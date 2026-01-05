রাজনৈতিক বিতর্কের মাঝেই আলিপুরদুয়ারে শুরু 'চা-বাগানের শিশু সাথী' বাস পরিষেবা

রাজনৈতিক বিতর্কের মাঝেই আলিপুরদুয়ারে শুরু 'চা-বাগানের শিশু সাথী' বাস পরিষেবা
আলিপুরদুয়ারের রাজনীতিতে সরে গিয়েছে তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি ! অভিষেকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক গিমিক তৈরির অভিযোগ বিধায়ক দীপক বর্মনের ৷
Published : January 5, 2026 at 8:49 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 জানুয়ারি: আলিপুরদুয়ার জেলায় 'চা-বাগানের শিশু সাথী' প্রকল্পে সোমবার থেকে শুরু হয়ে গেল স্কুল বাস পরিষেবা ৷ মোট 5টি বাস চালানো হচ্ছে শ্রম দফতরের অধীনে ৷ এই বাস পরিষেবাকে কেন্দ্রে করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বেঁধেছে ৷ যেখানে গত 3 জানুয়ারি মাঝেরডাবরি চা-বাগানে জনসভায় এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, তিনদিন পর বাস পরিষেবা চালু হয়ে যাবে ৷ অভিষেকের সেই ঘোষণাকে রাজনৈতিক গিমিক বলে কটাক্ষ করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব তথা ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন ৷
উল্লেখ্য, গত 3 জানুয়ারি শনিবার মাঝেরডাবরি চা-বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন শোনেন অভিষেক ৷ সেখানেই এক শ্রমিকের অভিযোগে, গত বছরের নভেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত 'চা-বাগানের শিশু সাথী' প্রকল্পের বাস পরিষেবা চালু না-হওয়ার বিষয়টির উল্লেখ করা হয় ৷
যার জবাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার জন্য সরকার মোটি 11টি বাস চালু করছে ৷ যার পাঁচটি চলবে আলিপুরদুয়ারে ৷ আর তা তিনদিন পর থেকেই চালু হয়ে যাবে ৷"
অভিষেকের সভায় এই প্রশ্ন তোলা এবং সেখান থেকে অভিষেকের তিনদিন পর বাস পরিষেবা চালু হওয়ার কথা ঘোষণা, পুরোটাই তৃণমূলের রাজনৈতিক গিমিক বলে কটাক্ষ করেছে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি নেতৃত্ব ৷ নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার আগেই গত 2 জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের দফতর থেকে চিঠি দিয়ে উত্তরবঙ্গে শ্রম দফতরের অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনারকে জানিয়ে দেওয়া হয় 5 জানুয়ারি থেকে আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি জায়গা থেকে স্কুল বাস চালু করা হবে ৷"
এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয় ৷ আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের দফতরর থেকে জানানো হয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলায় পাঁচটি স্কুল বাস সোমবার থেকে চালু হচ্ছে ৷ আলিপুরদুয়ারের ঢেকলাপাড়া চা-বাগান থেকে বীরপাড়া, টোটোপাড়া থেকে মাদারিহাট, লঙ্কাপাড়া চা-বাগান থেকে বীরপাড়া, মুজনাই চা-বাগান থেকে এথেলবাড়ি এবং সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা-বাগান থেকে কালচিনি পর্যন্ত স্কুল বাস চলবে ৷
শ্রম দফতরের এই বিজ্ঞপ্তিকে হাতিয়ার করে বিজেপির বিধায়ক বলেন, "বোঝাই যাচ্ছে এটা তৃণমূলের একটা গিমিক ৷ ঘোষণা তো আগেই হয়ে গিয়েছিল ৷" এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত 10 নভেম্বর চা-বাগানের শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বাস পরিষেবা চালুর কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ সেই প্রকল্প চালুর বিজ্ঞপ্তি অভিষেকের উত্তরবঙ্গ সফরের আগের দিনেই কেন জারি করা হল ৷
এই নিয়ে দীপক বর্মন বলেন, "আলিপুরদুয়ারে অনেক চা-বাগান বন্ধ হয়ে আছে ৷ সেগুলি রাজ্য সরকার চালু করতে পারছে না ৷ শ্রমিকদের পিএফ-এর টাকা মালিকপক্ষ জমা করছে না ৷ এফআইআর করা হয়েছে ৷ তবে, তার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করছে না ৷ সব মিলিয়ে আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের পায়ের মাটি আগেই সরে গিয়েছে ৷ তাই তৃণমূল এখন এসব দেখনদারি করছে ৷"
উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে চা-বলয়ের চা-শ্রমিকদের মন জয় করতে আসরে নেমেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 2019 সালে লোকসভা নির্বাচন থেকে আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল কার্যত শূন্য ৷ যেখানে বিজেপি সব আসনে জয়ী হয় ৷ এমনকি 2021 সালে আলিপুরদুয়ারে জেলার 5টি বিধানসভা আসনেই জয়ী হন বিজেপি প্রার্থীরা ৷ 2024 লোকসভা নির্বাচনেও আলিপুরদুয়ারের জয়ী হয় বিজেপি ৷
আর তাই 3 জানুয়ারি অভিষেককে বলতে শোনা যায়, আলিপুরদুয়ারের সাড়ে চারশো বুথ ও পাঁচটি বিধানসভা আসনেই তৃণমূলকে জেতাতে হবে ৷ আর এর জন্য চা-বাগান শ্রমিকদের কাছে প্রতিশ্রুতি দাবি করেন অভিষেক ৷
কিন্তু, তৃণমূলের এই কৌশল কাজে দেবে না-বলে দাবি করেছেন বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন ৷ নিজের দাবির স্বপক্ষে তিনি এই বাস পরিষেবার বিষয়টিকেই হাতিয়ার করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "পাঁচটি বাস দিয়ে চা-বাগানের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যার সমাধান হবে না ৷ এক একটি চা-বাগান থেকে গড়ে একশো থেকে দেড়শো বাচ্চা স্কুলে যায় ৷ তাই প্রতিটি চা-বাগানে অন্তত দু’টো বাস প্রয়োজন ৷ সত্যিটা হল আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূলের পায়েরতলায় মাটি নেই ৷"