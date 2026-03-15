টিকিট জল্পনার মাঝেই সোনারপুুরে বাইক মিছিল; শক্তি প্রদর্শন, দাবি বিদায়ী বিধায়ক লাভলির

টিকিট জল্পনার মাঝেই সোনারপুুরে বাইক মিছিল; শক্তি প্রদর্শন, দাবি বিদায়ী বিধায়ক লাভলির
বিধানসভার টিকিট পাওয়া নিয়ে তৃণমূলের ভিতরে বিরোধিতার প্রশ্ন এড়ালেন লাভলি মৈত্র ৷ দল সিদ্ধান্ত নেবে, মন্তব্য সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়কের ৷
Published : March 15, 2026 at 8:52 PM IST
সোনারপুর, 15 মার্চ: জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার মাঝেই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়লেন সোনারপুর দক্ষিণের বিদায়ী বিধায়ক অরুন্ধতী মৈত্র ওরফে লাভলি মৈত্র ৷ তবে, তিনি এবার সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিট পাবেন কি না, তা নিয়ে অবশ্য় সংশয় রয়েছে ৷ তাই রবিবার দুপুরে লাঙলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মকরামপুর পর্যন্ত বাইক মিছিলকে প্রচার নয় ৷ বরং, তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শন বলে দাবি করলেন লাভলি ৷
এ দিন লাঙলবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর এলাকা থেকে শুরু হয় এই বাইক মিছিল ৷ বিধায়ক লাভলি মৈত্রের নেতৃত্বে বাইক মিছিলটি গোবিন্দপুর থেকে হরিনাভী, রাজপুর, সোনারপুর মোড়, ঘাসিয়াড়া, তেমাথা হয়ে মকরামপুর পর্যন্ত যায় ৷ মিছিলে মহিলা তৃণমূলের সদস্যরাও স্কুটার নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন ৷ পঞ্চাশের বেশি বাইক নিয়ে এই মিছিল করে তৃণমূল ৷
উল্লেখ্য, 2021 সালে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা থেকে বিজেপি প্রার্থী অঞ্জনা বসুকে হারিয়ে বিধায়ক হন ৷ এরপর পাঁচ বছরের সময়ে একাধিক বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, বিধায়কের বিরুদ্ধে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অসন্তোষ সামনে এসেছে ৷ এমনকি বিভিন্ন সভায় গিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগও ওঠে লাভলি মৈত্রের বিরুদ্ধে ৷ এই সব কিছুকে হাতিয়া করে তৃণমূলের একাংশ পুনরায় তাঁকে নির্বাচনের টিকিট দেওয়ার বিরোধিতায় সরব হয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক বলছেন, "বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ দল কাকে প্রার্থী করবে, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবেন ৷ আমাদের দলের যেই প্রার্থী হবে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা থেকে, সেই জিতবে এবং বিপুল ব্যবধানে জিতবে ৷ আমি আমার প্রার্থী হওয়া বা না-হওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ৷ তবে এটুকু বলতে পারি, এই মিছিল তৃণমূলের শক্তি প্রদর্শনের নমুনা মাত্র ৷ বিজেপিকে এবারেও আমরা নাস্তানাবুদ করব ৷ বড় ব্যবধানে জিতে ফের একবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব তৃণমূল রাজ্যে সরকার গঠন করবে ৷"