গণতন্ত্র রক্ষার আড়ালে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ! শিলিগুড়িতে তোপ সর্বানন্দ সোনওয়ালের

গণতন্ত্র রক্ষার আড়ালে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ! শিলিগুড়িতে তোপ সর্বানন্দ সোনওয়ালের
Sarbananda Sonowal in Siliguri: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থেকেও কংগ্রেস 'গরিবি হটাও' স্লোগানের বাইরে বিশেষ কিছু করতে পারেনি ।
Published : November 5, 2026 at 5:24 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 নভেম্বর: গণতন্ত্র রক্ষার নামে আসলে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করছে কংগ্রেস ও বিরোধী ইন্ডি জোট । বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, নৈরাজ্য হটাও' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত দলীয় বৈঠকে এমনই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌ-পরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনওয়াল ।
তাঁর দাবি, দেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিরোধীরা । তবে দেশের মানুষ তাদের উদ্দেশ্য বুঝে গিয়েছেন । তাই একের পর এক নির্বাচনে বিরোধীদের প্রত্যাখ্যান করছেন তাঁরা । সভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা এবং শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি অরুণ মণ্ডল ।
বিরোধীদের নিশানা করে সোনওয়াল বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক পরিবেশ নষ্ট করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে কংগ্রেস এবং তাদের সহযোগীরা । গণতন্ত্র রক্ষার কথা বললেও তাদের প্রকৃত লক্ষ্য যে কোনও উপায়ে ক্ষমতা দখল করা । উত্তর-পূর্ব ভারত-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিরোধীদের এই রাজনীতি বুঝতে পেরেছেন বলেও দাবি করেন তিনি ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থেকেও কংগ্রেস 'গরিবি হটাও' স্লোগানের বাইরে বিশেষ কিছু করতে পারেনি । অন্যদিকে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতির বদলে কাজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনেছে । তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে দেশের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন । আবাসন, শৌচাগার, রান্নার গ্যাস, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য এবং বিদ্যুতের মতো পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে প্রান্তিক মানুষের কাছে । গ্রামীণ পরিকাঠামোর উন্নয়ন থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে চিকিৎসার সুযোগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি ।
অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে আক্রমণ
উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অনুপ্রবেশের প্রশ্নেও কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন সোনওয়াল । তাঁর অভিযোগ, অসম-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতকে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তৎকালীন কংগ্রেস সরকার । 1983 সালে চালু হওয়া বিতর্কিত আইএমডিটি (IMDT) আইনকে দেশের নাগরিকদের স্বার্থবিরোধী বলে উল্লেখ করেন তিনি । পরবর্তী সময়ে সুপ্রিম কোর্ট আইনটিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করেছিল বলেও মনে করিয়ে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR-এর প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বক্তব্য, প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি । বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ রুখতে না পারলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে । একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকেও নিশানা করেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ করতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্যের আগের তৃণমূল সরকার ।
ইভিএম থেকে নির্বাচন কমিশন, বিরোধীদের সমালোচনা
নির্বাচনে পরাজয়ের পর বিরোধীরা ইভিএম, নির্বাচন কমিশন এবং সুপ্রিম কোর্টের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে বলেও সরব হন সোনওয়াল । তাঁর মতে, এই ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি মানুষের আস্থা দুর্বল করার চেষ্টা । বিরোধীদের রাজনৈতিক মনোবল কমে গিয়েছে বলেই তারা পরাজয়ের দায় অন্যের উপর চাপাচ্ছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি ।
রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধী নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে দেশের নিরাপত্তা এবং সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগও করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করে জওয়ানদের অসম্মান করা উচিত নয় ।
2047-এর উন্নত ভারত গড়ার ডাক
বক্তব্যের শেষ পর্বে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন সোনওয়াল । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে 2047 সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি । 'অমৃত কাল ভিশন'-এর কথা উল্লেখ করে যুবসমাজকে এই লক্ষ্যপূরণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ।
বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তাঁর দাবি, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এই দুই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । বিরোধীদের নেতিবাচক রাজনীতির মোকাবিলা করে আত্মনির্ভর ভারত এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' গঠনে এই অঞ্চলের মানুষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি ।