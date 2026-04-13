বোমার জবাব ব্যালটে ! বীরভূমে আক্রমণাত্মক শাহ, মমতাকে 'টাটা-বাই' বলার ডাক

নির্বাচনী সভায় অমিত শাহ (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 13, 2026 at 12:48 PM IST

বীরভূম, 13 এপ্রিল: বীরভূমে একই দিনে শাসক-বিরোধী শিবিরের শক্তিপ্রদর্শন । একদিকে সিউড়িতে সভা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, অন্যদিকে মাত্র 30 কিলোমিটার দূরে ময়ূরেশ্বরে জনসভা থেকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । ভোটের মুখে বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে শাহের আহ্বান, "বোমের জবাব ব্যালটে দিন, ভয়ের জবাব ভরসায় দেবে বাংলার মানুষ !"

সোমবার ময়ূরেশ্বরে বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডলের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাহ সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন । তাঁর দাবি, "গরিব মানুষ ঘর বানাতে গেলেও মমতার গুন্ডাদের টাকা দিতে হয় । কাটমানি আর সিন্ডিকেট রাজে জর্জরিত এই রাজ্য ।"

একইসঙ্গে ভোটারদের উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আপনারা মেশিনে পদ্ম চিহ্ন খুঁজে নিন । মমতাকে টাটা-বাই করে দিন । 4 মে-র পর বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে, আর বিকাশের নতুন যুগ শুরু হবে ।"

শাহের অভিযোগ, বীরভূমে বিজেপি কর্মীদের উপর দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালানো হয়েছে । তিনি বলেন, "ময়ূরেশ্বরে তৃণমূল অনেক অত্যাচার করেছে । আমাদের কর্মীদের মারধর করা হয়েছে । 23 এপ্রিল কেউ ঘরে বসে থাকবেন না । ভোট দিতে বেরোবেন ।" 5 মে-র পর খুঁজে খুঁজে দোষিদের জেলে ভরা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷

সন্দেশখালির ঘটনা থেকে কসবা ল কলেজ, রাজ্যের নারী নির্যাতনের প্রশ্নেও তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন শাহ ৷ তাঁর কথায়, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী অথছ তাঁর রাজ্যেই মহিলারা সুরক্ষিত নন৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে মেয়েরা সুরক্ষিত থাকবে ৷

কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়েও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন শাহ। তাঁর বক্তব্য, "জল জীবন মিশনের জন্য মোদিজি কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন । কিন্তু সেই টাকা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয়নি । কোথায় গেল সেই টাকা ? তৃণমূলের গুণ্ডারাই তা আত্মসাৎ করেছে ।" একইসঙ্গে স্থানীয় উন্নয়ন নিয়েও কটাক্ষ করে বলেন, "এখানে এমন রাস্তা বানানো হয়েছে, হাত দিয়েই তুলে ফেলা যায় !"

সংস্কৃতি নিয়েও সরব হন তিনি। শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে শাহ বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে । যারা বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারে না, তারা বাংলার নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্য নয় ।" পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃতিত্ব তুলে ধরে দাবি করেন, "মোদিজি শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন এবং বাংলা ভাষাকে শাস্ত্রীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন ।"

দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী, বীরভূমের খয়রাশোলে আরও একটি জনসভা করার কথা রয়েছে শাহের । এরপর পশ্চিম বর্ধমানেও একটি জনসভা ও রোড শো করবেন তিনি, যা রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা ।

এদিনের সভায় একটি ব্যতিক্রমী দৃশ্যও চোখে পড়ে । বোলপুরে মঞ্চে ওঠার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল করার নির্দেশ দেন শাহ নিজেই । নিরাপত্তারক্ষীদের উদ্দেশে বলেন, "চেকিং ছাড়াই সবাইকে ঢুকতে দিন । কাউকে আটকাবেন না ।" তাঁর এই মন্তব্যে সভামঞ্চে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে ।

ভোটের আগে বীরভূমে এই পালটাপালটি সভা যে রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে, তা বলাই বাহুল্য । এখন দেখার, পালটা সভা থেকে মোদি-শাহকে নিশানা করে কী বলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷

