কলকাতায় এসে হঠাৎ প্রসেনজিতের বাড়িতে অমিত শাহ, কেন ?

কলকাতায় এসে হঠাৎ প্রসেনজিতের বাড়িতে অমিত শাহ, কেন ?
15 মিনিটের সাক্ষাৎকারে কী কথা, তা নিয়ে জল্পনা ৷ অমিত শাহের সঙ্গে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : July 6, 2026 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 6 জুন: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতায় এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন তিনি ৷ আর তারপরেই সোজা অভিনেতা, পদ্মশ্রী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেলেন অমিত শাহ ৷ সেখানে প্রসেনজিতের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ প্রায় 15 মিনিট অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয় তাঁর ৷ তবে, ঠিক কী কারণে অভিনেতার বাড়িতে তাঁর যাওয়া ও কী কথা হয়েছে দু’জনের মধ্যে, সে বিষয়ে কোনও পক্ষই খোলসা করে কিছু জানায়নি ৷
এ দিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ বালিগঞ্জে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি 'উৎসব'-এ যান অমিত শাহ ৷ তাঁর সঙ্গে প্রসেনজিতের বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ পরে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককেও দেখা যায় অভিনেতার বাড়িতে ঢুকতে ৷
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই প্রসেনজিৎ দিল্লিতে গিয়েছিলেন পদ্মশ্রী সম্মান গ্রহণ করার জন্য ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর ৷ সূত্রের খবর, সেই সময় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অমিত শাহকে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ৷ এবার কলকাতায় এসে ঠাসা কর্মসূচির মাঝেই বাংলা চলচ্চিত্র জগতের 'জ্যেষ্ঠপুত্র'র সঙ্গে বালিগঞ্জের বাড়িতে দেখা করলেন শাহ ৷
তবে, কেবলই সৌজন্য সাক্ষাৎ নাকি, এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর 'উৎসব' বাড়িতে এর আগেও বহুবার বহু রাজনৈতিক নেতার আগমন ঘটেছে ৷ সবসময়ই তিনি বলে এসেছেন, সেই সাক্ষাতের মধ্যে রাজনীতির রঙ না-খুঁজতে ৷ এবারও কি তেমনটাই বলবেন তিনি, নাকি অপেক্ষা করছে অন্য কোনও উত্তর ? তারই অপেক্ষা আপাতত ৷
প্রসঙ্গত, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা তথা কিংবদন্তি অভিনেতা-পরিচালক বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকালের বিজেপি কর্মী ৷ 'বিশ সাল বাদ' রিলিজ হওয়ার পর থেকেই তিনি মহারাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে যান ৷ এরপর অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় থেকে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন ৷ নানা সময়ে অটলবিহারী বাজপেয়ীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারও করেছেন তিনি ৷ এবার কী তবে, পুত্রও হাঁটবেন পিতার পথে ? প্রশ্ন সোশাল মিডিয়ায় ৷