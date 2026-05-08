অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ জয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদির স্বপ্নপূরণ হল: অমিত শাহ

বাংলায় বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীকে বেছে নেওয়ার পর এই কথা বলেন অমিত শাহ৷

Published : May 8, 2026 at 9:06 PM IST

কলকাতা, 8 মে: জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শেই 1980 সালে লালকৃষ্ণ আডবাণী, অটলবিহারী বাজপেয়ীরা তৈরি করেছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি৷ দল তৈরির 46 বছর পর শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমিতে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি৷ আগামিকাল, শনিবার শপথ নেবেন বাংলায় বিজেপির প্রথম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী৷ শুভেন্দু অধিকারীকেই বিজেপি তাদের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুক্রবার বেছে নিয়েছে৷ সেই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, বিজেপির বঙ্গজয় সারা ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ৷

এদিন নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক হয়৷ সেখানে শুভেন্দু অধিকারীকে পরিষদীয় দলের নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়৷ সেই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ৷ শুভেন্দুর নাম ঘোষণার পর ভাষণ দেন তিনি৷ সেখানে তিনি জানান, 2014 সালে প্রধানমন্ত্রী যে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে (বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা) বিজেপির সরকারের কথা বলেছিলেন, সেই স্বপ্ন আজ পূর্ণতা পেল।

তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের গত 15 বছরের সরকারের সমালোচনা করেন৷ তাঁর অভিযোগ, গত 15 বছরে বাংলায় কোনও উন্নয়ন হয়নি৷ বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 15 বছরে প্রশাসনের রাজনীতিকরণ করেছেন৷ রাজনীতিতে অপরাধীরা জায়গা পেয়েছিল। অমিত শাহ বলেন, ‘‘তাই আমি বিজেপির পক্ষ থেকে বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিতে চাই যে আমাদের এখানে প্রশাসনের কোনও রাজনীতিরকরণ হবে না এবং রাজনীতির অপরাধীকরণ হবে না বা রাজনীতিতে কোনও অপরাধীদের জায়গা হবে না।’’

তিনি বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘‘কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্যে সবকিছু ভালো হতে থাকবে। উন্নয়ন হবে। বাংলায় শিল্পায়ন হবে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উন্নয়ন হবে। আর সর্বোপরি মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। যেটা তৃণমূল সরকার আমলে একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার সবকিছু ভালো হবে। আরও উন্নতি করবে বাংলা।"

এদিন তিনি অনুপ্রবেশকারীরাদের প্রসঙ্গও তোলেন। তিনি বলেন, ‘‘অনুপ্রবেশকারীরা থাকবে না। মহিলা-সহ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে। বিজেপি যে সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখেছিল, এখন সেই সোনার বাংলা গঠনের স্বপ্নপূরণ হবে। বিকশিত বাংলা হবে৷ বাংলা উন্নতির পথে আরও দ্রুত অগ্রগতি লাভ করবে।’’ এই রাজ্য যে শিল্প সংস্কৃতি খেলাধুলো এবং শিক্ষার দিক থেকে আবারও শ্রেষ্ঠ আসন নেবে, সেই আশ্বাস দেন তিনি। পুরীর মতো এখানেও একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট তৈরি করার কথা বলেছেন অমিত শাহ।

