আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ড: রাজ্যপাল যেন তদন্ত চলাকালীন অকারণ নেতিবাচক মন্তব্য না করেন, বক্তব্য কুণালের
শুক্রবার আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷
Published : January 30, 2026 at 9:03 PM IST
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: আনন্দপুরের দুর্ঘটনায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে রাজনীতিকরণের অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সহযোগিতার অভিযোগও তুলেছেন তিনি৷ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গোয়ার দুর্ঘটনা নিয়ে কেন কিছু বলেননি, সেই প্রশ্নও তুলেছেন কুণাল৷ শুক্রবার নরেন্দ্রপুরে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন তিনি৷
কুণাল ঘোষ বলেন, “আজ রাজ্যপাল সেখানে গিয়েছেন৷ কিছু কথা বলেছেন৷ তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য, এটা একটা দুর্ঘটনা৷ পুলিশ-প্রশাসন পুরো বিষয়টি দেখছে৷ তদন্ত চলছে৷ রাজ্যপাল যেন তদন্ত চলাকালীন অকারণ নেতিবাচক মন্তব্য না করেন৷ আপনার মনে থাকা উচিত, কিছুদিন আগেই গোয়ার একটি নাইট ক্লাবে আগুন লেগে মৃত্যুর মিছিল হল৷ সেটিও দুর্ঘটনা৷ আমরা তা নিয়ে রাজনীতি করতে যাইনি৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘যদি কারও কোনও খামতি থাকে, পুলিশ-প্রশাসন সেসব চিহ্নিত করছে৷ আপনি রাজ্যপাল হিসাবে সেখানে যেতেই পারেন৷ কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় রাজনৈতিক মন্তব্য করে বিরোধীদের অপপ্রচার, কুৎসা কিংবা ন্যারেটিভ স্থাপনে আপনি সহযোগিতা করতে পারেন না৷ অতীতেও দুর্ঘটনা ঘটেছে৷ অন্য রাজ্যেও দুর্ঘটনা ঘটে৷”
কুণাল ঘোষ সিপিআইএম জমানার প্রসঙ্গ তোলেন৷ তাঁর বক্তব্য, “সিপিআইএম জমানায় রাইটার্সের পাশে বউবাজারে রশিদ খানের বাড়িতে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল, সেটা ম্যান মেড দুর্ঘটনা৷ কারণ, মানুষ সেখানে জঙ্গিদের আরডিএক্স রেখেছিল৷ কিন্তু কোথাও হঠাৎ কোনও আগুন লাগলে সেটাকে ম্যান মেড বলা যায় না৷ দু’টোকে একই বন্ধনীতে রাখা যায় না৷ আমরা চাই একটাও দুর্ঘটনা না ঘটুক৷ তবু এখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে৷ সেটা পুলিশ-প্রশাসন তদন্ত করে দেখছে৷”
এদিকে এদিন আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ সেই মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সম্বলিত একটি প্ল্যাকার্ড দেখা গিয়েছে৷ ওই ছবিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা গিয়েছে আনন্দপুরের দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোমো কারখানার মালিককে৷ এই নিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, “যদি কেউ কোনও প্রতিনিধি দল বা নিজে থেকে বা কোনও বণিকসভার পরিচিতি সূত্রে বা কোনও বণিক বন্ধুর চেনা সূত্রে স্পেন বা বিদেশে কোথাও গিয়েও থাকেন, তার মানে এই নয় যে তিন বছর বাদে তাঁর কারখানায় আগুন লাগবে, সেটা তখনই জানা ছিল৷’’
তৃণমূল কংগ্রেসের এই নেতা আরও বলেন, ‘‘তাই যদি হয়, তবে যারা কোটি কোটি টাকা ব্যাংক লুট করে বিদেশে পালিয়ে গিয়েছে, সেই লোকগুলোকে তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে গ্রুপ ছবিতে দেখা গিয়েছে৷ তাহলে শুভেন্দুবাবু ছবি দেখে কী বিচার করবেন? মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশে যাওয়া ব্যক্তির কারখানায় তিন বছর পর আগুন লাগবে, সেটা কি কারও জানা সম্ভব? কিন্তু ব্যাংক লুটের কথা জানা সম্ভব৷ কারণ, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, অর্থমন্ত্রক, অর্থ সংক্রান্ত এজেন্সি, সবই আপনাদের৷ তাই শুভেন্দু অধিকারী, অমিত মালব্যরা আগে বলুন, ব্যাংক লুট করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া লোকগুলোর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির ছবি দেখা গিয়েছে কেন?”
এদিন বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল নিয়েও শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করেন কুণাল৷ ভিডিয়ো ক্লিপ দেখিয়ে বলেন, “শুভেন্দু অধিকারী আনন্দপুরের ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে নিয়ে মিছিল করেছেন৷ সেটাকে শোকমিছিল বলা উচিত৷ কিন্তু সেই মিছিলে ডিজে বাজিয়ে লোকজন দু’হাত তুলে নাচছে৷ এটা শোক? কেউ এই সংস্কৃতি বাংলায় ডেকে আনবেন না৷’’
বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, ‘‘যখন আগুন জ্বলছিল, যখন উদ্ধারকাজ চলেছে, তখন সেখানে তৃণমূলের মন্ত্রী থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন৷ দমকল, পুলিশ-প্রশাসন ছিল৷ আর শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার-সহ বিজেপির সব নেতারা অন্ডালে তাঁদের নতুন সভাপতি আসবে বলে মুখ দেখাতে হাতে গাঁদাফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল৷ তখন মনে পড়েনি, সেদিন ঘটনাস্থলে যাওয়া যেতে পারে বা কাছে যাওয়া যেতে পারে৷ উদ্ধারকাজে সহায়তা করা যেতে পারে৷ তিনদিন পর এখানে গন্ডগোল করার ইচ্ছে হল? বিজেপির এই অপসংস্কৃতি মৃতদের আরও অপমান করল৷”