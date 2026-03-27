ইস্যু যখন 'আমিষ' বনাম 'নিরামিষ' ! হাতে কাতলা মাছ নিয়ে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী

ইস্যু যখন 'আমিষ' বনাম 'নিরামিষ' ! হাতে কাতলা মাছ নিয়ে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী
তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমিষ নিয়ে মিথ্যে ন্যারেটিভ তৈরির অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ৷
Published : March 27, 2026 at 7:01 PM IST
কলকাতা, 27 মার্চ: পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে অন্যতম বড় তর্কের বিষয় আমিষ ও নিরামিষ ৷ এই নির্বাচনে বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের বড় হাতিয়ার বাংলা ও বাঙালি বিরোধিতা ৷ আর সেই সঙ্গে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের বিরোধিতা ৷ যেখানে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার অভিযোগ করেছেন, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বাঙালির আমিষ খাবারের কোপ বসাবে ৷ তৃণমূলের এই অভিযোগের বিরোধিতা করে এবার আস্ত এক কাতলা মাছ হাতে নিয়ে নির্বাচনের প্রচারে নামলেন বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷
প্রার্থীর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে ভয় ও বিভ্রান্তির রাজনীতি করছে ৷ তাঁর কথায়, "বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা হবে, এই প্রচার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷ এর মাধ্যমে মানুষের আবেগে আঘাত করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে তৃণমূল ৷"
নিজের দাবিকে জোরালো করতে তিনি ত্রিপুরার উদাহরণ টানেন ৷ সেখানে দীর্ঘদিন বিজেপি শাসন চললেও মাছ-মাংস খাওয়ায় কোনও বাধা নেই বলে জানান তিনি ৷ বরং ত্রিপুরায় মাছের বৈচিত্র্য আরও বেশি বলেও দাবি করেন শারদ্বত ৷ তাঁর বক্তব্য, "যেখানে বাস্তবে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, সেখানে বাংলায় এই ইস্যু তুলে ধরা আসলে একটি সাজানো রাজনৈতিক ন্যারেটিভ ৷" শুধু মাছ নয়, এ দিনের প্রচার থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে আক্রমণ শানান বিজেপি প্রার্থী ৷
মাছের পর মোচা হাতেও প্রচার করতে দেখা যায় শারদ্বত মুখোপাধ্যায়কে ৷ মোচার ফুলের উদাহরণ টেনে তাঁর মন্তব্য, "যেমন মোচার ভেতরের ফুল গুনে শেষ করা যায় না ৷ তেমনই তৃণমূলের দুর্নীতিও অগণিত ৷"
তিনি অভিযোগ করেন, "আমিষ নিষিদ্ধ করা নিয়ে তৃণমূল সরকার বারবার বিহারের প্রসঙ্গ টেনে আনে ৷ কিন্তু, এটা ভুল প্রচার করছে তৃণমূল ৷ সেখানে ধর্মীয় স্থানের বাইরে আমিষ বেচাকেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ৷ শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগের কথা মাথায় রেখে ৷ মোটেই পুরো বিহারে আমিষ নিষিদ্ধ নয় ৷ ইসকনের মতো মন্দিরের পাশে মাছের বাজার বসাটা কি শোভনীয় ? কিন্তু, এই বিষয়টাকে বিকৃত ও বড় করে দেখানো হচ্ছে ৷"
2026 বিধানসভা নির্বাচনে বিধাননগর কেন্দ্রের হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসুর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷ 15 বছরের বিধায়কের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইটা কতটা শক্ত, সেই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে শারদ্বত বিধাননগরের উন্নয়ন ইস্যুতে শাসকদলকে কাঠগড়ায় তোলেন ৷ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও নতুন স্কুল, হাসপাতাল বা স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ করেন ৷
বরং এলাকায় স্পা, ম্যাসাজ পার্লার ও বারের সংখ্যা বেড়েছে বলে কটাক্ষ করেন তিনি ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি মন্ত্রী সুজিত বসুর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ৷ নিজের রাজনৈতিক অবস্থান প্রসঙ্গে তিনি জানান, পেশায় চিকিৎসক হলেও সুযোগ পেয়ে এবার রাজনীতিতেও সক্রিয়ভাবে কাজ করতে চান ৷ পাশাপাশি, প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে আদর্শ মনে করান তিনি ৷ উন্নত ও জনমুখী বিধাননগর গড়াই তাঁর লক্ষ্য বলে জানান বিজেপি প্রার্থী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷