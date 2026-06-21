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শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গড়লেন মমতা, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 'অপরাধের টাকায়' জেতার তোপ মহুয়ার

মহুয়ার দাবি, দলের দেওয়া সাদা টাকাতেই জিতেছেন বিধায়করা ৷ যদি তা না-হয়, তবে 'অপরাধের টাকা'য় জেতার দায় নিয়ে অবিলম্বে তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত ।

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শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গড়লেন মমতা, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 'অপরাধের টাকায়' জেতার তোপ মহুয়ার (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 11:14 AM IST

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কলকাতা, 21 জুন: রাজ্য রাজনীতিতে এখন সবথেকে বড় চর্চার বিষয় তৃণমূলের অন্দরের ভাঙন এবং দলত্যাগী নেতাদের ভবিষ্যৎ । একদিকে যখন দলের নিচুতলা থেকে শুরু করে শীর্ষ স্তরের নেতাদের মধ্যে পদত্যাগের হিড়িক দেখা যাচ্ছে, ঠিক তখনই এই জোড়া ফলার মোকাবিলায় জোড়া অবস্থান নিল তৃণমূল কংগ্রেস । শনিবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে আয়োজিত জাতীয় কর্মসমিতির এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তৈরি হল নতুন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি । অন্যদিকে, বিদ্রোহী বিধায়কদের দিকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে সুর চড়ালেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ।

নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়া খরচের হিসাব তুলে ধরে মহুয়ার দাবি, দলের দেওয়া সাদা টাকাতেই জিতেছেন ওই বিধায়করা । আর যদি তা না হয়, তবে 'অপরাধের টাকা'য় জেতার দায় নিয়ে অবিলম্বে তাঁদের পদত্যাগ করা উচিত ।

তৃণমূলে এই মুহূর্তে যেন আক্ষরিক অর্থেই পালাবদলের হাওয়া । একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাক্তন শাসকদলের বিরুদ্ধে জনরোষ । অন্যদিকে, দুর্নীতি ইস্যুতে কোণঠাসা বহু নেতা । রাজনৈতিক মহলে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে 'ডিম থেরাপি' বা সাধারণ মানুষের ক্ষোভের আশঙ্কায় অনেকেই এখন আর সাংগঠনিক দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে রাখতে চাইছেন না । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দায়িত্ব পাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন প্রদীপ সরকার । একই পথে হেঁটে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতির দায়িত্ব ছেড়েছেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । এই প্রবল দলত্যাগের আবহেই শনিবার কালীঘাটের বৈঠকে পাঁচ সদস্যের নতুন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।

দলের তরফে জানানো হয়েছে, এই নয়া কমিটিতে থাকছেন রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও দোলা সেন, রাজ্যের প্রবীণ প্রাক্তন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক অসীমা পাত্র এবং শুভাশিস চক্রবর্তী । কাউকেই এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি, তবে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন ডেরেক । পাশাপাশি, এদিনের বৈঠকে সাংসদ নাদিমুল হককে দলের জাতীয় কর্মসমিতির নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

প্রসঙ্গত, 2024 সালের নভেম্বরে সংসদীয়, পরিষদীয় এবং দলীয় স্তরে তিনটি পৃথক শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠন করেছিল তৃণমূল । কিন্তু সেই কমিটির সদস্যরা অনেকেই বর্তমানে বিদ্রোহী বা দলের কাজে অনুপস্থিত । সুব্রত বক্সি অসুস্থ, সুজিত বসু জেলবন্দি, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দলের সভানেত্রীর দায়িত্বে এবং অরূপ বিশ্বাস বা ফিরহাদ হাকিমদের মতো নেতারাও ক্রমশ বেসুরো হচ্ছেন । এই শূন্যস্থান পূরণ করতেই মূলত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নতুন এবং বিশ্বস্তদের নিয়ে গড়া কমিটির আত্মপ্রকাশ, যা দলের অভ্যন্তরে যে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা বিতর্কিত পরিস্থিতির কড়া মোকাবিলা করবে ।

সাংগঠনিক এই রদবদলের দিনেই দলীয় অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়ে বিদ্রোহী বিধায়কদের নিশানা করে কার্যত বোমা ফাটিয়েছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র । প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ অরূপ বিশ্বাস দলের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার যে দাবি তুলেছিলেন, তাকে দলের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে উল্লেখ করেও মহুয়া সরাসরি আক্রমণ করেন বিদ্রোহী ও দলবদলুদের ।

রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, "যিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন, তাঁর বিষয়ে আমি একটি কথা উল্লেখ করতে চাই । সাংসদ হোক বা বিধায়ক, প্রত্যেককেই তাঁদের নির্বাচনী খরচের হিসাব দিতে হয় । আপনি যদি আপনার খরচের হিসাব জমা না-দেন, তবে আপনাকে বরখাস্তও করা হতে পারে । আপনি যদি নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ঋতব্রত বা সন্দীপনের মতো বিধায়কদের খরচের হিসাব পরীক্ষা করেন, তবে তার 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' বিভাগে তহবিলের উৎস দেখতে পাবেন । সেখানে ব্যাংক ট্রান্সফার বা আরটিজিএস-এর মাধ্যমে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে 25 লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে ।"

বিদ্রোহী বিধায়কদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূল সাংসদের তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, "কারও মোট খরচ 26 লক্ষ টাকা, কারও বা 27 লক্ষ টাকা । আপনি 27 লক্ষ টাকা খরচ করে একটি নির্বাচনে জিতেছেন, যার মধ্যে 25 লক্ষ টাকাই তৃণমূল কংগ্রেসের অডিটেড ফান্ড থেকে সাদা টাকা হিসেবে দেওয়া হয়েছে । আর এখন আপনি বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছেন ? আপনি যদি অপরাধের আয়ে জিতে থাকেন, তবে পদত্যাগ করুন ।" নিজের বক্তব্যের রেশ ধরে তিনি আরও বলেন, "ওরা পদত্যাগ করবে না, কারণ ওদের কোনও লজ্জা নেই । ওরা দু'দিক থেকেই সুবিধা ভোগ করতে চায় ।"

মহুয়ার দাবি, বিজেপি নিছকই ডিলিমিটেশন বা সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল পাশ করানোর স্বার্থে এই নেতাদের দলে টানছে । তাঁর ভাষায়, "ডিলিমিটেশন বিল পাশ করানোর জন্যই বিজেপি এই লোকগুলোকে নিয়ে এসেছে । ওই বিল পাশ করানোর জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে । একবার ডিলিমিটেশন বিল পাশ হয়ে গেলে, ঠিক যে ভাবে তাদের তুলে আনা হয়েছিল, সেভাবেই তাদের ছুঁড়ে ফেলা হবে । ওরা আমাদের টিকিটেও আর জিততে পারবে না, আর বিজেপিও ওদের টিকিট দেবে না। ওদের রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে যাবে।" সুপ্রিম কোর্টের শিবসেনা মামলার রায় এবং সংবিধানের দশম তপশিলের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মহুয়া স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, দলত্যাগ বিরোধী আইনে এই বিধায়কদের বরখাস্ত হওয়ার বিষয়টি এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।
প্রসঙ্গত বিধানসভা নির্বাচনের পরে শুধুমাত্র বিরোধী হিসাবে নিজেদের ভূমিকা কার্যক্ষেত্রে পালন করতে গিয়ে শুধু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেসকে, দলের ভিতরেই দলীয় বিধায়ক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে লড়াইও করতে হচ্ছে তাদের । যত সময় যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য একের পর একদা হেভিওয়েট নেতাদের হিড়িক দেখা যাচ্ছে । কিন্তু এসবের মাঝেই সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে দলীয় অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়ে একদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ থাকা প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের অবস্থান । এবং তাঁকে কার্যত সমর্থন জানিয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিধায়কদের সরাসরি তদন্তের জন্য অভিযোগ করা । এখন দেখার এই জল কতদূর পর্যন্ত গড়ায় ।

TAGGED:

MAHUA MOITRA
TMC DISCIPLINE COMMITTEE
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মহুয়া মৈত্র
MAMATA BANERJEE

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