সাগরে তৃণমূলের প্রচারে জুন-পরমব্রত, বঙ্কিমচন্দ্রের এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জেতার দাবি
বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে শোভাযাত্রায় উপস্থিত সাংসদ জুন মালিয়া এবং অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ৷ এসআইআর নিয়ে কেন্দ্র ও কমিশনকে নিশানা জুনের ৷
Published : April 26, 2026 at 6:09 PM IST
নামখানা, 26 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে তারকা সমাবেশ ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সমর্থনে এক বর্ণাঢ্য রোড-শো করল স্থানীয় নেতৃত্ব ৷ নামখানা ব্লকের অন্তর্গত নামখানা রোড থেকে সাতমাইল বাজার পর্যন্ত এই মিছিল হয় ৷ সেখানেই দেখা গেল মেদিনীপুরের সাংসদ তথা অভিনেত্রী জুন মালিয়া এবং অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কে ৷
রবিবার সকালের এই রোড-শো’কে ঘিরে এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছিল ৷ রাস্তাজুড়ে তৃণমূলের পতাকা, ব্যানার ও কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো ছিল ৷ স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য, যা তৃণমূল শিবিরকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ এ দিনের রোড শোয়ে অংশ নিয়েছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার এবং সাগর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা নিজে ৷
রোড-শো শেষে জুন মালিয়া বলেন, "সাগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এক লক্ষেরও বেশি ভোটে জয়ী হবেন ৷ রাজ্যের মানুষ উন্নয়নের পক্ষে রায় দেবে এবং চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বেছে নেবেন ৷" এ দিন তিনি বিজেপির উদ্দেশে বলেন, "নিন্দুকেরা এখন আর সরাসরি রাজনীতির ময়দানে লড়াই করতে পারছে না ৷ তাই তারা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভুয়ো ভিডিয়ো বানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করছে ৷" তিনি কর্মী-সমর্থকদের এই ধরনের ভুয়ো প্রচারে বিভ্রান্ত না-হওয়ার আহ্বান জানান ৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে এই ধরনের তারকাখচিত রোড-শো তৃণমূলের প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে ৷ বিশেষ করে গ্রামীণ এবং উপকূলবর্তী এলাকায় এই প্রচারের প্রভাব কতটা পড়বে, তা ভোটের পরেই স্পষ্ট হবে ৷ এদিকে বিরোধী দলগুলিও জোরদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ৷ তবে তৃণমূল শিবিরের দাবি, সাধারণ মানুষের সমর্থন তাদের দিকেই রয়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতাই তাদের জয়ের প্রধান হাতিয়ার ৷
উল্লেখ্য, সাগর বিধানসভা থেকে তৃণমূল বিদায়ী বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার উপরেই ভরসা রেখে ৷ তবে, সাগরের নির্বাচনে এবার ভাঙন সমস্যা বড় ভূমিকা নিতে চলেছে ৷ বিশেষত, কপিল মুনি আশ্রমের সামনে সাগরে যে পাকা বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল, তা একবছরের মধ্যে ভেঙে যায় ৷ ফলে গঙ্গাসাগর মেলার আগে নতুন করে পাড় বাঁধাতে হয়েছে ৷ এমনকি সাগরদ্বীপের অধিকাংশ জায়গায় বাঁধের পরিস্থিতি বেহাল ৷ দ্রুত পাকা বাঁধ না-হলে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভেসে যেতে পারে সাগরের উপকূলবর্তী এলাকা ৷ ফলে এবারের ভোটে সাগরবাসী তৃণমূলের পক্ষে যায়, নাকি পরিবর্তনে সামিল হয় সেটাই দেখার ৷