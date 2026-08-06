শাহ জবাব দিন, মোদি ক্ষমা চান ! যন্তর মন্তরে পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে সুর চড়ালেন খাড়গে
শান্তিপূর্ণ আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জের নির্দেশ কে দিয়েছিল ? কেন পেলেট গান ব্যবহার করা হল ? কেন কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হল ? প্রশ্ন খাড়গের৷
Published : August 6, 2026 at 9:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অগস্ট: যন্তর মন্তরে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ছাত্র বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হল । সংসদের ভিতরে-বাইরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সরাসরি দাবি করলেন, আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিশি বলপ্রয়োগের ঘটনায় সংসদে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে আন্দোলনকারী পড়ুয়া এবং তাঁদের পরিবারের উদ্দেশে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।
বৃহস্পতিবার দিল্লিতে নিজের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন খাড়গে । তাঁর অভিযোগ, গত পনেরো দিন ধরে বিরোধীরা সংসদে একটাই প্রশ্ন তুলে আসছেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জের নির্দেশ কে দিয়েছিল ? কেন পেলেট গান ব্যবহার করা হল ? কেন কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হল ? অথচ এই প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর এখনও সরকারের তরফে দেওয়া হয়নি ।
খাাড়গের বক্তব্য, সংসদ সরকারের কাছে জবাবদিহি চাওয়ার সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক মঞ্চ । তাই এই ঘটনার ব্যাখ্যা সংবাদমাধ্যমে নয়, সংসদেই দিতে হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে । তাঁর কথায়, "যদি সরকারের লুকোনোর কিছু না থাকে, তা হলে অমিত শাহ সংসদে এসে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা দিন ।"
কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, সংসদের অধিবেশন চললেও প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিতর্কে মুখ খুলতে এড়িয়ে যাচ্ছেন । তাঁর দাবি, "সংসদ চলছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য রাখছেন না । এতে মনে হচ্ছে, তাঁরা সংসদের প্রতি দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যেতে চাইছেন ।"
সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনকারী ছাত্রদের প্রসঙ্গে "আমি ছাত্রদের ক্ষমা করে দিয়েছি" এমন মন্তব্য করেছেন বলে উল্লেখ করে খাড়গে পালটা বলেন, ক্ষমা করার অবস্থানে সরকার নেই । বরং ছাত্রদের উপর যদি অযৌক্তিক বলপ্রয়োগ হয়ে থাকে, তবে সেই ঘটনার জন্য সরকারেরই ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া উচিত । তাঁর ভাষায়, "প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের ক্ষমা করার কথা বলছেন । কিন্তু ক্ষমা তো সরকারেরই চাওয়া উচিত, সেই সব ছাত্রছাত্রী এবং তাঁদের পরিবারের কাছে, যাঁরা ন্যায়বিচারের দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নেমেছিলেন ।"
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন বহু ছাত্রছাত্রী । সেই আন্দোলন ঘিরে পুলিশি পদক্ষেপ এবং বলপ্রয়োগের অভিযোগ ওঠার পর থেকেই বিরোধীরা কেন্দ্রকে নিশানা করে আসছে । কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া (INDIA) ব্লক সংসদে এই ইস্যুতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা দাবি করে আসছে ।
রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা খাড়গে জানান, এই বিষয়ে বিরোধী সাংসদেরা রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গেও আলোচনা করেছেন । তাঁর দাবি, চেয়ারম্যানও সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন । কিন্তু সেই আলোচনা শেষ পর্যন্ত এগোয়নি ।
সংসদের অচলাবস্থা নিয়েও কেন্দ্রের সমালোচনা করেন কংগ্রেস সভাপতি । তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা যখনই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান, তখনই শাসকদলের সদস্যরা হইচই শুরু করেন । ফলে কার্যত সংসদের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে । খাড়গের কথায়, "আমরা চাই সংসদ চলুক, বিতর্ক হোক । কিন্তু সরকার যদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতেই না চায়, তা হলে অচলাবস্থার দায় বিরোধীদের নয় ।"
ছাত্রদের পাশে থাকার বার্তাও স্পষ্ট করেছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, দেশের যে প্রান্তেই ছাত্রদের উপর অন্যায় হোক না কেন, কংগ্রেস তাদের পাশে রয়েছে এবং এই ইস্যুতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে ।
যন্তর মন্তরের ঘটনাকে ঘিরে সরকার ও বিরোধীদের সংঘাত ইতিমধ্যেই সংসদের অধিবেশনে একাধিকবার অচলাবস্থার কারণ হয়েছে । বিরোধীদের দাবি, বিষয়টি শুধুমাত্র একটি ছাত্র আন্দোলনের প্রশ্ন নয়, বরং গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের অধিকার এবং সরকারের জবাবদিহির সঙ্গে জড়িত । অন্যদিকে, কেন্দ্র এখনও এ বিষয়ে বিস্তারিত সরকারি অবস্থান প্রকাশ করেনি । ফলে আগামী দিনে এই ইস্যুতে সংসদে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনাই দেখছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ ।