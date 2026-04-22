রাহুল-সঙ্গে মতিভ্রম খাড়গের, কংগ্রেস-তৃণমূল জঙ্গিদের বিরিয়ানি খাওয়ায়: অমিত শাহ

বুধবার উত্তর 24 পরগনার হাবরায় নির্বাচনী জনসভা থেকে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে একযোগে নিশানা করেন অমিত শাহ৷

অমিত শাহ (বাঁদিকে)৷ মল্লিকার্জুন খাড়গে (ডানদিকে)৷
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 22, 2026 at 9:00 PM IST

হাবরা (উত্তর 24 পরগনা), 22 এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সন্ত্রাসবাদী বলার অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেসের সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের বিরুদ্ধে৷ তিনি যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷ তবুও বুধবার এই ইস্যুতে বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতাকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ৷ তাঁর কথায়, রাহুল গান্ধির সঙ্গে বসে খাড়গের মতিভ্রম হয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে ইস্যুতে একসারিতে বসিয়ে সমালোচনা করলেন তিনি৷ অমিত শাহের কটাক্ষ, আসলে কংগ্রেস ও তৃণমূল আতঙ্কবাদীদের বিরিয়ানি খাওয়ায়। এদিন উত্তর 24 পরগনার হাবরার বাণীপুরে বিআর আম্বেদকর ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করেন অমিত শাহ৷ সেখানেই তিনি খাগড়ে, কংগ্রেস ও তৃণমূলকে এই কটাক্ষগুলি করেন৷

উল্লেখ্য, আগামিকাল (বৃহস্পতিবার) তামিলনাড়ুতে বিধানসভার নির্বাচন৷ মঙ্গলবার ছিল সেখানে প্রচারের শেষদিন৷ সেখানে এক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে উপস্থিত হন মল্লিকার্জুন খাড়গে৷ চেন্নাইয়ে একটি কর্মসূচিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ইংরেজিতে 'টেররিস্ট' বলে অভিহিত করেন৷ পরে অবশ্য খাড়গে বলেন, "আমি পরিষ্কার করে বলছি, আমি কখনও বলতে চাইনি যে তিনি সন্ত্রাসবাদী৷ মোদি সবসময় হুমকি দেন৷ তিনি রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের ভয় দেখান৷ ইডি, সিবিআই-এর মতো সংস্থাগুলি তাঁর হাতের মুঠোয়৷ তিনি আসন পুনর্বিন্যাসকেও কব্জা করতে চান৷"

কিন্তু এই নিয়ে শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক বিতর্ক৷ সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি প্রচারে নেমে পড়ে৷ এদিন এই বিতর্কে মুখ খুললেন অমিত শাহও৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনারা বলুন কাশ্মীর ভারতের অংশ কি না? কাশ্মীর থেকে 370 ধারা বিলোপ করার দরকার ছিল কি না? আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে কাশ্মীর থেকে 370 ধারা তুলে দিয়েছেন। কাশ্মীরের মানুষের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিয়েছেন৷’’

তারপরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাশ্মীর প্রসঙ্গে কংগ্রেস ও তৃণমূলকে একসঙ্গে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, ‘‘কাশ্মীরের পুলওয়ামায় আতঙ্কবাদীদের হামলা হয়েছে। পাহেলগাঁওয়ে আতঙ্কবাদীদের হামলা হয়েছে। কংগ্রেস ও তৃণমূল আতঙ্কবাদীদের বিরুদ্ধে 75 বছর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। কংগ্রেস ও তৃণমূল আতঙ্কবাদীদের বিরিয়ানি খাওয়ায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আতঙ্কবাদীদের পালটা জবাব দিয়েছেন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে আতঙ্কবাদীদের ঘাঁটি ভেঙে দিয়েছেন। ঘরের ভিতরে ঢুকে ওদের আক্রমণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ফিরিয়ে এনেছেন।’’

তারপরেই অমিত শাহ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, ‘‘রাহুল গান্ধির সঙ্গে বসে খাড়গের মতিভ্রম হয়েছে। তাই খাড়গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আতঙ্কবাদী বলছেন। প্রধানমন্ত্রী আতঙ্কবাদীদের দেশ থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। কংগ্রেস ও তৃণমূল কখনও আতঙ্কবাদীদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি।’’

দেশের জাতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত বিজেপি সরকার সদর্থক কাজ করছে বলেও এদিন অমিত শাহ দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা কথা দিয়েছিলেন, তা পূরণ করেছেন। আপনারা চেয়েছিলেন তাই, অযোধ্যায় নরেন্দ্র মোদি রামমন্দির করেছেন।’’

এদিকে নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ রোজই পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গায় সভা করছেন৷ বুধবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি৷ দমদমে একটি সভা সেরে তিনি হাবরায় যান৷ সেখানে হাবরার বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল ও অশোকনগরের বিজেপি প্রার্থী সুময় হীরার সমর্থনে সভা করেন৷ ওই সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন তিনি৷

শাহ বলেন, ‘‘তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা কান খুলে শুনে রাখুন। আগামী 29 তারিখ আপনারা কেউ বাড়ি থেকে বেরোবেন না। যদি বেরোন, তাহলে জেনে রাখুন, 5 তারিখ আমরা সরকার গঠন করব। তারপর তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটানো হবে।’’

অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি নিয়েও তিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছেন। অনুপ্রবেশ নিয়ে শাহ বলেন, ‘‘পিসি আর ভাইপোর সরকার অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াবে না। 5 তারিখ আমরা সরকার গঠন করব। 6 তারিখ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানোর কাজ শুরু করব।’’ হুমায়ুন কবীরের প্রসঙ্গে শাহ বলেন, ‘‘হুমায়ুনকে ধরে বাংলায় বাবরি মসজিদ তৈরি করার চেষ্টা চলছে। বাংলায় আমরা কোনও বাবরি মসজিদ হতে দেব না।’’

রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও কর্মসংস্থান নিয়োগ অমিত শাহ আক্রমণ করেছেন। তিনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ‘‘আপনারা কি এই চোরের সরকার চান? যদি না চান তাহলে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। এই সরকার দুর্নীতির সরকার। চুরির সরকার। রাজ্যে কর্মসংস্থান হয় না। আমরা সরকার গড়লে বছরে এক লক্ষ যুবক-যুবতীর চাকরি দেব।’’

এছাড়া স্থানীয় ইস্যু তুলে ধরে অমিত শাহ বলেন, ‘‘হাবরায় যানজট একটি বড় সমস্যা। সমস্যার সমাধানের জন্য হাবরায় আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সি মেট্রো চালু করব। উত্তর 24 পরগনায় আমরা চারটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ গড়ে তুলব।’’

এদিন নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে অমিত শাহ হাবরায় আসেন৷ তার পর নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেন৷ শেষে হাবরা ও অশোকনগরের বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে প্রায় 15 মিনিট বৈঠক করেন। তারপর আকাশপথে অমিত শাহ হুগলির সপ্তগ্রামের উদ্দেশে পাড়ি দেন। সপ্তগ্রামের সভার পর এদিন সোনারপুরে রোড শো রয়েছে অমিত শাহের৷

আরও পড়ুন -

