আবহাওয়ার কারণে পাহাড়ে বাতিল শাহের সভা, মালদা থেকে ভার্চুয়ালি আশ্বাস গোর্খাদের

আবহাওয়ার কারণে পাহাড়ে বাতিল শাহের সভা, মালদা থেকে ভার্চুয়ালি আশ্বাস গোর্খাদের
Published : April 15, 2026 at 1:59 PM IST
দার্জিলিং, 15 এপ্রিল: নির্বাচনী প্রচারে পাহাড়ে যেতে পারলেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । বুধবার দার্জিলিংয়ের লেবংয়ের ময়দানে পাহাড়ের তিন আসনের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে জনসভা করার কথা ছিল তাঁর ৷ কিন্তু আবহাওয়ার কারণে তাঁর হেলিকপ্টার উড়তে না-পারায় তিনি পাহাড়ে যেতে পারেননি । সেকারণে তিনি ভিডিয়ো বার্তা দেন পাহাড়ের জনসভায় উপস্থিত মানুষের উদ্দেশে ।
এর আগেও বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে লেবংয়েই জনসভার কথা ছিল অমিত শাহের । কিন্তু সেই দু'বারও তিনি জনসভা করতে পারেননি । ফলে এদিনও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় মনমরা হয়ে পড়েছেন পাহাড়ের বিজেপি কর্মী সমর্থকরা । এদিকে, অমিত শাহের জনসভা বাতিল হতেই রাজনৈতিকমহলে চর্চা শুরু হয়েছে । সরব হয়েছেন বিরোধীরা ।
লেবংয়ের জনসভায় অমিত শাহকে স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজু বিস্তা, হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, তিন প্রার্থী সোনম লামা, ভরত ছেত্রী ও নোম্যান রাই-সহ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও জিএনএলএফ নেতৃত্ব । এদিন মালদা থেকেই ওই জনসভার উদ্দেশে ভিডিয়ো বার্তা দেন শাহ । ভিডিয়ো বার্তায় তিনি বলেন, "পাহাড়ে আমার জনসভায় যাওয়ার জন্য আমি উৎসাহিত ও উৎফুল্ল ছিলাম । আবহাওয়ার কারণে আমার হেলিকপ্টার সেখানে ল্যান্ড করতে পারেনি । সেজন্য আমি ভার্চুয়ালি ভিডিয়ো বার্তায় আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি । তবে 21 এপ্রিল আমি সুকনায় একইভাবে সভা করব । সেখানে আমি অবশ্যই আপনাদের সঙ্গে দেখা করব ।"
এবার তাঁরাই রাজ্যে সরকার গড়বে বলে দাবি করে শাহ আশ্বস্ত করেন পাহাড়বাসীকে ৷ তিনি গোর্খাদের সমস্যাগুলি সমাধানেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "আমি সারা বাংলা ঘুরে নিশ্চিত এবার বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি হচ্ছে । বিজেপির সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যার সমাধান হবে, গুন্ডারাজ শেষ হবে । সিন্ডিকেট ও মাফিয়া রাজ শেষ হবে । গোর্খাদের উপর মিথ্যা মামলার অন্ত হবে । সঙ্গে সঙ্গে গোর্খা সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা হবে ।"
পাহাড়ের দাবি-দাওয়া মেটাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হলেও রাজ্য সরকারের অনীহার কারণে সমস্যার সমাধান করা যায়নি বলে দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার কারণে পাহাড়ের সমস্যা সমাধানের একাধিক উদ্যোগ নিয়েছিলাম । তিনবার আমি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকেছিলাম । কিন্তু রাজ্য সরকার কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও প্রতিনিধি দিল্লিতে বৈঠকে আসেননি । শেষমেষ আমরা বিরক্ত হয়ে চিন্তা করি যদি তিনি না-আসতে পারেন তাহলে আমরাই বাংলায় যাই । সেজন্য আমরা ইন্টারলোকিউটার নিযুক্ত করি । যে আপনাদের সবার সঙ্গে আলোচনা করবে । তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করতে যান । কিন্তু তাঁরা সময় দেননি । কারণ মমতা চান না পাহাড়ে থাকা দেশেভক্ত গোর্খারা ন্যায় পাক । তারা অধিকার পাক । কিন্তু আপনারা চিন্তা করবেন না, 4 মে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠনের পর আমরা দ্রুত সংবিধানের অধীনে পাহাড়ের ও গোর্খাদের সমস্যার সমাধান করব ।"
তাঁর আরও সংযোজন, "আমি আরেকটি প্রতিজ্ঞা করছি, গোর্খাদের উপর যে মিথ্যা মামলা করা হয়েছিল, সেসব মামলা আমরা ফেরত নেব । আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মিথ্যা মামলা করার পরম্পরা শুরু করেছিল, সেটা বন্ধ করা হবে । পাহাড়ের জন্য বিকাশের রোডম্যাপ ও গোর্খাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ঘোষণা আমি আমার পরবর্তী জনসভায় জানাব । আমি এটুকু বলব পাহাড়ের সমস্যা, গোর্খাদের সমস্যার সমাধান আমরা নিশ্চিতভাবে করব ।"