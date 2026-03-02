ETV Bharat / politics

বাংলায় বিজেপি সরকার হলে চাকরিতে 5 বছর ছাড়, মথুরাপুরে শাহি প্রতিশ্রুতি

অমিত শাহের দাবি, মেধার ভিত্তিতে চাকরি নিশ্চিত করা হবে এবং দুর্নীতির অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।

Amit Shah
অমিত শাহ (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 2, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মথুরাপুর, 2 মার্চ: রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হলে চাকরির ক্ষেত্রে বয়সসীমায় পাঁচ বছরের ছাড় দেওয়া হবে ৷ সোমবার রায়দিঘির সভামঞ্চ থেকে এমনই বড় প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘি থেকে ‘পরিবর্তন যাত্রা’র সূচনায় যুব সমাজের উদ্দেশে সরাসরি এই বার্তা দেন তিনি ।

শাহের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বহু যোগ্য প্রার্থী বঞ্চিত হয়েছেন । সেই কারণেই বহু পরীক্ষার্থী বয়সসীমা পেরিয়ে গিয়েও চাকরির সুযোগ পাননি । বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁদের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরি করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি । বয়সসীমায় পাঁচ বছরের ছাড়ের ঘোষণা কার্যত তৃণমূলের প্রতি জনমানসের 'ক্ষোভ'কে রাজনৈতিক বার্তায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

Amit Shah
রায়দিঘির সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

সভামঞ্চে শাহ বলেন, "যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে । বিজেপি সরকার এলে স্বচ্ছ ও দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা হবে ।" তাঁর দাবি, মেধার ভিত্তিতে চাকরি নিশ্চিত করা হবে এবং দুর্নীতির অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এদিনের সভার আগে সমাজমাধ্যমেও বাংলায় পোস্ট করে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধনা করেন তিনি । লেখেন, তৃণমূলের কুশাসনে রাজ্যের যুবসমাজ হতাশ। 'পরিবর্তন যাত্রা'র মাধ্যমে সেই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটবে বলেও দাবি করেন তিনি । রায়দিঘির সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব-সহ একাধিক নেতা ।

amit shah
বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা (নিজস্ব চিত্র)

পরিবারতন্ত্র, অনুপ্রবেশ ও উন্নয়ন—একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন শাহ । তবে চাকরির বয়সসীমা নিয়ে তাঁর ঘোষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা । কারণ, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যু রাজ্য রাজনীতিতে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে । সেই আবহেই বিজেপি যুব ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব ফেলতে চাইছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের ।

শাহ জানান, রাজ্যের ন’টি জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে 'পরিবর্তন যাত্রা' । লক্ষ্য, 2026-এর নির্বাচনে তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে সরানো। আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি জানান, "এবারে পরিবর্তন আনবে বাংলার মানুষই ।"

সব মিলিয়ে রায়দিঘির সভা থেকে দেওয়া বয়সসীমায় ছাড়ের প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করল । এখন দেখার, এই বার্তা কতটা প্রভাব ফেলে রাজ্যের বেকার যুবসমাজের মনে ।

আরও পড়ুন:

বাংলায় সরকার গড়বে বিজেপি, তারপর অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়ে ছাড়ব; বিহারে দাঁড়িয়ে মন্তব্য শাহের

মোদির ‘হরে কৃষ্ণ’ বার্তা নিয়ে মায়াপুরে মহাপ্রভুর ‘অনন্য ভক্ত’ অমিত শাহ

TAGGED:

BJP
5 YEAR RELAXATION IN AGE LIMIT
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
AMIT SHAH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.