আজই কলকাতায় অমিত শাহ, শনিবার ব্যারাকপুর-শিলিগুড়িতে একাধিক কর্মসূচি

আজই কলকাতায় অমিত শাহ, শনিবার ব্যারাকপুর-শিলিগুড়িতে একাধিক কর্মসূচি
শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ কলকাতায় পৌঁছাবেন অমিত শাহ৷ শনিবার সকালে তাঁর কর্মসূচি রয়েছে ব্যারাকপুরে৷ বিকেলে তিনি শিলিগুড়িতে বিজেপির কর্মিসভায় উপস্থিত থাকবেন৷
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: 2025 সালের শেষ তিনদিন কলকাতায় কাটিয়ে গিয়েছিলেন অমিত শাহ৷ একাধিক সাংগঠনিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন৷ মুখোমুখি হয়েছিলেন সাংবাদিকদেরও৷ সেই সফরের ঠিক একমাসের মাথায় আবার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন বিজেপির জাতীয়স্তরের শীর্ষস্থানীয় এই নেতা৷ শুক্রবার রাতে কলকাতায় পৌঁছবেন তিনি৷
বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত 8টা 5 মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন অমিত শাহ৷ সেখান থেকে তিনি যাবেন নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে৷ সেখানেই রাতে থাকবেন৷ ওই হোটেলে এদিন রাতেই রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক করতে পারেন৷
গত ডিসেম্বরের 29 তারিখ যখন অমিত শাহ কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তিনি সোজা চলে গিয়েছিলেন সল্টলেকে বিজেপির দফতরে৷ সেখানেই দলের শীর্ষনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন৷ এবার তিনি বিজেপি দফতরে যাচ্ছেন না৷ সেই কারণেই অনুমান করা হচ্ছে যে হোটেলেই তিনি দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন৷
রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ক্রমশ এগিয়ে আসছে৷ সেই ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে বাংলায় বিজেপির সরকার তৈরি করতে মরিয়া গেরুয়া শিবির৷ তার আগে কলকাতায় এসে বঙ্গ-বিজেপির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ভোটের রণকৌশল নিয়ে অমিত শাহ আলোচনা করবেন বলেই জানা গিয়েছে৷ সূত্রের খবর, আগেরবার এসে তিনি যে দিকনির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গ বিজেপিকে, তার কতটা রূপায়ণ হল, সেই বিষয়ে এবার খোঁজ করতে পারেন৷ পাশাপাশি ভোটের প্রচার থেকে প্রার্থী বাছাই নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হতে পারে৷
আগেরবার প্রকাশ্যে কোনও কর্মসূচিতে অংশ নেননি অমিত শাহ৷ সাংগঠনিক বৈঠক করেছিলেন৷ সাংবাদিক বৈঠক করেন৷ আর সায়েন্স সিটিতে দলের কর্মীদের নিয়ে একটি সম্মেলনে অংশ নেন৷ এবার অবশ্য প্রকাশ্য কর্মসূচি রয়েছে তাঁর৷ বিজেপি সূত্রে খবর, আগামিকাল শনিবার (31 জানুয়ারি) অমিত শাহের গন্তব্য শিল্পশহর ব্যারাকপুর৷ সেখানে পৌঁছে প্রথমে তিনি কর্মিসভায় অংশ নেবেন৷ তার পর জনসভা থেকে রাজ্যের বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেবেন তিনি৷ ওই জনসভা হবে ব্যারাকপুরের আনন্দপুর মাঠে৷
ব্যারাকপুর থেকে কলকাতা বিমানবন্দর হয়ে অমিত শাহ চলে যাবেন বাগডোগরায়৷ সেখানে গোঁসাইপুর উত্তরা ময়দানে কর্মিসভায় অংশ নেবেন তিনি৷ বিকেলের ওই সভায় অংশ নেওয়ার পর তিনি দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন৷
ডিসেম্বরের শাহী-সফরে সবচেয়ে বড় চমক ছিল দিলীপ ঘোষের প্রত্যাবর্তন৷ প্রায় কয়েকমাস আড়ালে থাকার পর গত 31 ডিসেম্বর অমিত শাহের ডাকা এক সাংগঠনিক বৈঠকে ডাক পেয়েছিলেন তিনি৷ তার পর থেকে আবার সক্রিয়ভাবে দেখা যাচ্ছে দিলীপ ঘোষকে৷ ফলে এবারের সফরেও অমিত শাহ বঙ্গ বিজেপি তথা রাজ্যবাসীর জন্য কোনও রাজনৈতিক চমক দেন কি না, সেই দিকেই তাকিয়ে আছেন সকলে৷
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পদ্মফুল ফুটেছে৷ শপথ নিয়েছেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীরা৷ বাংলায় এখনও বিজেপির সেই সাফল্য অধরা৷ 2021 সালের বিধানসভা ভোটে তারা মরিয়া চেষ্টা করেছিল৷ সেবার সাফল্য আসেনি৷ তবে প্রথমবার রাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের স্বীকৃতি অর্জন করেছে৷ এবার তাই এরাজ্যে সরকার গড়তে কোমর বেঁধেছে নেমেছে গেরুয়া শিবির৷
তার প্রমাণ মিলছে গত কয়েকমাসে তাদের কর্মকাণ্ডে৷ গত মে মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গে সভা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ গত 18 জানুয়ারি হুগলির সিঙ্গুরে সভা করে গিয়েছেন তিনি৷ অমিত শাহও একাধিকবার এসেছেন রাজ্যে৷ নিজের মেয়াদের একেবারে শেষপর্যায়ে বাংলা থেকে ঘুরে গিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা৷ চলতি সপ্তাহে দুর্গাপুর ও রানিগঞ্জে সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে গেলেন বিজেপির সদ্য নির্বাচিত জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন৷
এখন দেখার যে সাফল্যের আশায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলায় বারবার আসছেন, রাতদিন এক করে সাংগঠনিক রণকৌশল ঠিক করছেন, তা কতটা বাস্তবায়িত হয় এবং ভোটের ফলে তার কতটা প্রতিফলন দেখা যায়!