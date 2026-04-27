শেষদিনের প্রচারের শুরুতেই কপিলমুনির মন্দিরে শাহ, সাগরে শক্তি প্রদর্শন বিজেপির !
কপিলমুনির আশ্রম প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনে পাশে থাকার আশ্বাস ৷
Published : April 27, 2026 at 2:14 PM IST
গঙ্গাসাগর, 27 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় তথা শেষ দফার প্রচারে কপিলমুনির আশ্রমে অমিত শাহ ৷ গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির আশ্রমে গিয়ে পুজো দিয়ে এ দিনের প্রচার শুরু করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ পুজো দেওয়ার পর সেখানে জমায়েত করা সকল দর্শনার্থীদের উদ্দেশে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান তিনি ৷ এরপর মন্দির প্রাঙ্গণে বেশ কিছুক্ষণ সময়ও কাটান শাহ ৷
অমিত শাহের কপিলমুনির আশ্রমে আসার আগে থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কড়াকড়ি করা হয়েছিল ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন শুনে দর্শনার্থীরা যেমন অপেক্ষা করতে থাকেন, তেমনই সাগর এলাকার লোকজনও মন্দির চত্বরে জমায়েত করেন ৷ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি, এ দিন সেখানে উপস্থিত লোকজনের সঙ্গেও কথা বলেন অমিত শাহ ৷ তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর এই জনসংযোগ কর্মসূচি ঘিরে বিজেপি শিবিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।
অমিত শাহের গঙ্গাসাগর সফরে উপস্থিত ছিলেন সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুমন্ত মণ্ডল ৷ তিনি বলেন, "4 মে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার গঠিত হবে ৷ তার প্রথম পরীক্ষা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে ৷ আর দ্বিতীয় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছি আমরা ৷ মানুষের সমর্থন ও আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছে ৷"
তিনি আরও জানান, অমিত শাহের এই সফর সাগর বিধানসভা এলাকায় বিজেপির জয়কে আরও নিশ্চিত করবে ৷ সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝার চেষ্টা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যা বুধবারের নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছেন তিনি ৷
এ দিন মন্দির চত্বরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি ও অসংখ্য দলীয় পতাকা হাতে বিজেপি নেতা কর্মীরা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেন সাগর বিধানসভা এলাকায় ৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের ধর্মীয় জনসংযোগমূলক কর্মসূচি সাগরের ভোটারদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে ৷ বিশেষ করে গঙ্গাসাগরের মতো ধর্মীয় গুরুত্ব সম্পন্ন এলাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতি বিজেপির পক্ষে ইতিবাচক বার্তা দেবে ৷ সব মিলিয়ে, কপিলমুনি মন্দিরে অমিত শাহর পুজো ও জনসংযোগ ঘিরে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী আবহ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে ৷ এখন দেখার, এই সফরের প্রভাব কতটা পড়ে আসন্ন নির্বাচনের ফলাফলে ৷