ (ডানদিকে) নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 9:40 PM IST

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কোচবিহার, 14 জুলাই: বাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর কেটে গিয়েছে দু’মাসের বেশি সময় ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সরকার চালাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ ঠিক এই পরিস্থিতিতে বিতর্কিত দাবি করলেন রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ ৷ তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু তিনি রাজি হননি ৷

সোমবার অনন্ত মহারাজ কোচবিহারের মাথাভাঙায় এক সভায় অংশগ্রহণ করেন ৷ সেই সভা থেকেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন ৷ যা নিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরে ৷ তবে কোচবিহার জেলা বিজেপি এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে ৷

প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন, বিতর্কিত মন্তব্য অনন্ত মহারাজের (ইটিভি ভারত)

ঠিক কী বলেছেন অনন্ত মহারাজ ?

তিনি বলেন, ‘‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি কোচবিহারে এসে বলেছিলেন, মহারাজ পশ্চিমবঙ্গ আপনি চালাবেন ৷ আমাকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিনি ৷’’ এরপর তাঁর সংযোজন, ‘‘আজ যদি ওই কথা শুনতাম, তাহলে আমিই মুখ্যমন্ত্রী হতাম ৷ ঠিক কী না !’’

উল্লেখ্য, পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক গোষ্ঠী লড়াই করে আসছে । এদেরই একটি গোষ্ঠীর মাথায় রয়েছেন নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ । উত্তরবঙ্গে তাঁর সংগঠনের দাপট আছে বলে মনে করে রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ । বিগত দিনে একাধিক নির্বাচনে বিজেপিকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছেন অনন্ত মহারাজ । ফলস্বরূপ অনন্ত মহারাজকেও রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বিজেপি ।

কিন্তু সাংসদ হওয়ার পর থেকেই পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিজেপির সঙ্গে অনন্ত মহারাজের মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসে । বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিকবার তোপ দাগেন অনন্ত মহারাজ । ভোটের আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বঙ্গ সম্মানও নেন ৷

সেই পরিস্থিতিতে অনন্ত মহারাজার বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর নেতা বংশীবদন বর্মনকে বিগত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কাছে টেনে নেয় বিজেপি । বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোচবিহারে এলে সেই সভায় অনন্ত মহারাজ হাজির ছিলেন ৷ সূত্রের খবর, কিন্তু বিজেপির হয়ে সেভাবে প্রচারে নামেনি অনন্ত গোষ্ঠী । ফলে বংশী ঘনিষ্ঠ একাধিক গ্রেটার নেতাকে বিজেপি টিকিট দেয় । একজন জয়ী হয়ে বিধায়কও হন । এসবের মধ্যেই সোমবার মাথাভাঙায় এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন অনন্ত মহারাজ । যদিও এই নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব কোনও মন্তব্য করতে চাননি । বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেছেন, ‘‘উনি কী মন্তব্য করেছেন আমি জানি না । আর এই নিয়ে আমি কিছু বলব না ।’’

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