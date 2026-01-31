ETV Bharat / politics

ভোটব্যাঙ্কের জন্য বন্দেমাতরমের বিরোধিতায় মমতা, অভিযোগ অমিত শাহের

শিলিগুড়িতে শনিবার কর্মিসভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ সেখানে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি৷

অমিত শাহ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 31, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
শিলিগুড়ি, 31 জানুয়ারি: বন্দেমাতরম ইস্যুতে এবার তৃণমূল কংগ্রেস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ৷ তাঁর অভিযোগ, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করার জন্য বন্দেমাতরমের বিরোধিতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এর জন্য তৃণমূল নেত্রীর লজ্জিত হওয়া উচিত৷

বিস্তারিত আসছে...

