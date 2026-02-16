বুধে মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে আসছেন শাহ, সাধুদের সঙ্গে বৈঠক ?
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: ভোটের আবহে ফের বাংলায় পা রাখছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । 18 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বুধবার মায়াপুরের ইসকন মন্দিরের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন তিনি । তবে এ দফায় কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই বলেই দাবি বিজেপি শিবিরের ।
বুধবার বিশেষ বিমানে দুপুর 1টা 35 মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন শাহ । সেখান থেকেই বিএসএফের হেলিকপ্টারে চেপে সরাসরি নদিয়ার মায়াপুরে রওনা দেবেন । দুপুর 2টো 25 মিনিট থেকে বিকেল 4টে 25 মিনিট পর্যন্ত তিনি থাকবেন ISKCON-এর অনুষ্ঠানে ।
জানা গিয়েছে, প্রথমে ইসকনের শঙ্খভবন, পরে পদ্মভবনে যাবেন তিনি । সাধুসন্তদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না । এরপর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের 152তম জন্মোৎসবে যোগ দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী । অনুষ্ঠান শেষে বিকেলের মধ্যেই দিল্লি ফেরার কথা ।
এর আগে গত 31 জানুয়ারি রাজ্যে এসেছিলেন অমিত শাহ । উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুর আনন্দপুরী মাঠে কর্মী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ।হঠাৎ তাঁর মায়াপুর সফর কেন ? এনিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা অব্যাহত । যদিও সরকারি সূচিতে কোনও দলীয় বৈঠক বা রাজনৈতিক কর্মসূচির উল্লেখ নেই, তবু ভোটের আগে এমন সফর ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর ঘিরে নদিয়া জেলা প্রশাসন ও পুলিশ ইতিমধ্যেই তৎপর । মন্দির চত্বরে বাড়ানো হচ্ছে নিরাপত্তা, একাধিক দফায় পরিদর্শনও সেরে ফেলেছেন আধিকারিকেরা ।
এরই মধ্যে আগামী 22 ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আসছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা । বিজেপি সূত্রে খবর, সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে মহিলা মোর্চা ও সাধারণ মহিলাদের নিয়ে একটি সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে যোগ দেবেন তিনি । বাংলায় মহিলাদের নিরাপত্তা ইস্যুতে বারবার সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির । সেই প্রেক্ষিতেই এই সম্মেলন রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । অনুষ্ঠান শেষে বিকেলে তাঁর দিল্লি ফেরার কথা ।
শুধু শাহ বা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীই নন, চলতি সপ্তাহেই বাংলায় আসার কথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতীন গড়করিরও । ফলে ফেব্রুয়ারির শেষভাগে বিজেপির শীর্ষ নেতাদের আনাগোনায় রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ যে চড়বে, তা বলাইবাহুল্য । ভোটের আগে ধর্মীয় মঞ্চ, নারী নিরাপত্তা—বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে গেরুয়া শিবির কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।