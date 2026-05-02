মগরাহাট পশ্চিমে শান্তিপূর্ণ পুনর্নির্বাচনে বাহিনীর বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের
আইএসএফ কর্মীদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ৷ অন্যত্র দেখা গেল শান্তিপূর্ণ পুনর্নির্বাচন ৷ সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ও শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন৷
Published : May 2, 2026 at 7:30 PM IST
মগরাহাট, 2 মে: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 11টি বুথে পুনর্নিবাচন হচ্ছে ৷ এই পুনর্নিবাচনেও এবার বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ উঠল ৷ মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের দেউলা নাজরা মণ্ডলপাড়ার 127 নম্বর বুথের বাইরে তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভাঙচুরের অভিযোগ করা হয়েছে ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বুথ থেকে 300 মিটার দূরে থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের ক্যাম্প অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে ৷
নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের 127 নম্বর বুথে পুনর্নিবাচন হচ্ছে ৷ নির্বাচনের দিনে সেখানে ইভিএম খারাপ হওয়া ও তাতে টেপ লাগিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন এই বুথে পুনর্নির্বাচন দিয়েছে ৷ এ দিন সকাল থেকে ভোটপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছিল বলে জানিয়েছে তৃণমূল ৷ কিন্তু, কেন্দ্রীয় বাহিনী আচমকাই বুথ থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকা তৃণমূলের ক্যাম্পে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷
এই নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব অভিযোগ করেছে, ক্যাম্পে এসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা সকলকে উঠে যেতে বলেন ৷ তাঁদের বলা হয়, সেখানে বসা যাবে না ৷ কিন্তু, বুথ থেকে 300 মিটারের বেশি দূরে ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও, কেন তুলে দেওয়া হচ্ছে ? সেই প্রশ্ন করায় বাহিনীর তরফে তৃণমূল কর্মীদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এমনকি বয়স্কদের মারধর করার অভিযোগ করা হয়েছে তৃণমূলের তরফে ৷
এই নিয়ে মগরাহাট যুব তৃণমূলের সভাপতি ইমরান হাসান বলেন, "বিনাপ্ররোচনায় আমাদের ক্যাম্পে হামলা চালানো হয় ৷ আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বসেছিলাম ৷ আমাদের যে কর্মীরা ভোটের কাজ করছেন, তাঁদের জন্য জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে জলের বোতল সব ফেলে দেয় ৷ ফ্ল্যাগ ফেলে দিয়েছে ৷ চেয়ার জলে ফেলে দিয়েছে ৷ ওঁরা বলছেন, আমরা নাকি আইএসএফ-এর কর্মীদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছি ৷ মগরাহাট পশ্চিমে আইএসএফ কোনও ফ্যাক্টর নয় ৷ কোনও দলই ফ্যাক্টর নয় তৃণমূলের জন্য ৷ এটা পুরোপুরি আইএসএফ আর বিজেপির চক্রান্ত ৷"
অন্যদিকে, মগরাহাট পশ্চিমের একটি বুথে দেখা গেল ভোটারদের লম্বা লাইন ৷ সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে পুনর্নির্বাচন চলছে ৷ ভোটের লাইনে দাঁড়ানো ভোটাররা জানাচ্ছেন, নির্বাচনের দিন সকালে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছিল ৷ কিন্তু, বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছিল ৷ তাই পুনর্নির্বাচন হচ্ছে ৷ আর তাঁরা তা মেনে নিচ্ছেন ৷ শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও এই পুনর্নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ভোটাররা ৷