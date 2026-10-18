চোরবাগান-কাণ্ডের পরেও রাতে যাদবপুরে বুকস্টল ভাঙতে পুলিশের লাঠিচার্জ ! তোপ সৃজনের
Cpim Bookstall: বইয়ের সঙ্গে মতের বিরোধ, রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্কও হতে পারে। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও সমান আচরণের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।
Published : October 18, 2026 at 12:35 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় যখন পুলিশের ভূমিকা ও জননিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তখনই যাদবপুরের 8বি বাসস্ট্যান্ডে বুকস্টল ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা । শনিবার সন্ধে থেকে শুরু হওয়া টানাপোড়েন গড়াল গভীর রাত পর্যন্ত । বাম কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, বুকস্টল সরাতে প্রথমে বিপুল পুলিশবাহিনী ও বুলডোজার নিয়ে হাজির হয় প্রশাসন । ছাত্র-যুবদের প্রতিরোধে প্রথম দফায় বুলডোজার ফিরে গেলেও, মাঝরাতে ফের পুলিশ এসে অভিযান চালায় ।
অভিযোগ, সেই সময় এপিডিআর এবং এসইউসিআই (সি)-এর বুকস্টল ভেঙে দেওয়া হয় । অন্যদিকে, রাতভর মানববন্ধন ও জমায়েত করে সিপিএম এবং আইসা-র বুকস্টল রক্ষা করেন বাম কর্মী-সমর্থকেরা । পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগও উঠেছে । ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য । তাঁর কটাক্ষ, "রাজ্যে অমানুষদের সরকার চলছে ।"
শনিবার সন্ধে থেকেই যাদবপুরের 8বি বাসস্ট্যান্ডে সিপিএমের বুকস্টল সরানোর নির্দেশকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় । বুকস্টল ঘিরে মানববন্ধন তৈরি করেন বাম কর্মী-সমর্থকেরা । তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক প্রকাশনা ও বইয়ের স্টল সরানোর জন্য প্রশাসন অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখাচ্ছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী । মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও । বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, দফায় দফায় পুলিশ এসে আন্দোলনকারীদের সরানোর চেষ্টা করে । রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও বাড়ে ।
রাতভর প্রতিবাদে উপস্থিত ছিলেন সৃজন ভট্টাচার্য-সহ বাম কর্মী-সমর্থকেরা । সৃজনের দাবি, এপিডিআর-এর বুকস্টল ভেঙে দেওয়া হয়েছে । তবে সিপিএম এবং আইসা-র স্টল ঘিরে কর্মী-সমর্থকেরা জমায়েত করে থাকায় সেগুলি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, পুলিশ অকারণে লাঠিচার্জ করে । তাতে কয়েকজন তরুণ-তরুণী আহত হয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি । ভোররাতে পুলিশ ফিরে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরেন আন্দোলনকারীরা ।
চোরবাগানের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সৃজন। তাঁর বক্তব্য, "সারারাত আমরা যাদবপুর 8বি-তে বামেদের বুকস্টলের সামনে ছিলাম । দফায় দফায় অনেক পুলিশ এসেছে । যাদবপুরে আজ এপিডিআর-এর স্টল ভেঙেছে । সিপিএম এবং আইসা-র বুকস্টলকে সারারাত জমায়েত করে প্রতিরোধ করে রক্ষা করা গেছে ।" এর পরেই তাঁর কটাক্ষ, "চোরবাগানের মতো দুঃখজনক ঘটনার পরেও পুলিশের বামেদের বুকস্টল ভাঙতে আসার এনার্জি থাকছে, এটা বিস্ময়ের । এতেই বোঝা যায়, রাজ্যে অমানুষদের সরকার চলছে ।"
বুকস্টল বসানো নিয়ে প্রশাসনের আপত্তির কারণ কী, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম । দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্তের দাবি, গত 13 অক্টোবর বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বুকস্টলটির উদ্বোধন করেন । তার পর চার দিন ধরে স্টল চললেও পুলিশ কোনও আপত্তি জানায়নি । স্টল বসানোর আগে পুলিশকে চিঠি দিয়ে জানানোর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভায় কর জমা দেওয়া এবং বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সিইএসসি-র অনুমতি থাকার কথাও তুলে ধরেছেন তিনি ।
সুদীপের প্রশ্ন, এত দিন কোনও আপত্তি না জানিয়ে হঠাৎ কেন স্টল সরানোর নির্দেশ দেওয়া হল ? বুকস্টল ভাঙার চেষ্টা হলে তা প্রতিরোধ করা হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি । তাঁর কথায়, "বুকস্টল ভাঙতে হলে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালাতে হবে ।" ঘটনাস্থলে পৌঁছন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং এলাকার বাসিন্দাদের একাংশও প্রতিবাদে যোগ দেন ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজ্যে বামপন্থীদের বুকস্টল ও রাজনৈতিক প্রকাশনার উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে । যাদবপুরের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলে মানতে নারাজ বাম নেতৃত্ব । যুবনেতা ময়ূখ বিশ্বাসের অভিযোগ, দমদমের নাগেরবাজার ও নতুন বাজারেও সিপিএমের পুস্তক বিপণিতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে । তাঁর দাবি, নতুন বাজারে ফের বুকস্টল বসানো হয়েছে ।
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বুকস্টল ঘিরে এই সংঘাত ফের একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আনল, জনপরিসরে রাজনৈতিক বই ও মতপ্রকাশের জায়গা কতটা থাকবে ? রাস্তা বা বাসস্ট্যান্ডে কোনও স্টল বসানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমতি, পথচারীদের চলাচল, যানবাহনের নিরাপত্তা এবং জনস্বার্থের বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচ্য । নিয়ম ভাঙা হলে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার প্রশাসনের রয়েছে । কিন্তু সেই নিয়ম প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা থাকা জরুরি । একই ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আলাদা আচরণ করা হলে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে ।
চোরবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর জননিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের তৎপরতা এখন বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ । সেই আবহে রাজনৈতিক বুকস্টল ঘিরে রাতভর সংঘাত, লাঠিচার্জের অভিযোগ এবং বইয়ের স্টল ভাঙার দাবি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । কারণ, বইয়ের সঙ্গে মতের বিরোধ থাকতে পারে, রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্কও হতে পারে । কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও সমান আচরণের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই ।