প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন, দাবি অনন্ত মহারাজের

প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন, দাবি অনন্ত মহারাজের
সোমবার কোচবিহারের মাথাভাঙায় এই কথা বলেন রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ ৷ তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেননি ৷
Published : July 14, 2026 at 9:40 PM IST
কোচবিহার, 14 জুলাই: বাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর কেটে গিয়েছে দু’মাসের বেশি সময় ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সরকার চালাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ ঠিক এই পরিস্থিতিতে বিতর্কিত দাবি করলেন রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ ৷ তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু তিনি রাজি হননি ৷
সোমবার অনন্ত মহারাজ কোচবিহারের মাথাভাঙায় এক সভায় অংশগ্রহণ করেন ৷ সেই সভা থেকেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন ৷ যা নিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরে ৷ তবে কোচবিহার জেলা বিজেপি এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে ৷
ঠিক কী বলেছেন অনন্ত মহারাজ ?
তিনি বলেন, ‘‘ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি কোচবিহারে এসে বলেছিলেন, মহারাজ পশ্চিমবঙ্গ আপনি চালাবেন ৷ আমাকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিনি ৷’’ এরপর তাঁর সংযোজন, ‘‘আজ যদি ওই কথা শুনতাম, তাহলে আমিই মুখ্যমন্ত্রী হতাম ৷ ঠিক কী না !’’
উল্লেখ্য, পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবিকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের একাধিক গোষ্ঠী লড়াই করে আসছে । এদেরই একটি গোষ্ঠীর মাথায় রয়েছেন নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ । উত্তরবঙ্গে তাঁর সংগঠনের দাপট আছে বলে মনে করে রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ । বিগত দিনে একাধিক নির্বাচনে বিজেপিকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছেন অনন্ত মহারাজ । ফলস্বরূপ অনন্ত মহারাজকেও রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বিজেপি ।
কিন্তু সাংসদ হওয়ার পর থেকেই পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে বিজেপির সঙ্গে অনন্ত মহারাজের মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসে । বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিকবার তোপ দাগেন অনন্ত মহারাজ । ভোটের আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বঙ্গ সম্মানও নেন ৷
সেই পরিস্থিতিতে অনন্ত মহারাজার বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর নেতা বংশীবদন বর্মনকে বিগত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কাছে টেনে নেয় বিজেপি । বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোচবিহারে এলে সেই সভায় অনন্ত মহারাজ হাজির ছিলেন ৷ সূত্রের খবর, কিন্তু বিজেপির হয়ে সেভাবে প্রচারে নামেনি অনন্ত গোষ্ঠী । ফলে বংশী ঘনিষ্ঠ একাধিক গ্রেটার নেতাকে বিজেপি টিকিট দেয় । একজন জয়ী হয়ে বিধায়কও হন । এসবের মধ্যেই সোমবার মাথাভাঙায় এই বিতর্কিত মন্তব্য করেন অনন্ত মহারাজ । যদিও এই নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব কোনও মন্তব্য করতে চাননি । বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেছেন, ‘‘উনি কী মন্তব্য করেছেন আমি জানি না । আর এই নিয়ে আমি কিছু বলব না ।’’