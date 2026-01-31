মমতার চেয়ে কমিউনিস্টরা ভালো ছিল, শাহী মন্তব্যের প্রতিবাদ বামেদের; কটাক্ষ তৃণমূলের

মমতার চেয়ে কমিউনিস্টরা ভালো ছিল, শাহী মন্তব্যের প্রতিবাদ বামেদের; কটাক্ষ তৃণমূলের
অমিত শাহের মন্তব্যের পর সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর দাবি, তাদের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই৷
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার ব্যারাকপুর ও শিলিগুড়িতে বিজেপির দু’টি কর্মিসভায় উপস্থিত হন৷ সেখানে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও বাম জমানার তুলনা টানেন৷ সেখানেই তিনি বামেরা তৃণমূলের চেয়ে ভালো বলে দাবি করেন৷
যা নিয়ে তোলপাড় পরে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে৷ সিপিআইএম-এর তরফে জানানো হয়েছে যে তাদের অমিত শাহের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই৷ অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, সিপিআইএমের ভোট চাই বিজেপির৷ তাই এই প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী৷
এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি সংলগ্ন গোঁসাইপুরের উত্তরা ময়দানে কর্মিসভা করেন বিজেপির প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ৷ তিনি সেখানে বলেন, ‘‘বাংলার এই ঐতিহাসিক ভূমি সবসময় ভারতের সর্বাঙ্গীন বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে৷ কিন্তু প্রায় সাড়ে চার দশক ধরে বাংলা শুধু পিছিয়ে পড়েছে৷ প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্য কোনও চেষ্টাই বাকি রাখেনি৷ এর পর মমতাজি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) এলেন৷ উনি মা-মাটি-মানুষের স্লোগান তুললেন৷ আজ আমি পুরো বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে মমতাদিদি আপনার থেকে তো কমিউনিস্টরাই ভালো ছিল৷ আপনি তো সব শেষ করে দিয়েছেন৷’’
যা নিয়ে সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "অমিত শাহকে কেউ কি বলেছেন নাকি বামেরা সার্টিফিকেট চায়? অমিত শাহের সার্টিফিকেট বিপজ্জনক। ক্রিমিনাল মাইন্ডের লোকেরা রাজনীতিকে কলুষিত করছে। এটা দিল্লির জন্যে যেমন সত্য, তেমন বাংলার জন্যে সত্য। অমিত শাহের সার্টিফিকেট বামেরা চায়নি। আমরা চাইনি। উনি যে পদ্ধতিতে নানারকম কায়দায় তৃণমূলকে সাহায্য করেছিলেন, সেই তৃণমূলের অমিত শাহের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। বামেদের নয়।"
এখানেই না-থেমে অমিত শাহ কেন একথা বলেছেন, সেই ব্যাখ্যা দেন সুজন। তিনি দাবি করেন, "বাংলায় বামেদের ভোট বাড়ছে। সেটা বুঝতে পেরেছেন অমিত শাহ। কিন্তু, বিজেপি আরএসএস-এর কাজ তৃণমূলকে সাহায্য করা। তাই, বামেদের নাম করে তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে সুবিধা করে দিতে চাইছে। বাংলার মানুষ জানে তৃণমূল বাংলাকে শেষ করেছে। বামেরা বাংলা রক্ষাকর্তা। তাই, অমিত শাহের উচিত ওর সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলা। ওর সার্টিফিকেট আমরা চাইনি।"
এই নিয়ে অমিত শাহকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ৷ তিনি বলেন, "বিজেপির কাছে কোনও তথ্য নেই। গতবারের থেকে ভোট শতাংশ ও আসন সংখ্যা আরও কমবে। যে কারণে অমিত শাহ এখন কমিউনিস্টদের সুখ্যাতি করছেন। বিজেপির ভোট নেই বলেই সিপিআইএমকে বলছে এসো একটু ভোট দাও, এসো একটু ভোট দাও। রাম-বাম থিওরিকে আরও এস্টাবলিশ করে দিয়ে গেলেন অমিত শাহ। সিপিআইএমের মতো অপসাশনকে সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন। সিপিআইএমের আমলে অপশাসন, গণধর্ষণকে প্রশংসা করে গিয়েছেন। বলেছেন কমিউনিস্ট ভালো ছিল। অর্থাৎ, সিপিআইএমের লাল পতাকা কাঁদে নিয়ে বওয়া, ক্যাডাররা বিজেপিকে ভোট দেয়। তাদের এখন তোয়াজ করতে হচ্ছে।"