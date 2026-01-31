চিকেনস নেক যারা কাটবে বলেছিল, তারা এখন জেলে: অমিত শাহ
শনিবার শিলিগুড়ির সভা থেকে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে রাজ্যের বিরুদ্ধে সরব হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
Published : January 31, 2026 at 8:27 PM IST
শিলিগুড়ি, 31 জানুয়ারি: অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগার পাশাপাশি চিকেনস নেক নিয়েও হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত বিজেপির এক কর্মিসভার মঞ্চ থেকে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন৷
অমিত শাহ বলেন, "অনেকে চিকেনস নেককে কেটে দেওয়ার স্লোগান তুলেছিল। শিলিগুড়ির চিকেন নেক কারও বাবার সম্পত্তি নয়। এটা ভারতের মাটি। যাঁরা এই স্লোগান দিয়েছিল, তাঁদের আমরা ধরে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আর ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা তাঁদের ছাড়াতে তৎপর হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও লাভ হয়নি।"
উল্লেখ্য, শারজিল ইমাম একসময় চিকেনস নেক কেটে দেওয়ার কথা বলেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে৷ সেই অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা হয়৷ তার পর থেকে তিনি জেলে৷ একই অভিযোগে জেলে রয়েছেন উমর খালিদও৷ তাঁদের জামিনের আবেদনের শুনানি সম্প্রতি হয় সুপ্রিম কোর্টে৷ তবে তাঁরা জামিন পাননি৷ এদিন সেই প্রসঙ্গেই তুলেছেন অমিত শাহ৷
একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মুখে উঠে এল উত্তরবঙ্গকে নিয়ে রাজ্য সরকারের বঞ্চনার প্রসঙ্গ। শাসকদলের দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট রাজ শেষ করার বার্তা দেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সভায় যত না লোক হয়, তার থেকে বেশি ভিড় কর্মিসভায় হয় বলে কটাক্ষ করেছেন অমিত শাহ।
তবে উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশকারী, এসআইআর ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা, রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গের প্রতি নিমিত্ত বরাদ্দকে এদিন হাতিয়ার করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, ‘‘উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশের সমস্যা আছে। মাটিগাড়া অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গিয়েছে। আমাদের মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুকে নৃশংসভাবে মারা হয়েছে। আর মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের জনজাতিদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছেন।’’
তিনি আরও বলেন, "এই সরকার কোনোভাবে উন্নয়নে সহযোগিতা করে না। আমাদের দলের সাংসদ, বিধায়করা ছুটে বেড়ান। কিন্তু তাঁদের বরাদ্দ খরচ করতে দেওয়া হয় না। উত্তরবঙ্গে এইমস হাসপাতালের প্রয়োজন। কিন্তু মমতার সরকার জমি দিচ্ছে না। বাগডোগরা বিমানবন্দরের উন্নয়নের জন্য জমি দিচ্ছে না। রেলের একাধিক প্রকল্পের জন্য জমি দিচ্ছে না। এভাবে একের পর এক অসহযোগিতা করে চলছে এই সরকার।’’
অমিত শাহ আরও বলেন, ‘‘চা-বাগানের মানুষ কোনও অধিকার পাচ্ছে না। অসমে আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসেই চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে। আর এই সরকার চা-বাগানের শ্রমিকদের দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ঘর দিচ্ছে। আমরা ক্ষমতায় আসলে চা-শ্রমিকদের ভূমির অধিকার দেব। চা বাগানগুলোকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে এই সরকার।"
উত্তরবঙ্গের জন্য বাজেট বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কটাক্ষ, "রাজ্য সরকার সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে। আর উত্তরবঙ্গের জন্য মাত্র পাঁচশো কোটি টাকা। অথচ উত্তরবঙ্গ গোটা রাজ্যের 24 শতাংশ। অন্তত 25 শতাংশ বাজেটে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া উচিত ছিল উত্তরবঙ্গের। কিন্তু মাত্র এক শতাংশর কম দশমিক 25 শতাংশ বরাদ্দ হয়েছে উত্তরবঙ্গের জন্য। এটা বঞ্চনা নয় তো কী। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উত্তরবঙ্গ শুধু একটি সোনার ডিম পাড়া একটি হাঁস। প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের জন্য 10 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। কিন্তু সেই টাকা কেউ পায় না। সব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নীতিতে চলে যায়।"
শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাগডোগরার গোঁসাইপুরের উত্তরা ময়দানের কর্মিসভায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ রাজু বিস্তা, জয়ন্ত রায়, মনোজ টিগ্গা-সহ 14 জন বিজেপি বিধায়ক। শিলিগুড়ি বিভাগের সব বিধায়করাও ছিলেন৷ প্রতিটি আসনেই বিজেপি জিতবে বলে অমিত শাহ জানান৷