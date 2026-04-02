'ভবানীপুরে হারবেন মমতা !' ভোটে 15 দিন বাংলাতেই থাকার হুংকার শাহের, পালটা চ্যালেঞ্জ তৃণমূলের

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, বিজেপি একের পর এক আসন জিতে 170-র গণ্ডি পেরোবে, আর তাতেই ঘটবে 'পরিবর্তন' ।

Amit Shah
কুণাল ঘোষ, অমিত শাহ (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 2, 2026 at 1:12 PM IST

কলকাতা, 2 এপ্রিল: ভোটের আবহে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড়ে বিজেপির শক্তিপ্রদর্শন । সেই মঞ্চ থেকেই সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।

ঘোষণা করলেন, "পশ্চিমবঙ্গের ভোটে 15 দিন আমি এ রাজ্যেই থাকব ।" এবারের ভোটে ভবানীপুরে শুভেন্দুর কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হবেন বলেও দাবি করেন তিনি ৷ শাহ বলেন, "এ বার শুধু রাজ্যেই নয়, ভবানীপুরেও হারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।"

শাহর এহেন মন্তব্যর পরই পালটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "সাহস থাকলে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর একদিন বাংলায় থেকে দেখান অমিত শাহ !" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'ব্যর্থ জ্যোতিষী' সম্বোধন করে কুণালের টিপ্পনি, "আমরা চাই অমিত শাহ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিজের চোখে দেখে বাংলা ছেড়ে যান। তাঁর উপস্থিতি বাংলায় বিজেপির পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলবে !" এমনকী 5 মে তিনি নিজেই অমিত শাহের জন্য ট্রেন বা প্লেনের টিকিট বুক করে দেবেন বলেও কটাক্ষ করেছেন কুণাল৷

এদিন ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ তাঁর মনোনয়নে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ সেই উপলক্ষ্যে হাজরায় সভা এবং ব়্যালির আয়োজন করা হয়েছিল ৷ ওই মঞ্চ থেকেই তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে শাহ বলেন, "শুভেন্দুদা শুধু নন্দীগ্রাম নয়, এবারে মমতার ঘরে ঢুকে তাঁকে হারাতে পারে । আগের ভোটে সরকার গড়লেও নন্দীগ্রামে শুভেন্দুদার কাছে হারতে হয়েছিল মমতাকে ।" তাঁর দাবি, ছাব্বিশের ভোটে বিজেপি একের পর এক আসন জিতে 170-র গণ্ডি পেরোবে, আর তাতেই ঘটবে 'পরিবর্তন' ।

তবে এখানেই থামেননি তিনি। ভবানীপুরকে কেন্দ্র করেই ‘শর্টকাট' তত্ত্বও তুলে ধরেন । শাহর কথায়, "ভবানীপুরবাসী যদি একটি আসন জেতায়, পরিবর্তন নিজে থেকেই হয়ে যাবে ।" রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নও তুলে ধরেন শাহ । তাঁর বক্তব্য, "পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সিল করে অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে দেশ থেকে তাড়াতে হবে । মোদিজির নেতৃত্বে এখানে বিজেপির সরকার গড়তে হবে ।"

হাজরা মোড়ে তৈরি মঞ্চ থেকেই শুরু হয় এই কর্মসূচি। রোড শো শুরুর আগে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব । সভা-ব়্যালি শেষে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে এদিনই মনোনয়ন পত্র জমা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷ প্রসঙ্গত, এবারের ভোটে নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর- দুটি কেন্দ্র থেকেই শুভেন্দুকে প্রার্থী করেছে পদ্ম শিবির ৷ ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রামেও মনোনয়ন পত্র জমাও দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ জনসমাগমে ভরপুর হাজরায় এ দিনের সভা কার্যত নির্বাচনী লড়াইয়ের তাপমাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল । তবে এদিন শাহ-শুভেন্দুর সভাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ রাজ্যের শাসকদল ৷

