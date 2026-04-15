পাট্টা নয়, চা-শ্রমিকরা পাবেন জমির মালিকানা, উত্তরবঙ্গে প্রতিশ্রুতি অমিত শাহর

পাট্টা নয়, চা-শ্রমিকরা পাবেন জমির মালিকানা, উত্তরবঙ্গে প্রতিশ্রুতি অমিত শাহর
চা-বাগান শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি আড়াই বছরের মধ্যে 500 টাকার বেশি করার প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷
Published : April 15, 2026 at 9:22 PM IST
জলপাইগুড়ি ও আলিপুুরদুয়ার, 15 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে আগামী আড়াই বছরের মধ্যে চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি 500 টাকার বেশি করা হবে বলে জানালেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে শাহর প্রতিশ্রুতি, জমির পাট্টা নয়, চা-বাগানের শ্রমিকরা বাসভূমির মালিকানা পাবেন বিজেপির শাসনে ৷ অমিত শাহের এই দুই প্রতিশ্রুতি চা-বলয়ে বিজেপির মাটি আরও পোক্ত করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চা-বলয় সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে ৷ তরাই-ডুয়ার্সের এই অঞ্চলে চা-বাগান শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশের ভোট রয়েছে ৷ আর সেই ভোট নিশ্চিত করার অর্থ, উত্তরবঙ্গের আসনগুলির একটা বড় অংশে জয় পাকা হয়ে যাওয়া ৷ আর চা-বলয়ের শ্রমিকদের এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল তাঁদের বাসস্থানের জমির পাট্টা না-পাওয়া ৷ অভিযোগ উঠেছে, চা-শ্রমিকদের জমির পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও, সবাই তা পাচ্ছেন না ৷ আর শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি চা-বলয়ের একটা বড় ইস্যু ৷
এদিন জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির দুই প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী ও দীনেশ সরকারের হয়ে প্রচারে এসে, সেই চা-বলয়ের সমস্যাকেই নির্বাচনের হাতিয়ার করলেন অমিত শাহ ৷ তিনি বলেন, "চা-শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ ৷ তাঁদের জমির অধিকার দেওয়া হয়নি ৷ বিজেপি সরকার এলে সব চা-বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি আড়াই বছরের মধ্যে 500 টাকার বেশি করে দেওয়া হবে ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব শ্রমিক তাঁদের জমির মালিকানা পাবেন ৷"
অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির বিখ্যাত জল্পেশের শিব মন্দিরের উন্নয়নে 50 কোটি টাকার বরাদ্দ করার প্রতিশ্রুতিও দিলেন অমিত শাহ ৷ এ দিনের প্রচারে ভোট টানতে আরও একটি বড় প্রতিশ্রুতি দিতে শোনা গেল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ৷ শাহ বলেন, "বাংলার সব দলের কর্মীদের বলতে চাই, রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর যত মামলা আছে সব আমরা প্রত্যাহার করব ৷ গোর্খা ভাইদের ও নেতাদের ওপর যত মামলা আছে, সব তুলে নেওয়া হবে ৷" এককথায় ঘুরিয়ে শাসকদল তৃণমূল এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নিচুতলার সংগঠনকে ভাঙার ঘুটি সাজিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি ৷
এদিন অমিত শাহের বক্তব্যে উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টিও উঠে আসে ৷ যেখানে উত্তরবঙ্গে এইমস তৈরির বিষয়টি উল্লেখ করেন শাহ ৷ তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গে আমরা এইমস করব ৷ দার্জিলিং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে করা হবে ৷ ক্যান্সার হাসপাতাল করা হবে ৷ উত্তরবঙ্গের যুবকদের জন্য আইআইটি গড়ে তোলা হবে ৷ ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রাইবাল বিশ্ববিদ্যালয় করবে বিজেপির সরকার ৷ অ্যাডভেঞ্চার হেরিজেট ট্যুরিজম সেন্টার হবে ৷ এরই সঙ্গে চারটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর উত্তরবঙ্গে করা হবে ৷"
পাহাড়ের সবচেয়ে বড় ইস্যু হল পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি ৷ সরাসরি বিজেপির তরফে সেই দাবিকে সমর্থন করা না-হলেও, এ দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য ফের উঠে আসে পাহাড়ের এই 'জ্বলন্ত' সমস্যার কথা ৷ যে ইস্যুতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শাহ বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার গোর্খা-সমস্যার সমাধান করার জন্য চেষ্টা করলেও, দিদি সহযোগিতা করছেন না ৷ মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পাহাড়ের গোর্খাদের সমস্যার সাংবিধানিক সমাধান বিজেপি করবে ৷"
জলপাইগুড়ির পর এ দিন আলিপুরদুয়ারে ফালাকাটা ও মাদারিহাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন এবং লক্ষ্মণ লিম্বুর সমর্থনে প্রচারে যান অমিত শাহ ৷ সেখানে তোর্সা নদী থেকে বেআইনিভাবে বালিপাচার নিয়ে সরব হন অমিত শাহ ৷ পাশাপাশি, আলিপুরদুয়ারের টোটোপাড়ারল টোটো জনজাতির উন্নয়ন না-হওয়ার অভিযোগে সরব হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ বিজেপি এই সব সমস্যার সমাধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানান তিনি ৷