ETV Bharat / politics

মমতার দম্ভ চূর্ণ করে বাংলায় বিজেপির সরকার আসা সময়ের অপেক্ষা: অমিত শাহ

অমিত শাহ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হিঙ্গলগঞ্জ (উত্তর 24 পরগনা), 24 এপ্রিল: প্রথম দফায় 152টি আসনে নির্বাচন-পর্ব শেষ হতে না হতেই পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন নিয়ে আত্মবিশ্বাস শোনা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের গলায়৷ তাঁর কথায়, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দম্ভ চূর্ণ করে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিজেপির সরকার আসা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।’’

শুক্রবার উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে নির্বাচনী জনসভা করেন অমিত শাহ৷ সেই সভা থেকেই এই নিয়ে সরব হন তিনি৷ পাশাপাশি দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে তৃণমূলকে আরও একবার নিশানা করেন শাহ৷ স্থানীয় এলাকায় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি৷

উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের সভায় অমিত শাহ ও বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র (নিজস্ব ছবি)

পশ্চিমবঙ্গে এবার দুই দফায় হচ্ছে বিধানসভার নির্বাচন৷ প্রথম দফায় গতকাল, বৃহস্পতিবার (23 এপ্রিল) রাজ্যের 16টি জেলার 152টি আসনে ভোট নেওয়া হয়েছে৷ সেই ভোটেই শতাধিক আসনে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে এদিন সকালে এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে জানান অমিত শাহ৷ তার পর হিঙ্গলগঞ্জে সভা করতে গিয়ে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন৷ তাঁর মতে, প্রথম দফার নির্বাচনেই তৃণমূলের রাজনৈতিক সমাধি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আগামী বুধবার (29 এপ্রিল)৷ সেদিনের জন্য হিঙ্গলগঞ্জের সভা থেকে তৃণমূলের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গেল অমিত শাহকে৷ তিনি বলেন, ‘‘29 তারিখে ঘরের বাইরে বেরোবেন না। যদি বেরোন, তবে 5 তারিখের পর উলটো করে ঝোলাবে বিজেপি!” সন্দেশখালি ও আরজি করের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, তৃণমূলের প্রশ্রয়ে মা-বোনেদের ওপর অত্যাচার করা অপরাধীদের ফাইল খোলা হয়েছে। ক্ষমতায় এসেই এদের খুঁজে খুঁজে জেলের শিকল পরানো হবে।

একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকাল মানেই সিন্ডিকেট ও দুর্নীতির রাজত্ব। আমফানের টাকা, ভাইপোর ‘কাটমানি’ আর উন্নয়নের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুঠ করে তৃণমূলের নেতারা ফুলেফেঁপে উঠেছেন। সাধারণ মানুষের এক-একটি টাকা কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করা হবে বলেও দাবি করেন অমিত শাহ। অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘ভোটব্যাংকের লোভে মমতা অনুপ্রবেশকারীদের এনে বসিয়েছেন। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলেই এদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।’’

শাহের মুখে এদিন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও শোনা যায়৷ তিনি জানান, লেবুখালি-দুলদুলি ব্রিজ, সন্দেশখালিতে আধুনিক হাসপাতাল, পানীয় জল এবং হাসনাবাদ-শামসেরনগর রেললাইন — সবই হবে বিজেপির হাত ধরে। তিনি হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের নামও উল্লেখ করেন৷ তিনি বলেন, ‘‘রেখা পাত্রের জয় মানেই উন্নয়নের নতুন সূর্যোদয়।’’

উল্লেখ্য, সন্দেশখালিতে আন্দোলনের অন্যতম মুখ রেখা পাত্র৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট লোকসভা আসন থেকে তিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন৷ তবে জিততে পারেননি৷ এবার তিনি আবার প্রার্থী হয়েছেন৷

এছাড়া, রাজ্যের নারীদের সম্মান রক্ষা ও বেকার যুবকদের অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। শাহ আরও বলেন, ‘‘তৃণমূলের গুন্ডারা বিজেপি কর্মীদের খুন করেছে, মনে রাখবেন — 5 তারিখের পর হিসেব হবে। বাংলার মাটি থেকে তৃণমূলের দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদের মূলোৎপাটনই এখন বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য।’’

আরও পড়ুন -

  1. প্রথম দফায় 110-র বেশি আসন, ক্ষমতায় আসছে বিজেপি: শাহ
  2. 'দিদি আপনাকে টাটা টাটা বাই বাই করার সময় এসেছে', মমতাকে খোঁচা শাহের

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
AMIT SHAH
MAMATA BANERJEE
অমিত শাহ
AMIT SHAH SLAMS MAMATA BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.