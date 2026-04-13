অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি ভেঙে দিয়েছে, তৃণমূল কীভাবে বাংলার 'অস্মিতা' রক্ষা করবে: শাহ

অবনীন্দ্রনাথের বাড়ি ভেঙে দিয়েছে, তৃণমূল কীভাবে বাংলার 'অস্মিতা' রক্ষা করবে: শাহ
বক্তব্য রাখতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সঠিকভাবে বলতে পারেননি শাহ ৷
Published : April 13, 2026 at 2:46 PM IST
ময়ূরেশ্বর, 13 এপ্রিল: শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে তৃণমূল বাঙালির 'অস্মিতা' রক্ষা করতে পারবে না ৷ বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে এমনই দাবি অমিত শাহের । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, বাংলা ভাষাকে 'ধ্রুপদী' ভাষা ও বিশ্বভারতী 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে হয়েছে । তবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সঠিকভাবে বলতে পারেননি শাহ ৷ তবে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "4 মে-এর পর বাংলায় গুন্ডা খোঁজার কাজ বিজেপি সরকার করবে ৷"
বীরভূমের ময়ূরেশ্বর বিধানসভার প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডলের সমর্থনে সোমবার জনসভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ সভা থেকে বিভিন্ন ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের একাধিক দুর্নীতি নিয়ে সরব হন তিনি ৷ পাশাপাশি, বাংলা ও বাঙালির অস্মিতা নিয়েও গর্জে ওঠেন শাহ ৷
বাংলার অস্মিতা রক্ষার দায়িত্ব একমাত্র তৃণমূলই সফলভাবে পালন করতে পারে বলে বারবার বলতে শোনা যায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শাসকদলের অন্যান্য নেতাদের ৷ তারই পালটা জবাব দিয়ে এদিন জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, "বোলপুর পুরসভা এলাকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে ৷ পুরসভা আটকাতে পারেনি ৷ তাই তৃণমূল বাংলার 'অস্মিতা'কে রক্ষা করতে পারবে না ৷ নরেন্দ্র মোদি গুরুদেবের শান্তিনিকেতনকে ইউনেসকোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' -এ স্থান দেওয়ার কাজ করেছেন ৷ বাংলা ভাষাকে 'ধ্রুপদী' ভাষার স্বীকৃতি নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেওয়া হয়েছে ৷"
প্রসঙ্গত, 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনের অবনপল্লীতে প্রখ্যাত শিল্পী তথা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আবাস' বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয় ৷ যা নিয়ে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয় ৷ কিন্তু, বাড়িটিকে শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় প্রশাসন ৷
বীরভূমের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ আরও বলেন, "তৃণমূলের গুন্ডাদের বলে যাচ্ছি, 23 এপ্রিল নিজের ঘরে থাকবেন, না হলে 4-মের পর খুঁজে খুঁজে জেলে ভরব ৷ 4 মের পর বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে ৷ সিন্ডিকেটকারীদের উলটো ঝুলানোর কাজ বিজেপি সরকার করবে ৷ খুঁজে খুঁজে অনুপ্রবেশকারীদের বের করার কাজ করব ৷"
এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, "বাংলায় ইউসিসি লাগু করব ৷ কেউ কেউ চার-চারটে বিয়ে করে, ইউসিসি লাগু হলে সেসব বন্ধ হয়ে যাবে ৷ সপ্তম পে কমিশন চালু করব ৷ সরকারি চাকরিতে 33 শতাংশ মহিলাদের সংরক্ষণ হবে । আর মহিলাদের বাসে সম্পূর্ণ যাতায়াত ফ্রি করে দেব ৷ চা বাগানের শ্রমিকদের জমির মালিক বানাব ৷ বন্ধ হয়ে থাকা কারখানা খুলব ৷"
তবে এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ।