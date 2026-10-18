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চোরবাগান-কাণ্ডের পরেও রাতে যাদবপুরে বুকস্টল ভাঙতে পুলিশের লাঠিচার্জ ! তোপ সৃজনের

Cpim Bookstall: বইয়ের সঙ্গে মতের বিরোধ, রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্কও হতে পারে। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও সমান আচরণের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

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পুলিশি অভিযান ঘিরে উত্তেজনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 18, 2026 at 12:35 PM IST

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কলকাতা, 18 অক্টোবর: চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় যখন পুলিশের ভূমিকা ও জননিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তখনই যাদবপুরের 8বি বাসস্ট্যান্ডে বুকস্টল ঘিরে নতুন করে উত্তেজনা । শনিবার সন্ধে থেকে শুরু হওয়া টানাপোড়েন গড়াল গভীর রাত পর্যন্ত । বাম কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ, বুকস্টল সরাতে প্রথমে বিপুল পুলিশবাহিনী ও বুলডোজার নিয়ে হাজির হয় প্রশাসন । ছাত্র-যুবদের প্রতিরোধে প্রথম দফায় বুলডোজার ফিরে গেলেও, মাঝরাতে ফের পুলিশ এসে অভিযান চালায় ।

অভিযোগ, সেই সময় এপিডিআর এবং এসইউসিআই (সি)-এর বুকস্টল ভেঙে দেওয়া হয় । অন্যদিকে, রাতভর মানববন্ধন ও জমায়েত করে সিপিএম এবং আইসা-র বুকস্টল রক্ষা করেন বাম কর্মী-সমর্থকেরা । পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগও উঠেছে । ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন এসএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য । তাঁর কটাক্ষ, "রাজ্যে অমানুষদের সরকার চলছে ।"

চোরবাগান কাণ্ডের পরেও যাদবপুরে বুকস্টল ভাঙতে পুলিশের লাঠিচার্জ (ইটিভি ভারত)

শনিবার সন্ধে থেকেই যাদবপুরের 8বি বাসস্ট্যান্ডে সিপিএমের বুকস্টল সরানোর নির্দেশকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় । বুকস্টল ঘিরে মানববন্ধন তৈরি করেন বাম কর্মী-সমর্থকেরা । তাঁদের দাবি, রাজনৈতিক প্রকাশনা ও বইয়ের স্টল সরানোর জন্য প্রশাসন অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখাচ্ছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী । মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও । বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, দফায় দফায় পুলিশ এসে আন্দোলনকারীদের সরানোর চেষ্টা করে । রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও বাড়ে ।

রাতভর প্রতিবাদে উপস্থিত ছিলেন সৃজন ভট্টাচার্য-সহ বাম কর্মী-সমর্থকেরা । সৃজনের দাবি, এপিডিআর-এর বুকস্টল ভেঙে দেওয়া হয়েছে । তবে সিপিএম এবং আইসা-র স্টল ঘিরে কর্মী-সমর্থকেরা জমায়েত করে থাকায় সেগুলি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে । তাঁর অভিযোগ, পুলিশ অকারণে লাঠিচার্জ করে । তাতে কয়েকজন তরুণ-তরুণী আহত হয়েছেন বলেও দাবি করেন তিনি । ভোররাতে পুলিশ ফিরে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরেন আন্দোলনকারীরা ।

চোরবাগানের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সৃজন। তাঁর বক্তব্য, "সারারাত আমরা যাদবপুর 8বি-তে বামেদের বুকস্টলের সামনে ছিলাম । দফায় দফায় অনেক পুলিশ এসেছে । যাদবপুরে আজ এপিডিআর-এর স্টল ভেঙেছে । সিপিএম এবং আইসা-র বুকস্টলকে সারারাত জমায়েত করে প্রতিরোধ করে রক্ষা করা গেছে ।" এর পরেই তাঁর কটাক্ষ, "চোরবাগানের মতো দুঃখজনক ঘটনার পরেও পুলিশের বামেদের বুকস্টল ভাঙতে আসার এনার্জি থাকছে, এটা বিস্ময়ের । এতেই বোঝা যায়, রাজ্যে অমানুষদের সরকার চলছে ।"

বুকস্টল বসানো নিয়ে প্রশাসনের আপত্তির কারণ কী, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিপিএম । দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্তের দাবি, গত 13 অক্টোবর বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বুকস্টলটির উদ্বোধন করেন । তার পর চার দিন ধরে স্টল চললেও পুলিশ কোনও আপত্তি জানায়নি । স্টল বসানোর আগে পুলিশকে চিঠি দিয়ে জানানোর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভায় কর জমা দেওয়া এবং বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সিইএসসি-র অনুমতি থাকার কথাও তুলে ধরেছেন তিনি ।

সুদীপের প্রশ্ন, এত দিন কোনও আপত্তি না জানিয়ে হঠাৎ কেন স্টল সরানোর নির্দেশ দেওয়া হল ? বুকস্টল ভাঙার চেষ্টা হলে তা প্রতিরোধ করা হবে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি । তাঁর কথায়, "বুকস্টল ভাঙতে হলে আমাদের বুকের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালাতে হবে ।" ঘটনাস্থলে পৌঁছন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীও । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং এলাকার বাসিন্দাদের একাংশও প্রতিবাদে যোগ দেন ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজ্যে বামপন্থীদের বুকস্টল ও রাজনৈতিক প্রকাশনার উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে । যাদবপুরের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলে মানতে নারাজ বাম নেতৃত্ব । যুবনেতা ময়ূখ বিশ্বাসের অভিযোগ, দমদমের নাগেরবাজার ও নতুন বাজারেও সিপিএমের পুস্তক বিপণিতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে । তাঁর দাবি, নতুন বাজারে ফের বুকস্টল বসানো হয়েছে ।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বুকস্টল ঘিরে এই সংঘাত ফের একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আনল, জনপরিসরে রাজনৈতিক বই ও মতপ্রকাশের জায়গা কতটা থাকবে ? রাস্তা বা বাসস্ট্যান্ডে কোনও স্টল বসানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমতি, পথচারীদের চলাচল, যানবাহনের নিরাপত্তা এবং জনস্বার্থের বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচ্য । নিয়ম ভাঙা হলে ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার প্রশাসনের রয়েছে । কিন্তু সেই নিয়ম প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা থাকা জরুরি । একই ধরনের পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আলাদা আচরণ করা হলে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে ।

চোরবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর জননিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের তৎপরতা এখন বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ । সেই আবহে রাজনৈতিক বুকস্টল ঘিরে রাতভর সংঘাত, লাঠিচার্জের অভিযোগ এবং বইয়ের স্টল ভাঙার দাবি নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে । কারণ, বইয়ের সঙ্গে মতের বিরোধ থাকতে পারে, রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে তর্কও হতে পারে । কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও সমান আচরণের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই ।

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TAGGED:

CHORBAGAN INCIDENT
JADAVPUR
যাদবপুরে পুলিশের লাঠিচার্জ
সিপিএমের বুকস্টল
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